Propuneri

Consilierul local PMP Anca Gâtlan a declarat în cadrul ședinței de Consiliu Local Suceava în care s-a aprobat bugetul primăriei pentru acest an că această formațiune politică vrea să ajute la funcționarea municipiului și nu la blocarea lui. Anca Gâtlan a prezentat în cadrul dezbaterilor pe buget propunerile consilierilor PMP pentru mai multe lucrări și investiții în municipiul Suceava, ea subliniind faptul că aceste inițiative vin în urma discuțiilor permanente avute cu sucevenii. „De fiecare dată abordarea noastră a fost nu să blocăm lucrurile de dragul de a fi <Gică contra>, ci să ajutăm în bunul mers al lucrurilor din Suceava. Și de fiecare dată am venit cu propuneri rezonabile atât ca buget, cât și ca necesitate și de fiecare dată am primit acordul dumneavoastră verbal și scris prin includerea în lista de priorități în buget. Dar a fost un fel de <s-a rezolvat dar nu se poate>. Cam asta s-a întâmplat în ultimii trei ani și fac un apel la dumneavoastră. Proiectele pe care le-am propus vin de la sucevenii cu care suntem în legătură și nici măcar nu e nevoie să fim noi, consilierii PMP, inițiatori pe proiectele propuse de noi. Puneți inițiatori pe cine doriți dumneavoastră, consilierii PNL sau pe cine credeți, dar vă rog mult să le faceți, să le puneți în aplicare pentru că e nevoie de ele în municipiul Suceava”, a transmis consilierul local PMP conducerii Primăriei Suceava.

Ea amintit câteva dintre investițiile propuse de consilierii locali PMP, respectiv repararea locurilor de joacă, amenajarea parcării și a aleilor în zona cimitirului din apropierea Cetății de Scaun, suplimentarea fondurilor pentru lucrările de reparații de la unitățile școlare sau cele pentru lăcașurile de cult. Anca Gâtlan a adăugat că o bucură faptul că pentru anul acesta a fost suplimentat bugetul pentru modernizarea și reabilitarea străzilor din municipiul Suceava. Ea a făcut referire la străzile pe care consilierii PMP le consideră prioritare și care au fost propuse pentru a fi modernizate anul acesta, respectiv str. Decebal, str. Epaminonda Bucevschi, str. Sublocotenent Turturică, str. Stadionului, str. Eraclie Porumbescu, str. Ana Aslan, str. Pictor Romeo Calancea, str. Pictor Dumitru Dacian și str. Gheorghe Ștefan.

„Vă rog mult nu uitați de oamenii din cartierul Zamca, pentru că, la cum arată străzile de acolo, nici nu ai spune că e atât de aproape de centrul Sucevei, și nici de oamenii din Burdujeni Sat, din cartierul Laniște și din Ițcani. E nevoie să se modernizeze trecerea peste calea ferată la pasarela din Ițcani pentru că ați văzut ce s-a întâmplat cu acel copil de 14 ani lovit de tren. E nevoie să punem garduri acolo pentru ca asemenea evenimente mai mult decât neplăcute să nu aibă loc”, a mai spus Anca Gâtlan.

Ea a făcut referire și la alte investiții importante, precum amenajarea unui spațiu „părinte – copil” în centrul Sucevei, precum și înființarea unui centru socio-educațional de tip after school pentru copiii din familii cu situații speciale și a unui centru de îngrijire pentru persoane vârstnice.