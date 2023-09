Tradiții

Din 2004, a intrat în tradiția comunei Coșna ca la început de septembrie să se desfășoare Festivalul fructelor de pădure. Și în acest an, în comuna dulce a Bucovinei, Primăria și Consiliul Local Coșna au organizat sâmbătă și duminică, pe 2 și 3 septembrie, cea de-a XVI-a ediție a Festivalului fructelor de pădure.

Ziua de sâmbătă a fost dedicată manifestărilor sportive, competiții la care au participat elevii și tineri din comună, dar și cei din localitățile învecinate.

Duminică, după Sfânta Liturghie de la Biserică, oaspeții, turiștii și localnicii și-au dat întâlnire pe terenul de sport din centrul comunei, unde gospodinele din Coșna au venit să își prezinte delicioasele produse preparate din fructe de pădure.

„Este primul festival de toamnă din zona Dornelor, un festival al fructelor de pădure de la care se pot achiziționa fructe de pădure de sezon, dar și produse gastronomice realizate după rețete vechi: siropuri, gemuri, dulcețuri.Mulțumesc celor care au dorit să fie alături de noi, care au participat cu standuri și celor care m-au ajutat ca această manifestare de tradiție pentru zona noastră să fie posibilă. Mulțumesc Consiliului Local, sponsorilor și gospodinelor din comuna Coșna care, în fiecare an, sunt prezente și reușesc să țină viu acest eveniment. Sigur veți găsi ceva pe placul dumneavoastră la standuri sau pe scenă”, a spus primarul comunei Coșna, Gavril Pardău.

Dănuț Poenaru - Cetățean de Onoare al comunei Coșna

Manifestarea a început cu o slujbă religioasă de binecuvântare a locuitorilor comunei și a roadelor verii și a toamnei. A urmat punerea în aplicare a unei Hotărâri a Consiliului Local din 29 august 2023, acordarea titlului de Cetățean de Onoare lui Dănuț Poenaru pentru implicarea, promovarea și creșterea prestigiului comunei Coșna pe plan județean și național.

„Pentru că s-a implicat foarte mult în viața culturală a comunei Coșna, am considerat că oferirea titlului de Cetățean de Onoare domnului Dănuț Poenaru este recompensa comunității pentru tot ceea ce a făcut. În perioada 2016 - 2020 a scris volumul <Coșna, file de istorie>, o lucrare impresionantă de peste 700 de pagini, foarte bine documentată, cu o iconografie bogată și sugestivă, bazată pe o bibliografie de specialitate, de asemenea impresionantă”, a motivat primarul Gavril Pardău decizia de a propune Consiliului Local acordarea celei mai înalte distincții locale lui Dănuț Poenaru.

„Dintre toate distincțiile pe care le-am primit de-a lungul vieții, cea de astăzi este cea mai importantă și de aceea este o zi specială pentru mine. Orice recunoaștere din partea unei comunități ar trebui să te facă să te întrebi dacă o meriți pentru a o accepta. Această distincție mi-a fost propusă încă din anul 2021, ca răsplată și măsură de apreciere a eforturilor făcute de mine în perioada 2016 – 2020 pentru întocmirea și publicarea lucrării cu caracter monografic <Coșna, file de istorie”, lucrare lansată în luna ianuarie 2021, în plină pandemie. Am acceptat acum Titlul de Cetățean de Onoare văzând aprecierile sincere și constante pe care le-am primit pentru ceea ce am realizat”, ne-a spus scriitorul Dănuț Poenaru.

Patrufamilii sărbătorite la împlinirea a 50 de ani de căsătorie

Alături de coșneni și invitații lor au fost subprefectul județului Suceava Florin Sinescu, inspectorul școlar general adjunct Petru Crăciun, primarul comunei Dorna Candrenilor, Dănuț Candrea, primarul comunei Poiana Stampei, Viluț Mezdrea, și președinte PSD Vatra Dornei, Gică Apetrei. Mesajele acestora au fost precedate de aniversarea a 50 de ani de căsătorie pentru patru cupluri din Coșna care s-au căsătorit în anul 1973.

În cuvântul său, subprefectul județului Suceava, Florin Sinescu, a vorbit despre meritele lui Dănuț Poenaru și importanța scrierilor monografice pentru comunitate și a felicitat cele patru cupluri de aur premiate de Primăria Coșna la împlinirea a 50 de ani de împreună viețuire.

„Este o zi frumoasă de toamnă în care serbăm a XVI-a ediție a Festivalului fructelor de pădure, această simbioză perfectă, în acest minunat Bazin al Dornelor, între pădure și om și din care s-a născut acest limbaj comun, internațional, care înseamnă gastronomia. Sunt produse autentice, produse adevărate, produse pe care le găsim în principalele târguri și care ne bucură papile gustative pentru că sunt de calitate, sunt făcute de gospodine adevărate. Sunt produse naturale făcute într-o zonă minunată.

Aici, la Coșna, între doi primari gospodari, Viluț Mezdrea la Poiana Stampei și Dănuț Candrea la Dorna Candrenilor, nu putea fi decât tot un gospodar, Gavril Pardău”.

Fructe și plante medicinale din pădure transformate în sănătate

Comuna Coșna este o zonă cu o suprafață mare împădurită, iar cantitatea de fructe de pădure și de ciuperci care se găsește este suficient de mare astfel încât gospodinele din această localitate să pregătească tot felul de dulcețuri, gemuri, siropuri, băuturi, dar și prăjituri, torturi, creme și tincturi cum ar fi cele din urzici, soc, brusturi, mentă, pătlagină care pot trata diverse afecțiuni.

Cei prezenți sâmbătă și duminică la Coșna au putut vizita standurile cu produse având ca ingredient principal fructele de pădure, au putut degusta și au putut cumpăra ce li s-a părut mai gustos. Aici s-a găsit înghețată de casă cu fructe de pădure preparată după rețete tradiționale, numeroase produse având ca ingredient principal ciupercile și salate de toamnă. Femeile care prepară de zeci de ani aceste bunătăți sunt renumite nu numai în zonă, ci în întreaga țară pentru că ele participă la târguri organizate în alte județe și în capitală.

Cristina Mustea a adus siropuri, dulcețuri, salate și zacuscă de hribi.

„Până acum producția de hribi a fost slăbuță, dar așteptăm toamna să facem din nou produse pe bază de hribi. Am făcut dulceață de fragi, siropuri cu afine, zmeură, mure. Tot cea am putut strânge din pădure am transformat în produse dulci pe care le-am pus în borcane pentru a le oferi clienților. Ciuperci, fructe, plante medicinale din pădure, le transformăm în sănătate. Am făcut o combinație de cireșe amare și vișine. Alte noutăți sunt dulceața de salcâm și dulceața de liliac sălbatic, toate culese din pădure împreună cu soțul. Mai avem și dulceață de aronia”, ne-a spus Cristina Mustea.

Cămara lui Buni este brandul sub care Cristina Mustea de la Coșna își promovează și își vinde produsele.

Doar la Coșna, bere de casă cu lămâie și afine

Este o plăcere să stai de vorbă cu aceste gospodine și să afli rețete, dar și cu cei care vin în timpul verii și toamna în Bazinul Dornelor pentru a-și petrece concediul și ajung la Coșna pentru a merge la cules de fructe de pădure și apoi le transformă în dulcețuri, siropuri și conserve în gospodăriile din acest sat.

Leontina Tincuța Zaieț a fost cea mai tânără participantă cu stand la festival. Tânăra din comuna Coșna i-a ispitit pe cei care au ajuns la Coșna cu bere de casă cu lămâie și afine, făcută după o rețetă veche, folosită și de bunică, înghețată de casă cu vanilie, cacao și fructe de pădure sau vanilie cu fructe de pădure, brioșe cu fructe de pădure, tartă cu zmeură și tartă cu fructe asortate.

„Tradiția de a prelucra fructele de pădure este păstrată de la părinți și de la alți coșneni. Văzând cum se face în casă la alții am prins și eu drag. Portul popular și bucătăreala sunt moștenite de la mama, pentru că ea toată viața a gătit”, ne-a mărturisit Leontina Tincuța Zaieț.

Camelia Mitrofan, din Coșna, prelucrează fructele de pădure de mult timp, în special pentru a asigura o hrană sănătoasă copiilor, și este la a doua participare la acest festival. A adus dulceață și sirop de fragi, de afine, zmeură, merișoare, mure, toate produse în gospodărie, cu un gust deosebit și aranjate într-un stand foarte atractiv.

„Este al doilea an în care participăm, am patru copii și le place să se ocupe de prelucrarea fructelor și cred că vor duce mai departe această tradiție. Culesul fructelor îl facem în familie, împreună cu copiii, iar pentru preparare folosim doar ingrediente naturale”, ne-a spus Camelia Mitrofan .

Și cum de la festival nu putea lipsi buna dispoziție, atmosfera a fost întreținută de interpreți de muzică populară și grupuri folclorice din județul Suceava, printre care s-au numărat Angelica Flutur, Ancuța Anghel, Ansamblul „Plaiurile Dornelor”, Alex de la Orăștie, Ansamblul „Coșnencuța”, Ionuț Candrea și Ioana Petran, DYA, Florin Bizom, Ansamblul profesionist „Ciprian Porumbescu”, Dana Dăncilă, Marian Gogan, Lucica Păltineanu, Nicolaie Vieru și Gabriel Tetreag.