O redacție de sport care a părăsit de două ori, in corpore, ziarul pe care-l făcea, trece iarăși prin aceleași convulsii. Numai că acum nu mai are unde să plece. Să ne amintim, ultima dată Tolo și echipa sa (că el era șeful pe care-l urmau toți, nu Ioanițoaia) au plecat de la Prosport la Gazetă, iar ziariștii de acolo au făcut drumul în sens invers! Făceam atunci o comparație, e ca și cum toată echipa de la Steaua pleacă la Dinamo, iar dinamoviștii se legitimează la Steaua. Oricum, echipa lui Tolo a ridicat Gazeta Sporturilor, ziar de tradiție, înființat în 1924, care gâfâia înainte de această rocadă, ba chiar publicația a rămas singura pe print, după ce Prosport a trecut exclusiv în online. Odată cu trecerea la trustul de presă Ringier, Tolo a devenit coordonator editorial, ocupându-se în special de cotidianul Libertatea, iar postul de redactor-șef la Gazetă a fost preluat de tizul său, Cătălin Țepelin. Deunăzi, după ce au încercat să rezolve niște imixtiuni pe care comercialul le făcea asupra conținutului editorial (mai pe șleau, cotizanții uriași din industria jocurilor de noroc erau deranjați de ce se scria și urma să se scrie în Gazetă despre puterea discreționară pe care au ajuns să o aibă în media), șefii din Elveția au ”rezolvat” situația cerându-i demisia lui Țepelin. Acesta nu s-a cramponat de scaun și s-a retras, ceea ce a dus la un comunicat de protest semnat de mai toți jurnaliștii mari și mici de la cele două publicații. Dar singurul care a anunțat fără echivoc că a încheiat relația de colaborare cu Gazeta a fost CTP. Restul derulează încă texte de solidaritate cu Țepelin și preia materiale de la terți în care se condamnă ingerința editorială a board-ului Ringier. Aceștia speră să se liniștească apele, ceea ce are mari șanse să se întâmple, odată cu numirea unui nou redactor-șef, post refuzat deocamdată de câțiva ”interni”. Pe parcursul unor ani, nici măcar așa mulți, peisajul media s-a schimbat radical. În câte redacții salariile mai provin din produsul media în sine? Credibilitatea lui Ciolacu, atunci când spune că industria pariurilor n-ar trebui să aibă atâta putere, este subminată de faptul că politicul rulează rușinos de mulți bani pentru ”publicitate” cu care plătesc entități întregi de presă, acestea prostituându-se fără jenă. De aceea, ce să facă ziariștii de la Gazetă? Alt ziar? Site independent de presă sportivă care să trăiască din donații sau conținut plătit? Ar face foamea, la propriu. S-ar recurge tot la publicitate, la clickbait (care oricum se practică pe gsp.ro), la eternii Becali și Corleone, la poze cu ”fosta lui Cutare”... Nu toți pot avea curajul unui Dragoș Pătraru, care a trecut de la tv în online cu produsul său de presă și mai e și selectiv cu publicitatea!