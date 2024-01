Alegere firească

Primarul comunei Dumbrăveni, Ioan Pavăl, va propune consilierilor locali acordarea unui ajutor imediat de 50.000 de lei (10.000 de euro) pentru profesorul Romeo Bolohan. Propunerea va ajunge în Consiliul Local cu ocazia primei ședințe, iar primarul Ioan Pavăl crede că toată lumea va fi de acord cu un astfel de sprijin. ”E un gest normal să-i ajutăm pe oamenii din comunitatea noastră. Or, profesorul Romeo Bolohan a fost un om implicat nu doar în procesul de instruire și educare a noilor generații, ci și în alte proiecte benefice pentru comuna Dumbrăveni. Este, dacă vreți, modul în care noi, Primăria și Consiliul Local, îi putem fi recunoscători. Sperăm să învingă boala și să revină la catedră mai puternic pentru că de astfel de oameni societatea noastră are nevoie”, a transmis primarul Ioan Pavăl.

Romeo Bolohan, profesor la Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni, a fost diagnosticat cu insuficiență renală, gradul V, cu funcția renală complet pierdută. El încearcă să strângă 25.000 de euro, pentru o intervenție chirurgicală în Turcia, care îi poate salva viața.

Transplantul renal este șansa profesorului la o viață normală, la o viață care să-i permită să desfășoare firesc de la cele mai simple activități până la proiectele în care implică zeci de elevi, planurile curajoase de viitor.

De trei ani, Bolohan face câte două ședințe de dializă pe săptămână, procedură medicală care suplinește funcția renală.

„Sper ca anul 2024 să fie anul transplantului pentru mine, e o dorință imensă. În 2021, mi-am făcut primul dosar și m-am înscris pe listele de așteptare pentru transplant, la Iași, Cluj și București. Pentru că această așteptare este greu de dus și poate fi de foarte lungă durată, cum se întâmplă de cele mai multe ori, m-am informat și am căutat soluții pentru o intervenție mai rapidă, care să-mi rezolve problema de sănătate. Printr-o recomandare, am aflat de această clinică privată din Turcia, care se ocupă de la găsirea donatorului până la intervenția propriu-zisă. Întreaga procedură se ridică undeva la 25.000 de euro”, a povestit profesorul Romeo Bolohan.

Profesorul Bolohan ne-a povestit că dintotdeauna a avut o stare de sănătate bună, de care s-a îngrijit constant, însă anii petrecuți în orfelinate, în centrele pentru copii, unde condițiile, igiena și hrana erau precare, și-au spus cuvântul.

„Acum 10 ani au fost primele semne că ceva nu este în regulă, aveam câteva analize care nu erau în parametri. Am fost internat la Suceava și Iași, unde am primit diagnosticul nefropatie inclasabilă. Am urmat tratament, am fost foarte grijuliu, însă creatinina creștea permanent.

În 2020, ajunsesem foarte slăbit, palid, apatic, foarte obosit, eram ca o legumă, iar în vara acelui an, medicii de la Iași mi-au spus că trebuie să încep ședințele de dializă. Am amânat până în primăvara lui 2021 și de atunci fac două ședințe pe săptămână, aici la Suceava. Ar trebui să merg de trei ori, însă aceste ședințe sunt de durată, iar eu vreau să pot continua și activitatea de la clasă, proiectele mele cu elevii, concursurile”, spune Romeo Bolohan.

Are 47 de ani și este în învățământ de 23 de ani și are gradul didactic I și gradație de merit. Este cunoscut în comunitate datorită implicării lui în proiecte, în activități extrașcolare cu elevii, dar și datorită premiilor pe care le-a obținut pentru activitatea lui.

Persoanele care doresc să îl mai ajute pot dona bani în conturile RO82 UGBI 0000 3320 2651 6EUR sau RO16 UGBI 0000 3320 1747 8RON, Romeo Bolohan.