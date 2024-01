Verdict

Punct final în cazul tragediei de la începutul anului 2020 la Șcheia, la trecerea la nivel cu calea ferată din zona Angeltrans SRL, unde un microbuz în care se aflau doi frați a fost lovit violent de trenul InterRegio Iași – Timișoara Nord. În urma acelui accident, unul dintre frați, în vârstă de 17 ani, a murit, în timp ce fratele mai mare, care era la volan, a fost rănit, dar a scăpat cu viață.

Acesta din urmă, Constantin Stanciuc, a fost trimis în judecată în acest caz pentru infracțiunile de ucidere din culpă, dar și pentru infracțiunea de ”distrugere sau semnalizare falsă”, legată de punerea în pericol a siguranței feroviare. Vineri, Curtea de Apel Suceava a dat verdictul final și l-a condamnat pe Constantin Stanciuc la o pedeapsă rezultantă de 1 an și 8 luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere și un termen de încercare de 2 ani. Conform sentinței, inculpatul a primit 1 an și 4 luni de închisoare pentru ucidere din culpă și 1 an pentru ”distrugerea sau semnalizarea falsă”.

Conform aceleiași sentințe, Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători – CFR Călători SA – Sucursala Cluj, de unde provine locomotiva implicată în accident, are de primit de la firma de asigurări responsabilă în cauză despăgubiri civile în cuantum de 27.391 lei.

Accidentul s-a produs pe 10 ianuarie 2020, în jurul orei 8.10 dimineață. Trenul IR 1833 Iași – Timișoara Nord plecase de aproximativ zece minute din Gara Burdujeni și, pentru că la Suceava Vest nu oprește, avea o viteză destul de mare, 70-80 de kilometri la oră.

Microbuzul circula spre calea ferată pe drumul care face la stânga după Sidem, un drum comunal care aparține de comuna Șcheia și care la ora accidentului era acoperit cu gheață.

Tânărul de 22 de ani, la acea vreme, de la volan, Constantin Stanciuc, a frânat destul de târziu, iar din cauza gheții nu a putut opri la timp la trecerea la nivel cu calea ferată.

Mașina scăpată de sub control s-a rotit înainte de impact.

Autoutilitara nu a fost lovită frontal de locomotivă, ci acroșată cu partea dreaptă și proiectată într-un parapet. În urma impactului deosebit de violent, pasagerul din dreapta a fost aruncat în afara mașinii și a fost găsit decedat.

Dacă fratele celui de la volan a decedat, tânărul de 22 de ani de atunci a suferit o fractură de femur cu deplasare și un hematom epicranian frontal stâng. El a fost în stare gravă, dar s-a recuperat.