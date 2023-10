Pâine.”Ea frământa o pâine,/iar eu eram flămând,/murea în mine-un câine/și se năștea un sfânt/ce-mi prorocea că mâine/pe ea am s-o frământ./Era atât de albă/că am crezut c-a nins,/ca un cârcel de nalbă/spre dânsa m-am întins/și-aveam un cui în talpă:/sunt eu ori sunt alt ins?/„Vreți să gustați?!”, îmi spuse./„Desigur, am să gust...”/și am simțit, Iisuse,/că storc un tainic must/din viile apuse/ca stilul meu vetust./Era-nceputul lumii/ascuns în coca ei,/primul oftat al Mumii/sedusă doar de zei/când arta spurcăciunii/n-avea pe-atunci temei./Azi, când din pâinea vieții/mai am puțin pesmet,/simt forma frumuseții/cum se destramă-ncet./Degeaba râd băieții!/Ei n-au decât borfet!” (Mircea Dinescu, ”Ea frământa o pâine”).

Sfaturi (3). Sfaturi apărute într-o revistă a cărei rubrică gastronomică o ţinea Păstorel: ​1. Dacă sticla de vin e pe masă, ai grijă ca paharul vecinei din stânga să fie întotdeauna plin. Dacă cea din dreapta stă alături de un mojic ( de regulă bărbatul ei – n.a.), trebuie să ai grijă și de ea. ​2. Dacă ești servit înaintea persoanei despre care crezi că ar fi trebuit servită înainte, nu interveni în ordinea stabilită sau dezordinea practicată, complicând serviciul. Asta nu te privește. E treaba amfitrionilor. ​3. Imediat ce amfitrioana s-a pregătit să părăsească masa, ridică-te, având grijă să faci loc și vecinei. ​4. Dacă nu ești foarte intim într-o casă, nu cere voie să fumezi imediat ce s-a terminat masa. Dacă și alții mai în vârstă nu și-au aprins țigările, rabdă! ​5. Dacă nu poți rezista nevoii de a te scobi între dinți, nu-ți fă paravan din mână: e ostentativ și inelegant. ​6. E bine să mulțumești gazdei la plecare pentru clipele pe care le-ai petrecut în casa ei, dar nu spune cum te scoli de la masă: merci! Nu-i chic. Final: Comportă-te, când ești singur la masă, ca și cum te-ai comporta la un dineu de gală."...

Iubire."Și brusc am înțeles că fără tine/Nici eu în toate mințile nu sunt,/Să fug și să mă-ntorc aici îmi vine,/Să nu-mi mai aflu locul pe pământ./Atât de grabnic mi-ai intrat in sânge,/Atât de mult trăiești în sinea mea,/Încât și zgârâindu-mă, aș plânge,/Temându-mă că-n stropi te pierd cumva." (N. Stănescu).

Stimulente.Printre alimentele care stimulează viaţa sexuală se află murele, cireşele, scorţişoara, broccoli, smochinele, boabele de cacao, avocado, bananele, căpşunile, caviarul, salata verde şi multe altele. Aşadar alimentele afrodiziace există? Ei bine, răspunsul ştiinţific este că da, dar este mult mai complicat deoarece efectul nu este imediat. Nu mănânci acum şi imediat devii excitat. Practic, tot ceea ce creşte activitatea sistemului circulator şi/sau nivelul serotoninei din creier este bun pentru libido. O mai bună sănătate generală echivalează cu mai multă energie pentru a ne putea bucura mai mult de sex. Nu există însă remedii naturale rapide, miraculoase.

Amnezie(selectivă). O femeie își trezește soțul la două dimineața spunând: - Repede să-mi spui cine a câștigat Liga Campionilor în 2015? - Barcelona, răspunde soțul mormăind. - Ce echipă e pe primul loc în Premier League? -Manchester City. - Cine a înscris cele mai multe goluri la Campionatul Mondial? - Klose. - Câte? -16. - Când a câștigat ultima oară Liverpool titlul? -1990…dar ce se întâmplă, draga mea? - Ieri a fost ziua mea de naștere!

Mere.Într-un studiu efectuat în Italia pe 731 de femei, cu vârsta cuprinsă între 18 şi 43 de ani, a reieşit faptul că cele care au mâncat mere mai mult de o dată pe zi au beneficiat de o lubrifiere mai bună a organelor sexuale în timpul sexului şi de o îmbunătăţire a vieţii sexuale. Potrivit Medical Daily, merele conţin un flavonoid numit phloridzin, un compus cheie care imită hormonul sexual feminin estradiol, estrogen care joacă un rol foarte important în lubrifierea vaginală şi sexualitatea feminină. Aşa că, un măr pe zi poate creşte apetitul sexual. O fi vreo legătură cu fructul din Paradisul originar?

Coșbuc. ”Mă cheamă regele (Carol), că între timp se petrecuse vizita lui la Petersburg (1909): „Tomn Coșbuc, să schimbi, totuși, în cartea tumnetale (”Războiul pentru neatârnare” – tipărit în 2022 la noi - n.a) locurile dușmănoase rușilor. Știi, capitolul cel cu: „Noi românii sântem de-o lege cu rușii, dar ne deosebim la obiceiuri. Românul când intră-n casă se închină pe la icoane, rusul tot cu ochii pe sub laviță, să vadă de nu-i ceva de furat.” Și eu n-am voit să schimb! Și-am mai scris o dată povestea războiului și-am mai luat o dată, de la el, 5.000 de lei. Dar Carol era mărginit, săracul; corect, calculat – dar mărginit și de o zgârcenie nemaipomenită. El, când cu publicarea poveștii războiului, mă cheamă: „Te unte știi tumneta cum s-a făcut pacea de la San-Stefano?”. „E o întrebare foarte vagă, Măria Ta! Din cărți, Măria-Ta! Că în vremea războiului (1877) nu eram doară decât un băiat de 9 ani.” „Ta cartea asta o cunoști? Aice stă cum s-a făcut pacea de la San-Stefano!”. Și-mi scoate volumul al 2-lea din Memoriile sale, care apăruse chiar atunci. Cetim și-i arunc eu vorba: „Dar scumpă carte!”; costa 10 lei. „Scumpă!”, repetă Carol și-o pune la loc în dulap. Credeam că mi-o trimite acasă. Aș! Nici vorbă! În schimb Regina (Carmen Sylva – n.a.), m-a blagoslovit cu cărţi. Numai ce mă pomenesc într-o zi cu un car la poartă. „Ei, da ce-aduceți acolo, oameni buni? Lemne?”. „Ba nu, cărți de la M.-Sa Regina!”. Vreo 70 de volume! Mult a mai scris, Regina, dar și destul de prost uneori”. (Leca Morariu, Jurnal 1909-1919). Promisiune.Se duce Bulă la pescuit. Stă cât stă, dar nu prinde nimic…- Doamne, dacă îmi dai un pește mare… duc jumătate la biserică! Nu stă mult că a și prins un pește de 10 kilograme. Între timp, se răzgândește: - Nu mai duc nimic la biserică. Peștele se zbate și cade în apă. Nemulțumit, Bulă strigă spre cer: - Doamne…nu mai știi de glumă?