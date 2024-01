Competiție

La finele săptămânii trecute, Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret” Suceava a găzduit etapa județeană a Concursului Național de Discurs Public în Limba Engleză, competiție la care au participat 176 elevi de la unități școlare din județ.

Potrivit organizatorilor, membrii comisiilor de evaluare s-au declarat impresionați de prestațiile unor concurenți, care au dat dovadă nu numai de abilități oratorice remarcabile, dar și de o bogată cultură generală, ceea ce a făcut destul de dificilă departajarea lor. Nu mai puțin de 28 de concurenți au primit punctajul maxim.

La categoria Junior, s-a remarcat eleva Irina Găleată, de la Școala Gimnazială Nr. 1 Suceava, îndrumată de prof. Diana Salup Rusu. Eleva de 12 ani a impresionat membrii juriului prin fluența și maturitatea gândirii sale.

La categoria 16-20 ani, elevul Alexandru Țibu, de la Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret” Suceava, coordonat de prof. dr. Ioana Ștefănoaia, a reușit să susțină un discurs care a impresionat prin ceea ce membrii juriului și audiența din sală au catalogat ca „genial”.

Conform regulamentului concursului, pentru etapa regională, județul Suceava va fi reprezentat de 43 de concurenți de la următoarele unități de învățământ: Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret” Suceava, Liceul Teoretic „Filadelfia” Suceava, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava, Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului, Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava și Liceul Teoretic „Iorgu Vârnav Liteanu” Liteni.

De menționat că acest concurs se adresează elevilor cu vârste cuprinse între 12 și 20 de ani și este împărțit pe următoarele grupe de vârstă: categoria 12-15 ani, elevi care participă la concurs doar la etapa județeană (etapă unică de concurs); categoria 16-20 ani, elevi care participă la toate etapele concursului (județeană, regională și națională), câștigătorul având șansa de a participa la finala internațională, de la Londra.

Tema de anul acesta a concursului a fost, pentru ambele categorii de vârstă: „There is neither good or bad, but thinking makes it so”.

Organizatori

Etapa județeană a competiției a fost organizată în parteneriat cu Asociația „Uniunea Vorbitorilor de Limba Engleză” din România, reprezentată prin Ela Nicolae, în calitate de președinte al Uniunii.

Din comisia concursului au făcut parte: prof. Virginel Iordache, directorul Colegiului Național de Informatică „Spiru Haret” Suceava, președinte al concursului; prof. dr. Ioana Ștefănoaia - coordonator al competiției; inspector școlar prof. dr. Amalia Popescu - conducerea operativă.

Comisia de organizare: prof. Daniela Elena Rotaru – Colegiul „Spiru Haret” Suceava, vicepreședinte; prof. Loredana Cătălina Bodnar - Colegiul „Spiru Haret”, membru; ing. Cristina Ciutac – secretar.

Comisia de evaluare: prof. Alina Dobroghii - Liceul cu Program Sportiv Suceava, vicepreședinte; prof. Florin Tecuceanu - Colegiul „Spiru Haret” Suceava, membru; prof. Maria Guz - Colegiul „Spiru Haret” Suceava, membru; prof. Diana Salup Rusu – Școala Gimnazială Nr. 1 Suceava, membru; prof. Eugenia Rusu - Școala Gimnazial Nr. 1 Gura Humorului, membru; prof. Luminița Cîmpan – Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului, membru; prof. Crina Stroe – Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, membru; prof. Tinela Nastase – Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava, membru; prof. Sabina Grapini – Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, membru.