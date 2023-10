Vineri, 6 Octombrie 2023 (17:59:30)

O pleiadă de artiști plastici, „artiști de ieri” ai Uniunii Artiștilor Plastici - Filiala Suceava, au fost elogiați la Galeria de Artă „Ion Irimescu” Suceava. O mângâiere sufletească pentru familiile artiștilor plecați la Ceruri, o bucurie pentru publicul larg care poate să le admire lucrările.

Vernisajul expoziției „Artiști de ieri – Filiala UAP Suceava” a avut loc joi, 5 octombrie 2023, și a cuprins momente emoționante, aduceri aminte, clipe pe care publicul numeros nu le va uita.

A fost o nostalgică seară de toamnă, cu parfum de struguri și de pere coapte, cu soarele la apus, dar cu „roua cuvintelor”, cu vorbe-roade pe care le-au rostit artistele care au organizat evenimentul, Lucia Pușcașu și Oana Ruxandra Hrișcă, curatorii expoziției.

· „Semnele trecerii prin lume a colegilor noștri de filială”

Cuvântul de deschidere i-a aparținut artistei Camelia Sadovei, președinta Filialei Suceava a Uniunii Artiștilor Plastici din România (UAPR), care a spus că expoziția este un bun prilej de a aduce împreună „semnele trecerii prin lume a colegilor noștri de filială. Sunt emoționată, pentru că o parte dintre cei plecați dintre noi sunt oameni care au avut un cuvânt important de spus, inclusiv în formarea mea ca artist. Nu sunt singura care a beneficiat de aceste întâlniri, mai mult decât favorabile. Mă bucur pentru că suntem împreună și putem să aducem un mic omagiu, cu ajutorul tenacității celor două colege ale noastre, Lucia Pușcașu și Oana Ruxandra Hrișcă, pentru că aducerea laolaltă a unor lucrări din colecții particulare nu este deloc ușor”.

· Prin amintiri, prin fotografii, prin memorii, spre generația următoare

Și lect. univ. dr. Oana Ruxandra Hrișcă, artist plastic, a amintit că mulți dintre artiștii care au fost omagiați în cadrul evenimentului de la Galeria de Artă „Ion Irimescu” Suceava „ne-au fost profesori, mentori, modele”. Această expoziție, a mai spus artista, „devine model pentru cei din generațiile actuale, și ne bucurăm că ați venit în număr atât de mare. Personal, pe unii dintre expozanți nu i-am cunoscut, însă îmi aduc aminte cu mare drag de câteva nume care mi-au fost alături și care au contat în formarea mea ca artist, unul dintre ele fiind Ion Carp Fluerici. (...) Dacă noi ne vom opri, la un moment dat, să ne aducem aminte de acești artiști, ca persoane, pentru că prin lucrările lor sigur vor exista, atunci memoria se pierde. Așadar, încercăm să-i ducem cât mai departe, prin amintiri, prin fotografii, prin memorii, spre generația următoare”.

· Artiști sensibili, uniți, prieteni

Au fost comemorați mai mulți artiști, foști membri ai Uniunii Artiștilor Plastici - Filiala Suceava, precum Dimitrie Loghin și Vigh Istvan, membri fondatori și secretari ai Cenaclului Uniunii Artiștilor Plastici - Suceava, Ion Carp Fluerici, secretar al Cenaclului Uniunii Artiștilor Plastici - Suceava, președinte al Filialei Uniunii Artiștilor Plastici Suceava, fondator al Liceului de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, director al liceului sucevean, Traian Postolache, membru fondator al Secției de Artă a Bibliotecii „Tudor Flondor” Rădăuți, director al Muzeului „Samuil și Eugenia Ioneț” Rădăuți, Mircea V. Hrișcă, Ileana Bardă, Mărioara Pruteanu Corduban, Tiberiu Moruz, Aurelian Bocancea, Angela Pitariu Bolnavu, Emil Burlacu, Corneliu Tincu, Viorel Grigoraș, Ion Maftei, Costel Butoi, Anton Cosțîn.

Despre acești artiști sensibili, oameni care erau foarte uniți, erau sinceri unii cu alții, sinceri în ceea ce făceau, sinceri și când se întâlneau, oameni care nu aveau orgolii, pentru că fiecare lucra în stilul lui, artiști care erau prieteni între ei, a vorbit artistul plastic Lucia Pușcașu, inițiatoarea proiectului, pentru că ea așa i-a cunoscut când s-a stabilit în Suceava. „Artiștii care ne-au părăsit (unii în plină forță creatoare) au avut o bogată activitate de creație, și-au creat, în timp, un stil artistic inconfundabil, au participat la expoziții de grup, bienale, republicane, au deschis expoziții personale în țară și în străinătate, au fost premiați la Concursul de artă plastică Voronețiana, precum și la alte concursuri și saloane din țară și din străinătate”, a spus artista, împărtășind publicului informații prețioase despre fiecare artist, date care se regăsesc în Albumul „Anuala 2013”, care aruncă o privire retrospectivă asupra filialei locale de la fondarea Cenaclului UAP Suceava (1970) și aduce în prim-plan numele unor artişti din care o parte au plecat din România, alţii nu mai sunt printre noi, iar unii sunt membri ai altor filiale din ţară. Albumul a fost realizat sub coordonarea Luciei Puşcaşu, care i-a avut alături de ea pe Niculai Moroşan şi Simona Elena Găină - care a efectuat traducerea textului în limba engleză.

· „O rotondă a amintirilor”

Lucia Pușcașu a mai adăugat că este foarte emoționată, dar și foarte bucuroasă pentru că a reușit, împreună cu Oana Ruxandra Hrișcă, să realizeze expoziția. Majoritatea lucrărilor din expoziție aparțin familiilor artiștilor care nu mai sunt printre noi, lucrări pe care Lucia Pușcașu le-a obținut pentru expoziție pornind un periplu de la Câmpulung Moldovenesc, apoi Gura Humorului, Rădăuți, Suceava etc. Scriitoarea și jurnalista Doina Cernica, care i-a cunoscut pe toți acești „Artiști de ieri” ai Filialei UAP Suceava, le-a fost de mare ajutor organizatorilor, care i-au mulțumit public. Doina Cernica a sugerat, din nou, înființarea Muzeului de Artă la Suceava, unde lucrările artiștilor omagiați ar putea să fie expuse, să fie accesibile publicului, să fie ocrotite. „Avem încă mulți artiști, personalități, care, dacă s-ar înființa cu adevărat acel Muzeul de Artă despre care se tot vorbește de ani buni, ar face donații pe care, poate, familia, mai târziu, nu ar fi la fel de dispusă. Acești artiști ar avea și ei locul într-o sală, o rotondă a amintirilor. Cu orice prilej, să susținem ideea unui Muzeu de Artă la Suceava”, a spus scriitoarea Doina Cernica, care a felicitat și organizatoarele expoziției, „pentru ideea de a reunii familii, prieteni, ca să-i evocăm pe cei care au plecat dintre noi”.

· Moment special dedicat „prietenului nostru drag, Tiberiu Cosovan”

Un moment special în cadrul evenimentului cultural de joi i-a fost dedicat „prietenului nostru drag, Tiberiu Cosovan”, născut pe 12 noiembrie 1954, redactor cultural la ziarul „Monitorul de Suceava” timp de 16 ani, care a plecat spre Ceruri acum cinci ani, pe 8 octombrie 2018.

Despre Tiberiu Cosovan a vorbit Lucia Pușcașu, amintind că, în calitate de jurnalist, „a fost prezent la aproape toate manifestările noastre. A fost un bun sfătuitor, o prezență discretă și a scris despre activitatea filialei și a membrilor ei în volumele <Efigii în filigran>, 2010, 2012, 2014, 2017, apărute la Editura Mușatinii”.

Cu emoție în glas, artista Lucia Pușcașu a mai amintit că Tibi, așa cum îi spuneam cu toții, „a fost un om deosebit, care a scris mult, de la care am o bază bună de date. Am avut o legătură foarte strânsă cu el, și din partea mea tot respectul. O respect mult și pe doamna Rodica Cosovan, care este prezentă, și care îi duce amintirea mai departe. Tibi a pictat și a făcut grafică. A cochetat cu grafica încă din tinerețe, grafică în negru, reprezentativă pentru lucrările lui Tibi. El păstrează o linie, un desen destul de robust, păstrează contrastul de alb și negru, de închis, deschis, de aproape, departe, linii pe care le suprapune în diferite direcții diagonale. Are în expoziție și o lucrare în culoare, destul de bine realizată, în care a păstrat și linia conturului, dar și culoarea. Dacă s-ar fi apucat de pictură, Tibi ar fi fost un bun colorist și un bun artist”. Rodica Cosovan, soția lui Tibi, i-a mulțumit Luciei Pușcașu pentru cuvintele frumoase pe care le-a spus despre Tibi și pentru organizarea evenimentului.

· Slujbă de pomenire

La eveniment au participat și stavroforele dr. Gabriela Platon, stareța Mănăstirii Voroneț, și Elena Simionovici, scriitoarea Voronețului, președinta de onoare a Societății Scriitorilor Bucovineni, dar și pr. Constantin Ciupu, împreună săvârșind o scurtă slujbă de pomenire pentru artiștii plecați dintre noi, timp în care fiecare participant a aprins câte o lumânare.

S-a cântat „Hristos a Înviat” iar stavrofora dr. Gabriela Platon a citit din Cartea Înțelepciunii lui Solomon, un fragment legat de plecarea prea devreme a multor artiști din această lume: „Sufletele drepților sunt în mâna lui Dumnezeu și chinul nu se va atinge de ele./ În ochii celor fără de minte, drepții sunt morți cu desăvârșire și ieșirea lor din lume li se pare mare nenorocire. / Și plecarea lor dintre noi, un prăpăd, dar ei sunt în pace./ Chiar dacă, în fața oamenilor, ei au îndurat suferințe, nădejdea lor este plină de nemurire./ (...) Sufletul lui era plăcut lui Dumnezeu, pentru aceasta Domnul S-a grăbit să-l scoată din mijlocul răutăţii. / Neamurile văd, dar nu pricep nimic şi nu-şi bat capul cu aşa ceva, că adică harul lui Dumnezeu şi mila Lui sunt cu aleşii Săi şi că poartă grijă de sfinţii Săi./”

· Imagini cu „artiști de ieri”

Expoziția „Artiști de ieri – Filiala UAP Suceava” a fost organizată de Uniunea Artiștilor Plastici - Filiala Suceava, împreună cu Asociația „Artă și Umanitate” Suceava. La omagierea acestor creatori de frumos, profesori, formatori ai multor generații în domeniul artelor au participat familiile acestora, venite din diferite zone ale județului, țării, artiști, iubitori de artă, tineri aspiranți, oameni care sunt mereu prezenți la evenimentele culturale sucevene, în special la acțiunile organizate de UAP- Filiala Suceava. Publicul a putut urmări, spre finalul acțiunii, imagini cu „artiști de ieri”, fotografii grăitoare proiectate pe un ecran, imagini care au stârnit și mai multă emoție, aduceri aminte care nu se uită niciodată.