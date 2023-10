Locuri de muncă

Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, care a avut loc în cursul dimineții de vineri în Corpul E al Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava, a beneficiat de o participare importantă din partea angajatorilor, dar și din partea celor interesați de un loc de muncă. Organizatorii de la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Suceava, în colaborare cu USV, au anunțat că bursa a înregistrat un număr record de locuri vacante adresate absolvenților cu studii superioare, dar și absolvenților de studii medii și școli profesionale. Evenimentul s-a derulat în paralel și în alte două orașe ale județului, la sediul AJOFM de la Fălticeni și la Casa Germană din Rădăuți, cu începere de la ora 9.00.

În cadrul ofertei de locuri de muncă aflată în actualizare până în 24 octombrie, la Suceava erau înregistrate 143 de locuri vacante, ofertate de 25 de angajatori, la Fălticeni confirmaseră participarea 17 angajatori, cu 90 de locuri vacante, iar la Rădăuți 9 angajatori urmau să fie prezenți cu 26 de oferte. Între timp, numărul angajatorilor care au participat la bursă a ajuns la 59, numărul de locuri de muncă oferite de aceștia la cele trei puncte fiind de 319. Angajatorii au oferit locuri de muncă vacante pentru studii medii în domenii precum administrativ, transporturi, ospitalitate, construcții, fabricarea mobilei, fabricarea hârtiei și cartonului, industria alimentară, asigurări, pază, reparații autovehicule și comerț, iar pentru absolvenți de studii superioare în specializări ca inginerie, economie și contabilitate, design industrial, management, achiziții, proiectări, automatizări, industrie alimentară, imobiliare, investiții.

Interacțiunea față în față angajator – tânăr interesat de loc de muncă este importantă

Chiar dacă în era digitală este foarte simplu să aplici online pentru un anumit job, interacțiunile față în față cu angajatorii sunt esențiale și îi pot ajuta pe cei interesați să obțină mai ușor un loc de muncă. În urma contactelor dintre cele două tabere am putut constata câteva aspecte ale desfășurării bursei.

Alina este reprezentanta unei firme de producție de lângă Suceava și a observat o anume tendință în cererea pentru locuri de muncă a celor tineri: ”La standul nostru s-au oprit câţiva interesați și din ce am văzut sunt doritori de muncă de birou și mai puțin de muncă de producție sau de teren. La noi liniile sunt semiatomate și nu presupun un efort mare în exploatarea lor, însă este muncă de producție, în picioare. Majoritatea vor IT, administrarea afacerilor, birou, eventual de acasă dacă se poate, dar nu se poate așa, nu putem să lucrăm toți la birou, e nevoie de oameni în producție.”

La o altă firmă mare producătoare de materiale de construcții, Alexandra, cea care se ocupă de oferta de muncă a firmei, ne-a spus: ”Par interesați, dar au venit nepregătiți, fără CV-uri. Noi ne dezvoltăm și recrutăm forță de muncă în continuare, încurajăm și studenții, și absolvenții să aplice pentru posturi în domenii diferite.”

În privința celor interesați de a aplica pentru un loc de muncă, am reușit să aflăm de la câțiva tineri pentru ce ar opta.

Cristian este absolvent de facultate și a vorbit despre ce-și dorește: ”Am venit pentru un job pe partea de programare, pentru că am terminat calculatoare la USV și aș vrea ceva pe programare, web development, tot ceea ce e legat de tehnologie. Poate fi și altceva, de exemplu am văzut ofertă de lucrat în proiectare, pe AutoCAD, care mi s-a părut interesantă și am aplicat aici.”

”Eu sunt interesată pentru început, după ce am absolvit licența în economie, de un post de contabil junior, pentru a acumula experiență. Am găsit câteva oferte și mă mai gândesc asupra lor”, ne-a spus Daniela, în timp ce Robert, absolvent de liceu tehnic, specializare tehnician auto, a venit cu speranțe de a-și găsi un loc de muncă: ”Mi s-au părut interesante unele oferte și am găsit un loc care m-ar interesa, îmi place și aș putea să lucrez. Am aplicat și acum sper să fie norocul meu să mă cheme.”

Oferte multe și în domenii diferite. Rezultate bune la închiderea bursei

Anca Doina Capverde, purtătorul de cuvânt al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM), ne-a declarant în timpul evenimentului de la USV: ”Ne bucură că sprijinul universității a fost atât de important, nu puteam să avem un partener în organizare mai potrivit decât USV. La bursă au fost acceptați absolvenți sau tineri aflați în curs de finalizare a studiilor, mulți cu studii din domeniul IT. Sunt căutați inginerii, de astă dată inclusiv inginerii din industria alimentară, pentru firme care vor să-și asigure posturile cu persoane cu studii superioare. E limpede că angajatorii au înțeles că nu-i mai pot angaja pe cei cu studii superioare pe poziții medii sau necalificate. Aici am reușit să aducem 31 de angajatori la Suceava, iar pe lângă ei au fost prezenți și alți 28 de angajatori în celelalte două puncte ale târgului de joburi, Fălticeni și Rădăuți. Calificările cerute de angajatori sunt cam jumătate pentru studii superioare și tot atât pentru absolvenți de studii medii.”

La finalul bursei prezența înregistrată a celor interesați de un loc de muncă a depășit așteptările, 572 de solicitanți fiind prezenți în spațiile de organizare ale bursei. Din aceștia, 156 au fost selectați în vederea angajării, dintr-o ofertă totală de 319 locuri de muncă disponibile. Ofertele prezentate de angajatori la bursă rămase neocupate vor fi mediate prin toate canalele de comunicare ale AJOFM Suceava, iar persoanele care nu au reușit să ajungă la eveniment pot consulta lista de locuri vacante pe pagina de Facebook a agenției sau pe cea afișată la parterul sediului din Suceava, str. Tudor Vladimirescu f.n..