Situație delicată

Situația ingrată pentru zeci de familii din Câmpulung Moldovenesc care au primit preavize pentru deconectarea de la rețeaua de alimentare cu energie electrică. S-a ajuns în această situație după ce de circa trei luni facturile emise de E.ON nu mai ajung la consumatori. Un bărbat care locuiește pe strada Drumul Tătarului, din Câmpulung Moldovenesc, a explicat ce se petrece și spune că situația este una anormală, mai ales dacă se va ajunge la deconectare, ceea ce ar implica ulterior achitarea unei taxe pentru reconectare, dar și zile întregi în care oamenii nu vor avea energie electrică. Bărbatul a spus că până în urmă cu aproximativ un an, facturile erau aduse de Poșta Română, dar între timp a fost încheiat un alt contract între E.ON și firma ILRA Pink Post. ”Până la începutul lunii decembrie 2023, lucrurile au mers normal. De atunci, am început să nu mai primim facturile, nici eu și nici vecinii din zonă. Am reușit să vorbim cu o femeie care este angajată la această firmă, care ne-a relatat că un coleg de-al ei și-a dat demisia și singură nu poate acoperi întreaga zonă. Așa se face că la un moment dat am găsit zeci de facturi aruncate într-o casă părăsită. Ultima dată, femeia care lucrează la Pink Post ne-a spus că, dacă vrem, să luăm noi facturile și să le împărțim la oameni, pentru că dacă nu facem asta le va returna la poștă. Când s-au primit preavizele am mers și am plătit la E.ON, dar nici măcar nu știm ce plătim, nu știm cât am consumat. Oare pentru câțiva lei pe care E.ON i-a economisit în contractul cu Poșta Română merită să fim bătaia de joc a unei firme care nu își face datoria?”, s-a întrebat Sevastian Boguș, unul din oamenii afectați de această situație.

În cursul zilei de vineri am luat legătura și cu reprezentantul din Suceava al firmei Pink Post, care a avut momente lungi de tăcere și nu a putut lămuri unele lucruri care țin de activitatea firmei la care este angajat. ”În zonele unde nu ajung poștașii se face retur la Poșta Română. Pentru mai multe amănunte trebuie să luați legătura cu șefa pe Moldova”, au fost singurele chestiuni pe care le-a menționat. În rest, legat de posibilitatea ca oamenii să fie deconectați și despre motivele pentru care facturile nu ajung la consumatori nu a putut articula nici măcar o consoană. Doar multă tăcere.