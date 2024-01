FIRST Tech Challenge

Circa 200 de elevi și profesori din regiunea Moldovei și-au trimis roboții în ringul celei mai mari competiții de robotică dedicată liceenilor din România, FIRST Tech Challenge România, faza regională, concurs găzduit de Universitatea din Suceava.

14 echipe din Suceava, Iași, Vrancea, Botoșani și Vaslui și-au testat abilitățile tehnice și strategiile de joc, proiectând, construind, testând și programând roboți care să ducă la îndeplinire o serie de sarcini. A fost o experiență unică și stimulantă, ce a îmbinat armonios tehnologia cu arta, oferind un spectacol contracronometru.

Competiția a avut caracter amical, organizată fiind de Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava (reprezentat prin echipa VOLTA CIRCUITS), Liceul de Informatică „Grigore Moisil” Iași (reprezentat prin echipele CYLIIS și PEPPERS) și Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava.

„Atmosfera competiției a fost extraordinară, plină de bucurie, de energie și fair-play, demonstrând că fizica, matematica, informatica și ingineria, condimentate de lucrul în echipă, pot fi învățate și aplicate într-un mod foarte plăcut. Meciurile s-au desfășurat în locația pusă cu generozitate la dispoziție de USV.

CNPR mulțumește pe această cale dlui prorector Mihai Dimian și dlui decan Dan Milici pentru tot ajutorul acordat”, au transmis reprezentanții Colegiului „Petru Rareș” Suceava.

Misiunea roboților

First Tech Challenge este cea mai mare competiție de robotică pentru elevii din toată lumea, inițiată de organizația FIRST (For Recognition of Science and Technology) din SUA, încă din 1989.

În România, competiția, ajunsă la a 8-a ediție, este organizată de Asociația „Nație prin Educație” cu sprijinul BRD.

În sezonul din acest an, cele 193 de echipe de robotică din liceele din România concurează cu roboții pe care îi construiesc pentru calificarea la etapele regionale, națională și internațională.

„Fiecare sezon al competiției are o altă temă, iar echipele proiectează, construiesc, programează și antrenează roboții care vor fi capabili să execute task-uri în mod autonom pentru 30 secunde și alte task-uri specifice, controlați de driveri, timp de 2 minute”, au mai spus reprezentanții Colegiului „Petru Rareș” Suceava.

Într-un meci concurează 4 roboți, în două alianțe stabilite aleatoriu, iar punctajul meciului se calculează pentru fiecare alianță, în funcție de regulile jocului.

Roboții din acest sezon trebuie să colecteze elemente hexagonale (pixeli) pe care să le transporte și să le poziționeze pe un panou înclinat, astfel încât să alcătuiască posibile modele, trebuie să transporte și să lanseze un avion de hârtie și să-l lanseze astfel încât să aterizeze în zone clar definite și să se agațe de o bară orizontală, ridicându-se de la sol la o înălțime minimă impusă.

Concepția mecanismelor necesare, proiectarea lor, printarea 3D a unor componente, asamblarea mecanică, partea electrică și cea programabilă, alături de strategia de joc și abilitatea de a conduce robotul în timpul meciului pentru realizarea cât mai multor puncte în alianță, sunt provocările la care liceenii au găsit soluții impresionante.