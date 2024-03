În instanță

Alexandru Huțuleac, zis ”Duțu”, individul care în luna decembrie a anului 2017 a lovit un polițist în cap cu o sabie în timpul unei percheziții, se consideră nevinovat și vrea să scape de condamnarea de la prima instanță. Tribunalul Botoșani l-a condamnat la o pedeapsă rezultantă de 17 ani de închisoare. Mai exact, a primit 15 ani pentru ultraj raportat la tentativă de omor calificat și 6 ani pentru trafic de persoane, rezultând pedeapsa finală de 17 ani (pedeapsa cea mai mare, plus o treime din cealaltă condamnare).

Acum, dosarul se află în faza de apel, la Curtea de Apel Suceava, unde se va da și un verdict final. Prezent miercuri la termenul pe care îl avea la acest proces, ”Duțu” a fost de acord să discute cu reporterii cotidianului ”Monitorul de Suceava” pe tema dosarului care îl vizează.

S-a declarat nevinovat și a pozat într-o victimă și spune că soluția de la Tribunalul Botoșani este ”nelegală și netemeinică” din mai multe motive.

”Nu s-a reținut situația de fapt reală cu ceea ce s-a întâmplat în acea dimineață. Mascații au intrat noaptea peste mine și conform Constituției nu aveau voie. Organele de urmărire penală nu au voie să intre noaptea deoarece se pot întâmpla incidente de genul ăsta. Poliția o fi strigat să anunțe să deschid, dar depinde unde și când au strigat. Poarta este la vreo 35 de metri de casă, care are geamuri de termopan tripan, iar eu dormeam la ora aia și nu am auzit absolut nici o somație. Nu au avut nici un dialog cu mine, au sărit gardul și au început să bată în ușă”, a arătat Alexandru Huțuleac.

Acesta le-a dat și indicații polițiștilor despre modul în care trebuie să acționeze în cazul unei percheziții.

”O percheziție nu se face cum au făcut ei. Se înconjoară casa, se ia o portavoce și se strigă <Deschide! Poliția!>, <Deschide! Poliția!>. Trebuie să dea un timp celor din casă să coboare din pat și să meargă la ușă să o deschidă. Am mai avut o percheziție în 2016, tot a DIICOT și tot cu Poliția, dar acei domni au bătut la ușă, mi-au spus cine sunt și era și lumină afară”, a menționat Huțuleac.

”Cum puteam să împiedic o percheziție, eu singur în casă și cu o sabie și ei înarmați cu 8 pistoale?”

”Duțu” a precizat că deși i s-au făcut percheziții atât în 2016, cât și în 2017, niciodată nu i s-au găsit droguri sau substanțe interzise.

”Cum puteam să împiedic o percheziție, eu singur în casă și cu o sabie și ei înarmați cu 8 pistoale și nu aveam de la ce să mă sustrag dacă nu aveam nimic în casă, nici un drog?”, s-a întrebat Alexandru Huțuleac,

Susține că procurorul DIICOT care a instrumentat primul dosar are ceva personal cu el pentru că nu a recunoscut și nu a dat declarații despre alți coinculpați și alte persoane bănuite de trafic de droguri ca să îi bage la pușcărie.

”Nu știam ce vor de la mine, dar acum știu tacticile lor, fac presiuni să dai declarații mincinoase despre unul și despre altul pentru a te pune în libertate, iar eu am refuzat așa ceva.

Sper să dea Dumnezeu să se facă dreptate pentru că am fost condamnat nelegal pe o minciună a DIICOT, susținută și de procurori. În acest dosar au fost peste 5 colaboratori autorizați de poliție să cumpere droguri de la mine, dar nu există nici o captură, nici o vânzare. Dacă eu vindeam droguri nu exista un flagrant? Sunt eu așa tare să depășesc instituția asta a DIICOT? Eu nu cred, mai ales că din 2011 și până acum au fost puși 5-10 colaboratori care să mă prindă.

Pe un stâlp din fața porții mele, DIICOT a montat, cu aprobarea unui judecător de la Tribunalul Suceava, o cameră de supraveghere care era reglată și setată de organele de urmărire penală. Or pe acea filmare apare că au intrat la mine în casă la ora 5.10, iar ei nu aveau voie să intre la acea oră în casa mea.

Eu nu am știut cine intră peste mine. Înainte de asta am avut mașina concubinei incendiată în fața casei, am avut casa spartă de oameni înarmați cu macete, cu topoare și era normal să-mi fie teamă de cine intră peste mine în casă. Eu am depus plângere penală la Poliția Rădăuți, care a dat clasare. Fiecare om are dreptul să își apere femeia și copilul, eu nu pot să stau să văd cum cineva îmi împușcă femeia și copilul, cum s-a întâmplat la Siret”, a mai spus Alexandru Huțuleac..

Legat de polițistul Ciprian Sfichi, cel pe care l-a lovit cu sabia în cap, spune că nu a vorbit pentru că nu are voie să ia legătura cu el.

”Era prietenul meu, dar acum nu mai recunoaște, dar sunt o grămadă de martori la dosar care au venit și au spus că eram prieteni, frecventam aceeași sală. Mie îmi pare rău că s-a întâmplat asta, a fost o neînțelegere”, a mai precizat Alexandru Huțuleac.