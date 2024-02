Lucrări aproape finalizate

O fermă de porci de mari dimensiuni va fi deschisă în aproximativ două luni de zile la Verești, pe amplasamentul vechii ferme care a funcționat și înainte de 1990.

Investitorul constănțean Cătălin Trandafir a făcut investiții foarte mari, de peste 20 de milioane de euro, ferma fiind amenajată practic de la zero.

Ne-am deplasat ieri la fața locului și am purtat o discuție cu investitorul, care ne-a prezentat în teren și investițiile impresionate.

Ferma se află la intrarea în Verești, dinspre Salcea, peste drum de magistrala de cale ferată spre Capitală.

Investițiile de amenajare a fermei de ultimă generație sunt în mare parte gata

Cătălin Trandafir spune că prima jumătate a lunii aprilie este un termen realist pentru deschiderea fermei, adică pentru aducerea unui prim lot de purcei.

După cum am putut vedea în teren, în ultimii doi ani s-au modernizat capital mai multe hale de creștere, au fost înlocuite sistemele de ventilație, instalația electrică, sistemul de eliminare dejecții, sistemul de hrănire și adăpare, sistemul de furajare, s-au ridicat silozurile, stația de spălare mijloace de transport etc.

De asemenea, o investiție foarte importantă este în stația de ultimă generație de neutralizare a dejecțiilor, din care apa din fermă va ieși conformă, iar partea solidă a deșeurilor va fi îngrășământ.

”Tot ce am investit este tehnologie de ultimă generație, măsurile de bio-securitate vor fi draconice, pentru a elimina riscul de apariție a bolilor, în special pentru a ne proteja de virusul pestei porcine africane care reprezintă un dezastru pentru o fermă de porci”, ne-a declarat Cătălin Trandafir.

Investiția a pornit ”nu de la zero, ci de la mult sub zero”

Cătălin Trandafir a subliniat că a preluat ferma în stare deplorabilă și pe alocuri a pornit investiția ”nu de la zero, ci de la mult sub zero”. Asta pentru că vechile spații de cazare a porcilor și vechea maternitate erau atât de degradate, încât multe presupun doar costuri în plus pentru demolare.

Până în acest moment s-a investit în parte dintre fostele hale, în timp ce altele vor urma să fie tehnologizate, în următoarele etape ale investiției.

Câți angajați locali va avea ferma din Verești

Ferma va avea în jur de 25 de angajați, deja recrutați în mare parte, plus personalul administrativ, din clădirea de birouri.

Cei mai mulți angajați sunt din Verești și împrejurimi.

Numărul de angajați este pentru o fermă foarte tehnologizată unde contactul omului cu porcul din fermă este mult limitat.

Furajele, apa, igienizarea spațiilor, toate se fac prin sistemele deja instalate în halele ce vor fi populate.

Personalul de la fermă are rolul de supraveghere și de intervenție doar dacă apare o problemă în fluxul normal de furajare și adăpare.

Contactul omului cu porcul, limitat spre zero

Angajații de la fermă vor intra în zona halelor după ce vor trece printr-un spațiu de securitate, unde își vor schimba complet hainele și vor face duș, la intrarea în tură.

Porcii nu vor avea nici un fel de contact cu exteriorul și se vor deplasa singuri pe culoarele special amenajate, inclusiv când vor fi aduși la fermă, respectiv când vor fi duși spre mașinile care îi transportă la abator.

Inclusiv mașinile de transport animale sunt ale societății care administrează ferma, pentru un contact cât mai redus cu exteriorul.

Ferma este împrejmuită de mai multe rânduri de garduri, pentru a nu face posibilă aducerea virusului pestei porcine de la animale sălbatice (porcii mistreți).

În maxim 100 de zile purceii crescuți în fermă vor fi buni pentru abatorizare

Cătălin Trandafir a explicat că ferma va începe activitatea cu o capacitate de 100-120.000 de purcei pe an în 2024, cu obiectiv de creștere rapidă în următorii ani.

Purcei de 25 de kilograme vor veni pe loturi săptămânale din Germania și după 90-100 de zile de fermă vor avea în jur de 105 kilograme, greutate la care vor fi gata pentru abatorizare.

Obiectivul investitorului este însă de a ajunge în câțiva ani la 350.000 de porci pentru sacrificare pe an.

Gură de oxigen pentru abatoarele din zonă

”Am luat legătura cu marile abatoare din zonă și am încercat să le explic investitorilor că datele problemei se vor schimba, că de acum vor avea de unde lua un porc de calitate și crescut în cu totul și cu totul alte condiții.

Putem schimba radical piața, atât cantitativ, cât și calitativ”, a declarat Trandafir.

Este mare nevoie pe piață de carne de porc autohtonă

Un alt aspect foarte important este faptul că la Leorda-Botoșani același investitor a finalizat în mare parte și ”fabrica de cereale”.

Acolo se vor pregăti furajele pentru ferma de porci de la Verești, cu cereale colectate de la cultivatorii din zona Moldovei.

Ferma de la Leorda va avea capacitate de producție peste necesarul de la ferma din Verești, prin urmare va putea asigura piață de furaje și pentru alți investitori în ferme de creștere a animalelor.

”Putem fi un impuls pentru sectorul zootehnic, asta ne și dorim. Doar 20% din carnea de porc consumată în România este asigurată de ferme autohtone, prin urmare este evident cât de mult loc este pe piață. Practic, nu vom face concurență nimănui, nu se pune problema de a căuta piață de desfacere pentru purceii noștri”, a mai explicat investitorul.

Următorul pas al fermei, maternitate de porci

Într-un viitor nu foarte îndepărtat la ferma de la Verești se dorește și deschiderea unei maternități de porci.

Spațiu există, doar că halele trebuie tehnologizate.

Dacă la capitolul carne de porc autohtonă România stă prost cu acel 20% de pe piață, la capitolul purcei situația este și mai proastă.

Mare parte din purcei sunt aduși din export, astfel că investitorul Trandafir speră să poată să aibă cât mai repede la Verești și maternitatea de porcine.

Doctorul Sorin Mihai Voloșeniuc - „Ne bucurăm mult că sunt semnale clare de revigorare a sectoruluide creștere a porcinelor”

Doctorul Sorin Mihai Voloșeniuc, directorul executiv al Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Suceava, a salutat investiția de anvergură de la Verești, care reprezintă o mare gură de oxigen pentru sectorul creșterii porcinelor în această zonă a țării, dar și la nivel național în general.

Acesta și-a arăta disponibilitatea de a oferi tot sprijinul personal și instituțional investitorului de la Verești.

„Ne bucurăm mult că sunt semnale clare de revigorare a sectorului de creștere a porcinelor. Ideal ar fi să crească însă și sectorul maternităților de porcine, avem și aici semnale și sperăm ca și la marea fermă de la Verești să se dezvolte sectorul de reproducție porc”, a declarat Sorin Mihai Voloșeniuc, care a arătat că în România se cumpără la ora actuală anual purcei de 60 de milioane de euro.

El a subliniat cât de importantă este pentru zona Verești o astfel de fermă de mari dimensiuni, de la forța de muncă care va fi angrenată și până la piața locală a cerealelor.