Sala Auditorium

La Sala Auditorium – Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava va avea loc miercuri, 13 decembrie 2023, începând cu ora 17:30, Recitalul de pian „Emoţie şi lumină”, susținut de elevii de la clasa prof. Adriana Iftimiu. Proiectul, ne-a spus profesoara Iftimiu, „a pornit din dragoste pentru copii, din dragoste şi respect faţă de oameni, de nevoile lor”. Este continuarea proiectului de anul trecut, „Proiecţii muzicale pe pânza sufletului”, care nu a fost doar un proiect muzical, ci și unul caritabil. Atunci au fost ajutați, datorită generozității celor prezenți la concert, copiii de la Aşezământul „Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuţi”. Organizatorii serii muzicale de miercuri vor să sprijine în continuare copiii de la Rădăuți, deoarece „împreună putem aduce bucurie în sufletele lor”.

„Ne dorim să vă invităm la o seară plină de emoţie, să lăsăm urechea să audă binele, sufletul să vibreze, iar inima să simtă dragostea. Emoţiile dau sens muzicii, iar fără acestea, muzica nu ar avea aceeaşi valoare. Muzica înseamnă emoţie, iar emoţia înseamnă muzică, se completează, dar totodată nu există una fără cealaltă. Sentimentele exprimate prin muzică sunt puternice, clare, ele pun în lumină scopul artistic al lucrării, făcându-l pe om să iubească muzica prin amintirea propriilor emoţii şi trăiri”, a completat prof. Adriana Iftimiu. Spectacolul va fi prezentat de elevii Pop Alessia, din clasa a IX-a, şi Ţâmpău Bogdan, din clasa a X-a. Pe scenă, în aplauzele publicului, care speră organizatorii să fie cât mai mare, vor evolua mai mulți elevi: Cimpoiaşi Samira şi Butnariu Sara – clasa a V-a, „We wish you a Merry Christmas”; Apopii Marin Dumitru – clasa a IX-a, „A song” de Cornelius Gurlitt; Maxim Roberta – clasa a IX-a, „La plimbare” de Robert Schumann; Tablan Popescu Emilian Vasile – clasa a VI-a, „Rustic Dance” de Eberhard Müller; Luca Amalia – clasa a VI-a, „Barcarolle” de Jacques Offenbach; Franciuc Flaviu - clasa a VI-a, „Pârâiaşul” de Eugen Doga; Horătău Ştefan - clasa a VII-a, „Studiu nr. 95” de Carl Czerny; Păcuraru Ianis – clasa a VIII-a, „Hora 1” de Ciprian Porumbescu; Negrea Campos Ioan – clasa a VIII-a, „Morning Prayer” op. 39 nr. 1 de Piotr Ilici Ceaikovski; Ungurean Ruben - „Lettre a mà mere” de Paul de Seneville; Cîrstean Andrei - clasa a VIII-a şi Cîrstean Luca, clasa a XI-a, „Studiu op. 28 nr. 5” de Robert Fuchs; Muscă Alex - clasa a IX-a, „Barcarolle” op. 19 nr. 6 de Felix Mendelssohn Bartholdy; Avasiloaie Iustin - clasa a IX-a, „Melancolie”op. 39 nr. 22 de Hugo Reinhold; Avasiloaie Iannis - clasa a IX-a, „Souvenir D’enfance” de Paul de Seneville; Onesciuc Eric şi Dragomirescu Alexandru - clasa a IX-a, „Studiu op. 28 nr. 2” de Robert Fuchs; Cramer Flavius - clasa a X-a, „Gnosienne nr. 1” de Eric Satie; Amihălăchioaie Şerban – clasa a X-a, „Ideea 10” de Gibron Alcocer; Ţâmpău Bogdan – clasa a X-a „Gramofonul” de Eugen Doga; Amihălăchioaie Şerban – clasa a X-a, „Trăiri” compoziţie proprie; Burcă Flavius – clasa a XI-a, „Gondoliera” op. 39 nr. 19 de Hugo Reinhold; Rotaru Alexandru – clasa a XI-a, „Lidul ţiganilor” op. 39 nr. 13 de Hugo Reinhold; Vlădianu Alex – clasa a XI-a, „Hora Braşovului” de Ciprian Porumbescu; Voloşin Ioana şi Gheorma Narcis, clasa a XI-a – „Romance din Sonata op. 163 nr. 1” de Anton Diabelli; Butnariu Tabita – clasa a XI-a, „Visurile unei dame” de Ciprian Porumbescu; Ţâmpău Bogdan şi Cramer Flavius - clasa a X-a, „The Christmas Waltz” de Elena Borisova; Dumitriu George - clasa a XI-a, „Hora detrunchiaţilor” de Ciprian Porumbescu; Balan Robert şi Matei Ştefan – clasa a XII-a, „It’s two clowns” de Iury Pronin; Matei Ştefan – clasa a XII-a, „Confiance” op. 19 nr. 4 de Felix Mendelssohn Bartholdy; Dragomirescu Alex, Olari Matei şi Alessia Pop – clasa a IX-a, „Galop Marche” de Albert Lavignac.