În perioada 5 – 9 septembrie 2023, se desfăşoară în Gdansk, Polonia, cel mai mare eveniment dedicat educaţiei şi formării profesionale şi excelenţei în meserii din Europa, Olimpiada Europeană de Meserii EuroSkills la şapte secţiuni: Mecatronică, Integrare Roboţi Industriali, Proiectare Asistată de Calculator, Design Grafic, Dezvoltare Web, Coafură şi Tehnologia Modei.

EuroSkills Gdańsk 2023 este cea de-a opta ediţie a competiţiei bienale EuroSkills – cel mai mare eveniment dedicat educaţiei şi formării profesionale şi excelenţei în meserii din Europa, iar participarea celor 10 competitori care vor reprezenta România, elevi şi studenţi din Braşov, Cluj-Napoca, Lugoj, Fălticeni, Ploieşti şi Bucureşti este asigurată de WorldSkills România, în parteneriat cu mediul de afaceri şi cu Ministerul Educaţiei.

Desfăşurat la fiecare doi ani şi organizat de WorldSkills Europe împreună cu 32 de ţări membre, EuroSkills reuneşte sute de tineri de pe tot continentul care concurează pentru şansa de a deveni cei mai buni din Europa în domeniul lor. EuroSkills Gdańsk 2023 cuprinde 43 de secţiuni (meserii) diferite în care vor concura peste 600 de tineri profesionişti, elevi şi studenţi cu vârsta sub 25 de ani, din 32 de ţări. Mai mult, sunt aşteptaţi să participe aproximativ 100.000 de vizitatori din toată Polonia şi alte ţări europene.

Aşa cum am aflat de la prof. Claudia Suseanu,participarea elevei Marina - Elena Huza la faza europeană a competiţieieste posibilă ca urmare a rezultatului obţinut în luna ianuarie, la competiţia naţională pilot, pe format WorldSkills, care s-a desfășurat la Colegiul „Valeriu Branişte”– Lugoj (pentru această fază a competiţiei Marina a fost pregătită de prof. Ionela Scripcă, prof. dr. Mariana - Silvia Ţuca şi prof. Claudia Suseanu) şi unde eleva a fost însoţită de prof. Claudia Suseanu şi Ionela Scripcă. Pregătirea Marinei pentru Competiţia europeană a fost realizată de prof. Geanina Stanciu, prof. Claudia Suseanu şi prof. Bogdan Dumitriu – pentru modulul „Illustrator”, având susţinerea întregii echipe manageriale a colegiului, în special a directorului adjunct Mariana-Silvia Ţuca.

„Mulțumim şi colegelor noastre prof. Simona Truşcan şi prof. Raluca Horvat pentru ajutorul oferit în ceea ce priveşte traducerea în limba engleză a materialelor şi portofoliilor cu care Marina trebuie să se prezinte la competiţie. Este pentru prima dată când avem competitori pe specializarea fashion technology. Proba e de echipă - team challange. Marina face echipă cu Naomi-Lavinia Cărăbaş, eleva de la Colegiul <Valeriu Branişte> din Lugoj, şcoală care a organizat faza naţională a acestei competiţii.

Conform Comisiei Europene, 2023 este Anul European al competenţelor, iar acest concurs se desfăşoară ţinând cont de standardele industriale de producţie. Experţii evaluatori şi cei care propun probele de concurs sunt reprezentanţi ai agenţilor economici din UE pentru fiecare specializare”, a precizat prof. Claudia Suseanu.

10 tineri reprezintă România în 7 secţiuni la Olimpiada Europeană de Meserii EuroSkills Gdansk 2023

Competitorii de la EuroSkills sunt printre cei mai buni tineri profesionişti din ţările lor în domeniile în care concurează şi sunt selectaţi pentru a concura la EuroSkills după ce au participat la competiţiile naţionale desfăşurate în ţările membre WorldSkills Europe. La EuroSkills, competitorii trebuie să demonstreze competenţele tehnice şi transversale din domeniile în care s-au pregătit să profeseze. Probele de concurs sunt exclusiv practice şi se întind pe durata a 3 zile. Acestea sunt inspirate din industrie, reflectă standardele internaţionale din domeniu şi sunt propuse de profesionişti şi companii. Soluţionarea probelor de concurs necesită cunoştinţe şi abilităţi tehnice complexe pe care tinerii le-au dobândit pe parcursul pregătirii lor.

Fiecare ţară membră WorldSkills Europe poate înscrie în competiţie cel mult un competitor sau, după caz, o echipă, în fiecare secţiune (meserie). La ediţia de anul acesta, România va fi reprezentată de: Mecatronică: Mihai-Cristian Cosma şi Adrian Corboş de la Universitatea Transilvania din Braşov; Integrare Roboţi Industriali: Jozsue Kantor şi Gyork-Attila Krasznai de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca; Proiectare Asistată de Calculator: Alexandru Heni de la Colegiul „Spiru Haret” Ploieşti; Design Grafic: Flaviu Nicolae Bogdan de la Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca; Dezvoltare Web: Cătălin Tişcă de la Colegiul Naţional de Informatică „Grigore Moisil” Braşov; Coafură şi Frizerie: Bianca Elena Rădună de la Colegiul UCECOM „Spiru Haret” Bucureşti; Tehnologia Modei: Naomi-Lavinia Cărăbaş de la Liceul Tehnologic „Valeriu Branişte” Lugoj şi Marina-Elena Huza de la Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni;

Cei peste 600 de competitori de la EuroSkills vor fi însoţiţi de peste 500 de experţi din industrie şi din sectorul educaţional din întreaga Europă. De cele mai multe ori, aceştia sunt şi antrenorii tinerilor competitori.

Experţii WorldSkills Europe sunt o parte esenţială a ecosistemului EuroSkills. Fiecare dintre cele 43 de secţiuni (meserii) cuprinse în EuroSkills necesită o echipă dedicată de experţi, manageri de atelier şi alţi voluntari pentru a fi organizate. Experţii WorldSkills Europe reprezintă ţara lor membră, contribuind prin experienţa lor la derularea competiţiei, inclusiv în calitate de evaluatori.

Job shadowing pentru două cadre didactice de laColegiul Tehnic „Mihai Băcescu”

Prof. Ionela Scripcă şi prof. Claudia Suseanu vor participa la Gdansk, la Competiţia EuroSkills, la activități de job shadowing, în spaţiul competiţional, împreună cu alţi 13 profesori din România, precum şi la Congresul internaţional „VI International Congress on Education and Training: Skills are the Future”.

Participarea cadrelor didactice se realizează în cadrul unei Acreditări Erasmus+ VET, obţinută de Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu”, care se va derula pe o perioadă de 5 ani şi care este coordonată de prof. Claudia Suseanu. Mobilitatea în Gdansk a celor două cadre didactice face parte din calendarul activităţilor din cadrul celui de-al doilea an de implementare a Acreditării VET şi va continua cu mobilităţi de formare pentru 24 elevi.