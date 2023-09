Un sfert de finală la început de carieră, altul spre sfârșitul carierei. Vorbim despre turnee de Grand Slam. Un titlu WTA la început de carieră, altul spre sfârșitul carierei. Ca să facem și o convenție despre ce înseamnă început și sfârșit de carieră în general în sport și în particular în tenis, să zicem așa: începutul – înainte de 20 de ani, iar sfârșitul – după 30 de ani. Pare rezonabil, nu credeți? Ei bine, între aceste repere de timp, trecând de început și ignorând pentru moment sfârșitul, se întinde taman... CARIERA! Dacă aplicăm această schemă Soranei Cîrstea, ne dăm seama că anii de ”glorie”, numiți așa din punct de vedere teoretic, n-au adus nimica-nimicuța în palmaresul jucătoarei noastre. Sigur, să stai o decadă în Top 100, ba chiar în Top 50, să colinzi lumea și să cunoști lume în siajul sportului pe care îl iubești, fie și fără repere majore, ar putea fi o viață pentru care mulți dintre noi, cei aflați pe margine, ar semna retrospectiv. Dar ce te faci când talentul ți-ar fi permis să atingi reperele alea? Acel potențial neîmplinit, cum se spune. Ideal ar fi să lași regretele deoparte și să încerci să faci din apus cea mai frumoasă parte a zilei. Și avem chiar aici, în tenis, un exemplu uluitor și excentric: Novak Djokovic. La nivel de Grand Slam, adică palierul cel mai înalt al tenisului, Nole are o balanță ultraechilibrată a titlurilor câștigate, 12 înainte de 30 de ani, 11 după 30 de ani. Deci orice trofeu de GS mai adaugă sârbul de acum înainte, va echilibra sau înclina balanța în partea cealaltă. Și, să nu uităm, comparăm o decadă cu cei 6 ani pe care sârbul îi are peste 30. Practic, din momentul în care Federer a ajuns la 36 de ani, fiind diferență de vârstă de 6 ani între acești doi corifei, Nole a pornit o formidabilă cursă de urmărire, devenind un veritabil malaxor de trofee de GS (interesant, până la 35 de ani Roger era în față la meciurile directe cu Djokovic!). Și gândiți-vă că în pandemie Wimbledon 2020 nu s-a ținut, iar sârbul a absentat apoi, în 2022, din motivele știute, de la AO și US Open. Nu ne rămâne decât să sperăm că și Sorana, păstrând evident proporțiile, va avea cele mai frumoase realizări ale carierei începând de la 30 de ani, ba chiar de la 33 de ani. Eventual, de azi.