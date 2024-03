Până pe 24 martie

Continuă înscrierile pentru Festivalul internațional de muzică ușoară pentru copii și tineri „Voci de Îngeri”, ediția a VII-a, până pe 24 martie 2024, festival ce se va desfășura în perioada 19-21 aprilie 2024, la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava.

Juriul festivalului-concurs a fost și este compus în continuare din nume prestigioase din domeniul muzicii ușoare și al culturii românești, compozitori, artiști interpreți, profesori de muzică, oameni de radio precum: Mihai Alexandru, Claudiu Bulete, Viorel Gavrilă, Ovi Jacobsen, Tudor Turcu, Cezar Ouatu, Crina Mardare, Mihaela Gârlea, George Vanu, Florin Fodor și Andrei Morar.

Recitalurile susținute de membrii juriului la fiecare gală de premiere reprezintă un bun prilej de a împărtăși din experiența unor artiști profesioniști, dezvoltându-le concurenților capacitatea de observație, analiză, selecție, dar și formarea unei atitudini corecte față de valorile autentice.

Festivalul-concurs se adreseazăcopiilor și tinerilor iubitori de muzică ușoară (pop) din țară și străinătate, care activează și primesc îndrumare prin intermediul palatelor și cluburilor copiilor, grădinițelor, școlilor, liceelor, asociațiilor culturale și școlilor private, cu vârste cuprinse între 4-25 ani.

Secțiunile din concurs din acest an sunt: Soliști – interpretare, care se va desfășura pe categorii de vârstă; Creație, unde vor fi jurizate melodii create în decursul unui an calendaristic; Grupuri Mici, unde vor evolua grupuri formate din doi, până la cinci.

Festivalul are susținerea Primăriei și Consiliului Local Suceava, a primarului Sucevei, Ion Lungu, care, alături de organizatori:Asociația Culturală Romantic Art și Teatrul „Matei Vișniec”, susțin promovarea tinerelor talente.

Compania Fly Music România, partenerul oficial al evenimentului, și Florin Fodor, care este și jurat în cadrul festivalului, vor oferi marelui câștigător un premiu de 3.000 de lei, Fly Music fiind un partener de nădejde încă de la prima ediție „Voci de Îngeri. Intrarea la eveniment este liberă.

De la an la an, „Voci de Îngeri” a crescut, astfel că la ediția a VI-a, anul trecut, festivalul a avut peste 450 de înscrieri, la preselecție rămânând în concurs 200 de finaliști, unii dintre aceștia participând la două sau chiar la trei secțiuni. Echipa Radio Iași, partenerii media oficiali, se vor ocupa de transmisiunea în direct a acestui eveniment pe pagina de Facebook a concursului și pe pagina de Facebook a Radio Iași.

„Pornind de la profilul asociației, urmărind obiectivele propuse în vederea promovării artei muzicale, Asociația Culturală Romantic Art își dorește să realizeze evenimente de calitate, care să pună în valoare copii și tinerii cu aptitudini în interpretarea vocală. Mă înclin cu recunoștință și le mulțumesc tuturor celor care pun umărul și ne ajută la realizarea fiecărei ediții: parteneri, sponsori, echipei de sunet, foto-video, prezentare, fetelor din backstage și tuturor voluntarilor care muncesc în cele trei zile. Echipa de jurizare este deja pentru noi un întreg, o familie minunată, prieteni dragi țin să le mulțumesc încă o dată pentru încredere. Ei sunt și vor fi alături de noi atâta timp cât Bunul Dumnezeu va dori să ducem visul mai departe, susținând și promovând valorile și talentele acestei țări, vocile minunate ale acestor îngerași”, a declarat prof. Gabriela Morar, organizator,președintele Asociației Culturale Romantic Art Suceava.