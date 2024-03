Atitudine

Primarul de Suceava, Ion Lungu, a transmis miercuri mulțumiri sucevenilor care i-au trimis „sute de mesaje” de încurajare și de apreciere după anunțul de marți, de retragere din cursa pentru Primăria Suceava, menționându-l în mod special pe rectorul Universității „Ștefan cel Mare”, prof. univ. dr. Mihai Dimian, despre care a spus că au colaborat foarte bine. Primarul a declarat în conferință de presă că a primit „sute de mesaje de apreciere și de încurajare” de la oameni din toate domeniile.

Întrebat dacă îl va sprijini pe Lucian Harșovschi în campania electorală pentru câștigarea mandatului de primar la Suceava, Lungu a declarat că o va face fără rezerve. „Îl voi sprijini și voi face tot posibilul să câștige alegerile la primăria municipiului Suceava, dar strategia o stabilește el. Este o realitate că după 20 de ani de primărie apare această problemă de vechime. Lucian vine cu alt mesaj: <Suceava întinerește>. Unde o să aibă nevoie de mine, eu merg, dar el stabilește cum va face campania electorală”, a spus Ion Lungu.

Totodată, acesta consideră că în cei 20 de ani în care a fost primarul municipiului reședință de județ a fost eficient, iar perioada este suficientă. „Este onorant că PNL m-a sprijinit de 5 ori și am ieșit primar al municipiului Suceava. Mă simt dator să întorc Partidului Național Liberal susținerea astfel încât să rămână primăria la noi. Aș fi foarte mulțumit și poate cel mai fericit să câștigăm primăria din nou, să plec de la primărie cu misiunea îndeplinită, că am fost 5 mandate primar și am lăsat o primărie mai departe la PNL”, a declarat Ion Lungu. În ceea ce privește retragerea sa din cursa pentru desemnarea candidatului pentru funcția de primar din partea PNL, Lungu o consideră „o măsură înțeleaptă” deoarece „vine un moment când decât să te înjure lumea, decât să te huiduie, mai bine să te regrete”. „Este bine să dăm dovadă de maturitate. 20 de ani, 5 mandate ajung. Le mulțumesc sucevenilor că m-au votat și m-au suportat”, a afirmat primarul în funcție.

Întrebat unde se vede politic și administrativ în martie 2025, el a răspuns că „în politică; este loc pentru toată lumea sub soare”, cu precizarea că despre cariera sa politică va oferi mai multe informații după alegerile locale din iunie.