Dilemă

Amenajarea unei parcări civilizate pe strada Parcului, pe tăpșanul din apropierea Cetății de Scaun a Sucevei, anunțată în 2021, s-a blocat în hățișul legislativ. Terenul este folosit oricum drept parcare, de oaspeții Cetății de Scaun, ai Muzeului Satului Bucovinean și ai teraselor din zonă, dar fără să existe nici un fel de amenajări. Întrebat în legătură cu acest lucru, primarul Ion Lungu a invocat legislația care nu permite eliberarea de autorizație de construire pe terenuri înregistrate ca pajiști și faptul că procedura de scoatere a terenurilor din registrul pajiștilor sau din registrul spațiilor verzi este extrem de anevoioasă. „Avem doi ani de zile în care am făcut proiect, cu tot ce trebuie acolo, și când să dăm autorizația de construcție s-a constatat că e pajiște. Această problemă s-a depistat în momentul când să se dea autorizația de construcție”, a declarat primarul Ion Lungu miercuri, în conferință de presă.

Terenul respectiv, situat în intravilanul municipiului Suceava, are doi proprietari: municipiul Suceava deține 5.060 de metri pătrați și județul Suceava are 1.837 de metri pătrați. În 26 noiembrie 2021 deliberativul județean a adoptat o hotărâre de asociere între Consiliul Județean, Primăria Suceava și Muzeul Național al Bucovinei care are ca obiect „reamenajarea și modernizarea parcării situate pe strada Parcului f.n.”.

Conform hotărârii de asociere, Primăria Suceava trebuie să se ocupe de lucrări, Consiliul Județean a dat în administrarea municipiului suprafața pe care o deține, de 1.837 de mp, situată spre stradă, iar muzeul va trebui să se ocupe de întreținerea sistemului de iluminat și de plata facturii la energia electrică, precum și de administrarea parcării, după finalizarea lucrărilor.

Conform art. 5.2 (2) din legea nr.44/2018, „scoaterea din circuitul agricol a pajiştilor permanente situate în intravilan se face în baza autorizaţiei de construire şi cu respectarea obligației unității administrativ-teritoriale privind menţinerea suprafeţei de pajişti permanente la nivel judeţean sau național, astfel cum a fost înregistrată la data de 1 ianuarie 2007”.

Potrivit informațiilor noastre, municipiul Suceava nu are la această dată amenajament pastoral pentru pajiști, care să cuprindă pajiștile declarate la 1 ianuarie 2007. Acest fapt ar confirma că în 2007 municipalitatea nu a declarat că ar deține pajiști.

Dacă în Planul Urbanistic General (PUG) din 1999 municipiul Suceava nu figurează cu pășune, în PUG-ul din 2019, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 518 în iunie 2023, apar 84,02 ha de pășune în categoria „teren agricol”. Prin urmare, suprafața de pajiști oricum ar fi excedentară față de „0”, declarată în 2007.

Ordonanţa de urgenţă nr. 3/2015 definește pajiştile permanente drept „păşuni permanente şi fâneţe permanente care reprezintă terenuri consacrate producţiei de iarbă şi de alte plante furajere erbacee cultivate sau spontane care nu au făcut parte din sistemul de rotaţie a culturilor din exploataţie timp de cel puţin cinci ani; această noţiune poate include şi alte specii, precum arbuştii şi/sau arborii, bune pentru păşunat, cu condiţia ca iarba şi alte plante furajere să rămână predominante”, iar suprafaţă agricolă înseamnă „orice suprafaţă de teren arabil, de păşune permanentă şi de fâneaţă permanentă sau cultivată cu culturi permanente”. De asemenea, conform PUG-ului aprobat prin HG nr.518/2023, „pentru terenul trecut în intravilan în baza prevederilor Planului Urbanistic General nu este necesară scoaterea din circuitul agricol” (Monitorul Oficial al României, partea i, nr. 512 bis/12.vi.2023, pag. 262).

Prin urmare, chiar dacă legislația în privința pajiștilor și pășunilor este destul de stufoasă, se pare că nu există nici un impediment legal pentru eliberarea autorizației de construire pentru amenajarea parcării de pe strada Parcului, din apropierea Cetății de Scaun, dacă municipalitatea chiar dorește să o facă.