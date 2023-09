Un nou început

După o binemeritată vacanță, elevii și preșcolarii din cadrul Grădiniţei și Școlii Gimnaziale „Sf. Ioan cel Nou de la Suceava” au împărtășit bucuria unui nou început, luni, 4 septembrie, când clopoțelul a anunțat startul anului școlar 2023-2024.

Festivitatea de deschiderea a noului an școlar i-a reunit pe cei mici, dar și pe elevii de gimnaziu, însoţiţi de părinţi, cadre didactice, oficialități și invitați.

Potrivit directoarei Maria Doncean, în cadrul celor două unități care aparțin Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților învață 150 de preșcolari, repartizați în opt grupe, și 70 de elevi, repartizați în cinci clase primare și două clase de învățământ gimnazial.

Noul an școlar începe sub auspiciile răbdării, tăriei și credinței

Deschiderea noului an şcolar a debutat cu o slujbă religioasă oficiată de un sobor de preoți, în frunte cu părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

La final, acesta a ținut să transmită celor micuți un mesaj de încurajare, iar familiilor le-a vorbit despre importanța educației atât de la școală, cât și de acasă.

„Cu emoții, cu nerăbdare, cu zâmbete și cu lacrimi începem un an nou școlar. E o școală a bisericii și am început cu o binecuvântare de care avem nevoie pentru că ne dăm seama că oricâtă bunăvoință am avea, oricâtă determinare am avea, oricâte proiecte am gândi, orice am face, nu se împlinesc desăvârșit, rotund și frumos, fără ajutorul lui Dumnezeu. (...) Acestor tineri ce să le urez? Să-și păstreze puritatea, nevinovăția, zâmbetul, să-i ocrotească, să-i binecuvânteze, să-i ajute Dumnezeu”, le-a transmis episcopul vicar.

În mijlocul părinților și al celor mici s-a aflat și edilul municipiului Suceava, Ion Lungu, care a lăudat colectivul instituției pentru nivelul actului educațional de la grădiniță și de la școală, pentru valorile pe care le transmite discipolilor și pentru parteneriatul solid școală-familie.

„Aici am constatat o foarte bună colaborare între familie - școală - biserică și autoritatea locală. Avem nevoie mai mult ca oricând astăzi de o educație moral-creștină a copiilor noștri pentru a face față provocărilor în aceste vremuri tulburi. Un an binecuvântat cu realizări și performanță școlară elevilor, preșcolarilor și deopotrivă cadrelor didactic”, a transmis Ion Lungu.

Mesaje de încurajare au mai transmis și insp. prof. Daniela Ceredeev, din partea Inspectoratului Şcolar Suceava, și conf. univ. dr. Otilia Clipa, de la Facultatea de Științe ale Educației, Universitatea din Suceava.

La final, directoarea Maria Doncean a mulțumit tuturor pentru buna colaborare, menționând că noul an școlar începe sub auspiciile răbdării, tăriei și credinței.

Copiii au intrat în clasele lor, după deschiderea oficială, împreună cu educatorii și profesorii. În fiecare clasă i-au așteptat surprize dulci, decoruri vesele, baloane, flori și mesaje motivaționale.