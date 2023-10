După modernizare

Timpul de așteptare în Vama Siret va fi scurtat simțitor după lucrările de modernizare. Anunțul a fost făcut joi de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, care împreună cu primarul orașului Siret, Adrian Popoiu, a inspectat lucrările de modernizare a Punctului de Trecere a Frontierei cu Ucraina. Gheorghe Flutur a precizat că lucrările au evoluat foarte bine și se vor termina până la finalul acestui an. El a arătat că este o lucrare de modernizare pe o suprafață de 5,5 hectare de teren, atât a ieșirilor din țară, cât și a intrărilor dinspre Ucraina. „Va fi una dintre cele mai moderne vămi”, a subliniat șeful administrației județene. Gheorghe Flutur a spus că proiectul include mai multe corpuri de clădiri în care vor funcționa Poliția de Frontieră a României, Vama, o altă clădire va fi pentru materiale confiscate, iar o alta pentru triajul tirurilor la intrarea în țară. „Este important că se lucrează la betonarea pistelor la intrarea în România și la o parcare de 80 de tiruri care vor putea intra în scanerele portabile, care sunt ca un computer tomograf, un aparat care culisează deasupra tirului, care rămâne pe loc și în 8 – 10 minute poate să facă verificarea lui”, a explicat președintele CJ Suceava. El a spus că aceste scannere vor avea o capacitate de procesare numai la intrarea în România de 400 – 500 de tiruri într-o zi.

De asemenea, Gheorghe Flutur a arătat că după finalizarea modernizării, capacitatea vămii va fi de minim 2.000 de autoturisme în 24 de ore, iar la tiruri, atât la intrarea, cât și la ieșirea din țară, capacitatea va fi de 1.000 de tiruri într-o zi. „Este extrem de important că se va scurta timpul de așteptare la vamă atât pentru tiruri, cât și pentru autoturisme. Și am ținut să vin aici pentru că am intervenit în deblocarea acestui proiect în mai multe rânduri și mă bucur că împreună cu proiectantul și constructorul s-a găsit soluția pentru ca până la sfârșitul acestui an să avem finalizat punctul de frontieră de la Siret”, a declarat Flutur. El a mai precizat că o problemă care mai trebuie rezolvată și pentru care va avea discuții la Ministerul Finanțelor și la Vamă este cea a construcției grupurilor sanitare noi, investiție care nu a fost inclusă în proiect.