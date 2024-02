Nuntă ca în povești

Unic în spațiul sucevean, evenimentul ”Nunta Perfectă” la Ariata, organizat cu gust și mare consum de energie, aduce un important sprijin perechilor de miri în a decide ce-și doresc pentru nunta lor. Fiecare dintre cei prezenți vede într-un anumit fel nunta perfectă, iar Ariata încearcă tocmai să le ofere cât mai multe opțiuni și alegeri, pentru ca ei să vadă și să înțeleagă ce-și doresc cu adevărat pentru evenimentul anului.

Desfășurat vineri seara la Ariata Events din Șcheia, sub inedita formă a unei nunți la care au participat 70 de perechi de viitori miri ai acestui an, momentul a cuprins toate detaliile organizării unei nunți în diferite variante, pentru alegerea uneia care să-i reprezinte. De la primirea invitaților, în variante cu vin spumant, coctail sau băuturi non alcoolice, intrarea mirilor și continuând cu petrecerea propriu-zisă și principalele momente scurse în ordine cronologică, invitații au putut face alegeri pe măsura gustului lor.

Dansul Mirilor a fost îmbrăcat în diferite efecte de culoare, de la fum greu la efecte speciale de artificii, iar evenimentul a adus în fața celor interesați toate tipurile de decoruri, fiecare din mesele pregătite îmbrăcând un alt aranjament, în nuanțe și culori diferite, dar în tendințele acestui an, în care se poartă culori pale, cu nuanțe de alb și crem.

Meniuri pline de fantezie și ornamente florale parfumate, cu trandafiri din Kenya

Decorurile întregii săli, precum și cele care îmbracă masa mirilor au fost și ele prezentate în diferite variante foarte atractive, mergând până la un frumos ambient floral pentru organizarea cununiei civile. Au atras în mod special buchetele de mireasă din trandafiri parfumați aduși din Kenya, cu un parfum discret, care poate lăsa amintiri de neuitat.

În timpul evenimentului, viitorii miri au avut de unde alege, modul de prezentare a meniurilor tradiționale sau moderne purtând marca Ariata, fiind pregătite și prezentate zeci de variante de antreu rece și cald sau variante de friptură. La partea de bufet ei au putut degusta fiecare preparat propus, având posibilitatea unei alegeri fără a da greș. Trei firme de cofetărie s-au întrecut în prezentarea unor variante de prăjituri și torturi, o bogată ofertă din care viitorii miri și-au putut alege ceva reprezentativ gustului lor. Standurile de vinuri și alte băuturi au fost însoțite de somelieri și specialiști în ale gustului, care le-au oferit tinerilor pe picior de însurătoare importante consilieri în timpul degustării.

Perechile invitate la eveniment pentru a-și pregăti ”Nunta Perfectă” au fost interesate de ofertele privind realizarea invitațiilor, prezența unei cabine foto la evenimentul lor sau o ofertă deosebită de Selfie 360. Doi furnizori de rochii de mireasă au venit cu variante în tendințele acestui an, de la clasic la modern, sau atinse de tradiția artei populare, aduse în lumina reflectoarelor printr-o frumoasă prezentare. Parteneri din diferite domenii, de la servicii de printuri pentru eveniment, foto-video, sonorizări, Disc Jockey, efecte de lumini, efecte speciale, alături de cocktail bar și alte cereri ale clienților, au completat oferta bogată. Mariana și Andrei au venit de departe pentru această importantă consiliere a viitoarei nunți și ne-au spus: ”Am aflat despre acest târg după ce am stabilit anul trecut data nunții și este o bună oportunitate pentru noi să găsim aici cât mai multe servicii, să stabilim detalii și prețuri.”

Andra Anușcă, reprezentanta Ariata, ne-a împărtășit din experiența acumulată de atâția ani: ”Multe momente organizate de noi poartă amprenta experienței acumulate la acest eveniment și de cele mai multe ori ne bucură emoțiile trăite de fiecare pereche de miri și bucuria de pe chipurile lor când nunta la care au pus atâta suflet le-a ieșit așa cum și-au dorit.”