Mai bine, dar...

Zilele trecute s-au împlinit 3 ani de zile de la groaznicul accident rutier în urma căruia activistul de mediu Daniel Bodnar a suferit leziuni extrem de grave. Cu un diagnostic groaznic, cu fractură de coloană lombară, cu paraplegie, Daniel a demonstrat fără îndoială că este un luptător. A reușit să rămână în prim-plan ca activist de mediu și a participat în măsura în care a putut în continuare la acțiuni prin care a contribuit la depistarea hoților de lemne.

A făcut mii de ore de recuperare, a făcut progrese, mai întâi pentru a se ridica în picioare, apoi pentru a merge în cadru, mai recent pentru a se deplasa în cârje, deocamdată cu ajutor.

Progresele sunt și mari, și mici în același timp, depinde din ce perspectivă se vede situația. Dar faptul că Daniel a fost și este un luptător este o certitudine.

Probleme majore la ambele picioare

Într-o filmare pe care a postat-o pe pagina sa de Facebook acum câteva zile, Daniel Bodnar a făcut câțiva pași, ajutat de cele două cârje, oferind detalii despre starea sa.

În imagini se observă evident că are o stabilitate redusă în ambele picioare. ”Sper ca anul 2024 să fie un an în care să mă recuperez mai bine. Piciorul drept nu are nici un fel de putere, este foarte slab, piciorul stâng, care are orteză, este slab la genunchi, dacă îndoi genunchiul mă duc jos, dar pentru mine este mare lucru că pot sta în picioare și mă pot deplasa.

La început visam să merg câțiva pași cu cadrul, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că am depășit acel moment și sunt acum la stadiul acesta. Lupt pentru că am avut și mulți oameni alături care s-au rugat și m-au susținut”, a transmis Daniel Bodnar.

”Îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt numit o minune pe picioare de către medici”

Daniel Bodnar se află într-o luptă continuă de 3 ani de zile.

”Sunt 3 ani de muncă, de sacrificiu. Cred că la nivel psihic am fost foarte puternic. Fiecare din noi trecem prin diferite necazuri și este important să le depășim. În mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat să trec psihic peste acest necaz. Pe partea fizică muncesc zilnic, fac recuperare.

Îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt numit o minune pe picioare de către medici, un miracol medical, cum spun medicii din Germania care m-au operat”, a relatat Daniel Bodnar.

El a făcut referire la faptul că în săptămânile de după accident medicii de la Iași i-au dat șanse extrem de reduse de a-și mai putea folosi în vreun fel picioarele.

Familiei chiar i s-a recomandat să nu mai investească în alte operații și clinici în străinătate, sugerând că Daniel nu va mai putea face vreodată vreun pas.

”Merg greu, mai tremur, după câțiva pași obosesc”

Deși progresele sunt evidente, Daniel are și acum nevoie continuă de a fi sprijinit când se deplasează.

”Sper că pe viitor, într-o zi, voi putea merge mai bine. Momentan am nevoie de cineva să mă ajute când mă ridic de pe scaun, când mă pun jos.

Merg greu, mai tremur, după câțiva pași obosesc, este multă muncă, dar știu că o să reușesc”, a încheiat optimist Daniel Bodnar.

El nu a uitat să sublinieze și că are foarte mulți dușmani, oameni care i-au scris și transmis explicit că nu își doresc să se facă bine și consideră că accidentul pe care l-a suferit este provocat de blestemele lor.

Sigur, orice om face greșeli, însă per ansamblu Daniel Bodnar a reușit să-și păstreze o imagine bună ca activist de mediu, iar de o bucată de vreme are o bună colaborare și cu majoritatea polițiștilor, care au înțeles că acesta are intenții bune.

Teribilul accident de la Sucevița

Activistul de mediu Daniel Bodnar a fost implicat într-un grav accident rutier, în noaptea de 18 spre 19 ianuarie 2021, în jur de ora 2.20, pe raza comunei Sucevița. El era pasager în mașina condusă de un alt activist de mediu, Daniel Ghinghiloschi. Acesta a pierdut controlul asupra autoturismului BMW pe care îl conducea, mașina lovind violent un podeț și poarta unei case.

Șoferul a scăpat cu răni mai ușoare, însă Bodnar a suferit leziuni grave. Daniel Bodnar a fost diagnosticat cu „fractură de coloană lombară, paraplegie și fractură complexă la o gleznă”.

Activiștii se aflau atunci în trafic, monitorizând transporturi de lemn, au declarat ei.

Ancheta privind accidentul a fost închisă definitiv

Ancheta privind accidentul a mers pe varianta că șoferul a pierdut controlul asupra mașinii, pe fondul oboselii și al unui moment de neatenție.

Între timp, ancheta privind accidentul a fost finalizată, iar dosarul a fost clasat.

Daniel Ghinghiloschi nu a avut așadar de suportat repercusiuni de ordin penal.

”Am rămas în relații normale. Știu că puteam să fiu și eu la volan în acel moment. A fost un accident rutier, mergem pe varianta oficială, deși mult timp m-am tot întrebat de ce nu s-a făcut o expertiză la mașină. În acea noapte eram și foarte somnolenți amândoi, dar acum, după 3 ani, nu mai vreau să mă gândesc la alte scenarii, astfel de gânduri îmi fac rău, mă distrag de la programul meu de recuperare”, a declarat Daniel Bodnar pentru Monitorul de Suceava.