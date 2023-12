Educație

Grădinița cu program normal din Frătăuții Vechi a fost sfințită după ce a fost modernizată și extinsă printr-un proiect al primăriei. Slujba de sfințire a fost oficiată de un sobor de preoți din comună, în prezența primarului Cristinel Dinu Artemie, a directorului Școlii Gimnaziale Frătăuții Vechi, Daniela Isopescu, și a altor oficialități locale. După slujbă, primarul Cristinel Dinu Artemie a amintit că valoarea investiției de la bugetul local pentru modernizarea și extinderea grădiniței cu program normal a fost de 550.000 de lei, la care s-a adăugat și o sponsorizare din partea companiei Egger. El a precizat că după modernizare, grădinița dispune de trei săli de clasă în care învață 82 de preșcolari.

Primarul a spus că vechea clădire a fost extinsă cu două săli de clasă, iar în momentul de față grădinița dispune de mobilier modern, grupuri sanitare noi și un spațiu de joacă în aer liber.

„Au fost construite două săli de clasă, plus un hol generos unde a fost amenajat vestiarul pentru copilași și s-au modernizat grupurile sanitare. Practic, sediul vechi a fost reconfigurat și din două săli a fost amenajată una singură, astfel încât în acest moment funcționează trei grupe de copii. Investiția a început în primăvară, noi am tras tare să terminăm până pe 15 septembrie și am reușit să ne ținem de cuvânt”, a declarat Cristinel Dinu Artemie. El a adăugat că în grădiniță a fost montată o centrală termină nouă și a fost schimbată întreaga instalație electrică.

În același timp, directorul Școlii Gimnaziale din Frătăuții Vechi, Daniela Isopescu, a precizat că modernizarea și extinderea grădiniței a fost o necesitate, având în vedere numărul mare de preșcolari din comună. „Am solicitat această extindere deoarece aveam efective foarte numeroase într-o grupă. Erau câte 37 de preșcolari, ceea ce e aproape imposibil omenește pentru a lucra. Am făcut o cerere, am găsit promptitudine, colaborare și o implicare maximă din partea primăriei și a Consiliului Local. Au promis că până în luna septembrie constructorii vor finaliza extinderea corpului și vom avea la începutul anului școlar grădinița în deplină funcționare, ceea ce s-a și întâmplat”, a spus Daniela Isopescu. Ea a ținut să aprecieze și deschiderea companiei Egger pentru a finanța această grădiniță, valoarea sponsorizării fiind de peste 92.0000 de lei. Daniela Isopescu a precizat că banii au fost folosiți pentru achiziția de mobilier școlar, a vestiarelor, a materialelor sportive, a două centrale termice și a unor rafturi pentru un cabinet de chimie fizică la școala din Măneuți.

De precizat că în momentul de față în comuna Frătăuții Vechi se află în derulare mai multe proiecte, printre care modernizarea căminului cultural din localitatea Măneuți, extinderea rețelei de apă și canalizare cu 11 kilometri, betonarea a două drumuri comunale, modernizarea iluminatului public și dotarea școlilor din comună cu echipamente moderne.