Noi atribuții

Noi atribuții în sarcina oamenilor școlii, aceștia fiind nevoiți să centralizeze și să întocmească rapoarte referitoare la situația elevilor cu părinții plecați în străinătate.

La începutul acestei săptămâni, Inspectoratul Școlar Județean Suceava a trimis o adresă școlilor din județ prin care le reamintește că suntobligate să transmită, în cel mult 15 zile calendaristice de la solicitare, situația copiilor cu părinții plecați la muncă în străinătate și situația celor care au revenit în țară. Adresa vine din partea Ministerului Educației, fiind trimisă în teritoriu, prima dată, la finele lui noiembrie.

Completarea formularelor cade în sarcina diriginților, care atrag atenția că volumul de muncă este unul consistent, în condițiile în care responsabilitățile legate de școală, dar care nu au legătură cu catedra, sunt tot mai numeroase.

„Chiar nu ați înțeles că unitățile școlare au devenit centre de asistență socială? Burse, transport, tichete sociale, tichete pentru grădiniță, ajutoare pentru copiii cu cerințe speciale, rechizite, masă după școală, lapte și corn etc. Sper să treacă acest an electoral și să revenim la normalitate, altfel o să schimbăm serviciul!!!!!”, a menționat un diriginte de la o școală din județ.

„Nu este cel mai principial mod de lucru”

Câțiva diriginți au expus revoltați situația pe grupurile de WhatsApp și au cerut sprijinul sindicatelor care-i reprezintă. Aceștia subliniază că această atribuție este a serviciilor sociale din cadrul primăriilor, atrăgând atenția că aceeași centralizare a fost realizată de mai multe ori în decursul acestui ani: „Azi (n. r. luni) am primit de la IȘJ un email privitor la copiii cu părinți plecați în străinătate în care ni se solicită ca în termen de 15 zile să completăm anexa 1 și anexa 2 centralizatoare, pe care să le trimitem apoi la Serviciul public de asistență socială (toate adresele și anexele le aveți atașate). Consider abuzivă această adresă și solicităm sindicatului să intervină la IȘJ și ME pentru că centralizarea a fost solicitată de primării și IȘJ după un alt model în luna octombrie, a fost trimisă conform adreselor de la vremea respectivă. Să vii acum, după două luni, să soliciți în termen scurt o altă centralizare, după un alt model, nu mi se pare corect. Vă rugăm să ne sprijiniți”.

„Primăriile au serviciu social, cu asistent social. Școlile ar trebui să solicite primăriilor astfel de date și nu invers. Diriginții sunt puși să facă și anchetă socială în familii!”, este un alt mesaj venit din teritoriu.

Un alt diriginte reclamă că tocmai s-a încheiat tevatura cu acordarea burselor, că Ministerul Educației le pune în brațe noi hârtii de completat și anchete de făcut. Formularele care trebuie completate, anexa 1 și 2, sunt vaste, au multe câmpuri, și solicită date detaliate referitoare la elevii cu părinții plecați peste hotare.

„Dacă se dorește o altă abordare a acestei probleme, poate că o fi de înțeles, dar să soliciți acest lucru în pași repezi, în pragul sărbătorilor de iarnă, după ce inițial s-a solicitat un alt fel de centralizare cu ceva timp în urmă nu este cel mai principial mod de lucru”, spune un alt diriginte.

Acesta menționează că dirigintele de la clasă are în responsabilitate menținerea legăturii cu familia, însă nu și întocmirea de date statistice referitoare la subiectul menționat, sarcină care este a serviciilor din primărie.

„Profesorii trebuie să fie lăsați să-și facă treaba. Suntem încărcați cu alte sarcini, cu documente, hârtii peste hârtii, care cer mult timp și care îl smulg pe profesor din activitatea sa didactică. Școlile primare, gimnaziale ar trebui să se numească școli sociale. Diriginții au spor pentru diriginție, dar acest spor nu ne este oferit pentru a completa sute de tabele și pentru anchete sociale”, a mai adăugat un alt diriginte.