Lansare de carte

Căminul Cultural din Rădășeni va fi vineri, 16 februarie, de la ora 11.00, gazda manifestărilor dedicate împlinirii a 600 de ani de la prima atestare documentară a localității. Întreg evenimentul se va desfășura cu sprijinul organizatoric al Primăriei și al Consiliului Local al comunei Rădășeni și include, alături de alte activități, și lansarea monografiei „Rădășeni (note pentru o monografie care n-a mai fost scrisă)”.

Todirel Călugărița a desfășurat o vastă activitate și muncă documentară, elaborând o monografie a comunei Rădășeni, un ghid turistic al satului care, în anul 1424, este dat lui popa Iuga de către domnitorul Alexandru cel Bun.

Pledând ca și Lucian Blaga, că ,,Veșnicia s-a născut la sat”, Todirel Călugărița trezește un larg interes pentru publicul larg dornic să cunoască parte din trecutul și prezentul acestor locuri. Acest volum întrunește reale calități, atât în ceea ce privește aria de cuprindere a problematicii satului Rădășeni, cât și ca document social istoric.

„De scris, s-a scris enorm despre Rădășeni. Există extrem de multe referiri la sat, iar unele documente, am certitudinea, vor fi descoperite de - abia de - acum înainte. Susțin că m-am plasat bine între aceste toate scrieri. După care am tras cu ochiul în sufletul rădășenenilor – și am scris. Am răscolit biblioteci, anticariate și muzee, am scotocit prin fonduri arhivistice și am scormonit trecutul, pe oriunde s-a lăsat descoperit. Am pus și drag, am pus și dor (fiindcă am stat ceva vreme departe de sat), am pus și suflet - adică tocmai ceea ce nu are inteligența artificială, care însă poate scrie monografii mai ample (iar acesta e alt motiv pentru care nu mi-am intitulat lucrarea <monografie>).

A rezultat un soi de istorie a locului, o poveste ce începe de la facerea așezării (de când e Cetățuia sau chiar de când ne lasă Ruptura să ghicim) și care-i are pe rădășeneni drept personaje, veți vedea cât de fascinante! Afirm că multe dintre ele sunt de factură romantică. Și că le-am urmărit destinul, fără a ierta vreo epocă.

Am scris pentru ca, nimerit în mâinile unui străin de această grădină a Raiului din Țara de Sus a Moldovei, eseul să atragă. Să fie citit și în afara localității, iar suportul său material să poată fi dăruit. Ca toți cei interesați să cunoască istoria (aș zice) pilduitoare a unui sat străvechi de români, personalitățile lui emblematice și poveștile cu miez ale locului să le afle și de aici. Dintr-o lucrare căreia m-am sfiit să-i zic monografie, poate și pentru că n-am conceput, nici o secundă, să renunț la a fi subiectiv – oricâtă bibliografie s-a adunat în coada cărții”, consideră scriitorul Todirel Călugărița.

Cel mai recent volum semnat de Todirel Călugărița poate fi considerat „Un semn de dragoste și respect pentru satul natal care aș vrea să fie prețuit, în egală măsură, de toţi fiii săi, oriunde s-ar afla ei. Rândurile de față, în primul rând, sunt adresate acestora!” - Ioan Arpaș

Este un dar frumos la 600 de ani de atestare documentară a satului Rădăşeni.

„Fac parte din rândul celor care trăiesc cu bănuiala că unitatea de măsură pentru bogăție este secunda de timp liber. Astfel că, de la o vreme, m-am văzut îndeajuns de bogat, încât să pot face un dar satului meu natal, la împlinirea a 600 de ani de la prima atestare documentară. Ați ghicit, e vorba de o carte, la care am lucrat optsprezece luni și toată viața: <Rădășeni (note pentru o monografie care n-a mai fost scrisă)>”, ne-a mărturisit Todirel Călugărița.