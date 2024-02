Definitiv

”Cimpa” și ”Mână” au fost săltați vineri după-amiază de polițiștii suceveni, care i-au dus sub escortă la Penitenciarul Botoșani, pentru a-și ispăși condamnările pronunțate vineri dimineață de magistrații de la Curtea de Apel Suceava

Dosarul de agresiune în care au fost trimiși în judecată ca agresori Cătălin Cimpoiași, zis ”Cimpa”, fiul acestuia, Alexandru Cimpoiași, și Marius Mănălăchioaie, toți din municipiul Suceava, a fost soluționat definitiv de magistrații de la Curtea de Apel Suceava, vineri dimineață. Dacă la prima instanță, la Judecătoria Suceava, ”Cimpa” a luat 1 ani și 5 luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere, în calea de atac exercitată de procurori lucrurile s-au schimbat radical. Mai exact, pedeapsa de 1 ani și 5 luni este cu închisoare cu executare în regim de detenție.

Marius Florin Mănălăchioaie, zis ”Mână”, unul dintre locotenenții lui Cătălin Cimpoiași, a fost condamnat în același dosar la 2 ani și 8 luni de închisoare în regim de detenție. ”Mână” a comis faptele în termenul de încercare al unui alt dosar.

A treia persoană judecată în acest dosar a fost fiul lui ”Cimpa”, Alexandru Cimpoiași. Acesta a primit o pedeapsă de 1 an și 5 luni închisoare cu suspendare sub supraveghere și are un termen de încercare de 2 ani. Condamnările au fost pronunțate pentru două infracțiuni, respectiv pentru ”loviri sau alte violențe” și ”tulburarea ordinii și liniștii publice”, în timp ce pentru a treia faptă, de amenințare, persoana vătămată și-a retras plângerea.

Pentru ce au fost trimiși în judecată cei trei - bătaie trei contra unu, cu pumni și picioare în zona capului

”La data de 02.05.2022, în jurul orei 21:00, fiind în fața unei săli de jocuri de noroc situată în municipiul Suceava, au exercitat acte de violență asupra persoanei vătămate, lovind-o cu pumnii şi cu picioarele în zona superioară a corpului, cauzându-i leziuni fizice ce au necesitat pentru vindecare un număr de 11-13 zile de îngrijiri medicale, iar prin acțiunile acestora, executate în loc public, a fost creată o stare de natură să tulbure ordinea și liniștea publică”, se arăta la vremea respectivă într-un comunicat al Poliției.

În continuarea anchetei, pe 29 iulie, polițiștii de la Biroul de Investigații Criminale Suceava au efectuat 3 percheziții domiciliare la locuințele agresorilor. S-a acționat cu 11 polițiști din cadrul Biroului Investigații Criminale, două grupe ale Serviciului pentru Acțiuni Speciale și cu o grupă de jandarmi. S-au făcut percheziții și la o mașină, de unde au fost ridicate obiecte contondente.

La vremea respectivă, cei trei au fost reținuți atunci pentru 24 de ore.