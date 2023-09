Cursuri

Elevii suceveni pasionați de informatică au ocazia să aprofundeze materia în cadrul unor centre de pregătire pentru performanță, finanțate de eMAG, cel mai mare magazin online din România.

Centrele de pregătire la informatică din Suceava se află la cel de-al optulea an de funcționare, sub coordonarea prof. Mihaela Corina Ildegez.

Potrivit acesteia, cursurile sunt gratuite și sunt adresate elevilor de gimnaziu și de liceu.

„Înscrierile se desfășoară în perioada 12 septembrie – 10 octombrie 2023, pe platforma programului <Hai la olimpiadă>. Din păcate, grupele de pregătire din orașul Vatra Dornei și din orașul Rădăuți nu au mai fost bugetate pentru anul școlar 2023-2024, dar copiii din aceste localități se vor putea înscrie și participa la grupele de pregătire din municipiul Suceava. Toate sesiunile de pregătire se vor desfășura sâmbăta, cu excepția datelor de 23, 30 decembrie și 6 ianuarie. În acest fel ne asigurăm că pot ajunge la cursuri copiii din județ, indiferent de orarul școlii din care provin. Cursurile vor începe în luna octombrie, la o dată care va fi anunțată după încheierea perioadei de înscriere. Toți copiii înscriși vor fi admiși și incluși automat în grupele de pregătire pentru performanță. Nu se susține probă de admitere!”, a menționat Ildegez.

Aceasta a mai menționat că nivelul cursurilor este mediu spre avansat, în vederea participării elevilor la olimpiadele de informatică și concursurile de programare.

Rezultate pentru cursanți

Înființat în toamna anului 2016, Centrul de pregătire pentru performanță în informatică „Hai la Olimpiadă!” de la Suceava a pregătit în decursul acestor ani sute de elevi, mulți obținând rezultate foarte bune la concursurile și olimpiadele din domeniu.

„Aceste rezultate remarcabile au în spate foarte multe ore de pregătire suplimentară, desfășurate pe parcursul a mai multor ani de studiu, zeci de algoritmi învățați, metode de eficientizare a algoritmilor, sute de probleme rezolvate. Felicitări elevilor pentru rezultatele deosebite, mulțumim familiilor pentru încredere și colaborare”, a mai completat Ildegez.

În acest an școlar, sub umbrela „Hai la Olimpiadă!”, vor funcționa 35 de centre de pregătire din 17 orașe din întreaga țară, la matematică, fizică și informatică, sub îndrumarea unor profesori care au experiență pentru pregătirea la nivel competitiv.

„Programul Hai la Olimpiadă! se adresează elevilor doritori de performanță și ale căror creativitate și dorință de cunoaștere sunt evidente, fiindu-le însă necesar sprijinul unor profesori pasionați și al unor concursuri în care să-și testeze cunoștințele.Alături de unii dintre cei mai pricepuți profesori de matematică, fizică și informatică, susținem 35 de centre de studiu unde peste 5.000 de copii se pregătesc la materiile care-i pasionează și se antrenează pentru concursuri și olimpiade”, transmis reprezentanții programului.