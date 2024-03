Jurnalistul sucevean Paul Ciurari, premiat de CNA pentru activitatea din zonele de conflict

„Excelență în jurnalism”

Unul dintre cei mai activi reporteri de televiziune, jurnalistul sucevean Paul Ciurari, de la Antena 3 CNN, a fost premiat joi seara, la Gala pentru Excelenţă în Jurnalism, organizată de Consiliul Naţional al Audiovizualului.

Evenimentul, care a avut loc la Teatrul Naţional "I.L. Caragiale" din Bucureşti, în cadrul căruia au fost premiaţi 51 de jurnalişti, este un eveniment dedicat recunoaşterii publice a devotamentului şi profesionalismului jurnaliştilor români care au participat, în ultimii doi ani, la misiuni în zone de conflict. El face parte din campania Consiliului Europei destinată promovării protecţiei şi siguranţei profesioniştilor din mass-media.

Paul Ciurari, colaborator al Monitorului de Suceava, a fost premiat în cadrul acestei Gale pentru importanta contribuție audio-video în reflectarea realităților din zonele de conflict, mai ales că de la începutul războiului din Ucraina și până acum are la activ zeci de deplasări în teritoriile vecine, unde populația este marcată atât de conflictul militar, cât și de urmările multiple ale acestuia.

“Am trăit cot la cot cu refugiații primele zile în care era haos, la ieșirea spre România. Stăteam în coloane, nu știa nimeni când va veni următoarea rachetă, nu aveam apă, nu se găsea nici măcar în magazine... Primul Paște pe timp de război l-am făcut alături de ucraineni și de români din Ucraina de nord, sub amenințarea bombardamentelor”, își amintește Paul de începerea războiului din Ucraina, când panica se instaurase nu doar în țara vecină, pe teritoriul căreia se afla.

El a povestit cum, împreună cu redactorul-șef adjunct al Monitorului de Suceava, Sandrinio Neagu, a mers în Ucraina în ultimul weekend de pace, pentru a face un reportaj cu atmosfera tensionată din țara vecină, pentru ca la scurt timp să se trezească în plin război.

„Pe 24 februarie 2022 am revenit pietonal în țară, iar pe 25 am mers să vedem în oglindă cum arată pe timp de război zonele unde am ajuns înainte, când doar se vorbea de un conflict...”, a precizat Paul Ciurari.

El a filmat pentru prima dată liniile de aprovizionare pentru front, a văzut de la cum se fabrică armele artizanale la cum se procură mâncarea pentru soldați, a ajuns până aproape de linia frontului și a văzut dezastrul produs de conflictul armat.

La fel ca el, ceilalți 50 de jurnalişti premiați la Gala pentru Excelenţă în Jurnalism au relatat despre experienţele trăite în calitate de corespondenţi de război în Ucraina şi Israel și au afirmat că este foarte important „să fii acolo” deoarece este o experienţă „care lasă urme”. Concluzia lor a fost că „după ce vezi zone prin care a trecut războiul, ajungi să apreciezi pacea de acasă”.