Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, și-a reamintit marți după-amiază, la Zilele comunei Arbore, de vremurile în care „strica toloaca” la sărbătorile organizate de hramul acestei comune. Prezent pe scenă alături de primarul din Arbore, Dan Tiperciuc, Gheorghe Flutur a ținut să-l felicite pe acesta pentru că organizează astfel de evenimente pentru a păstra tradițiile din Bucovina. „Domnule primar drag. Dacă ar putea grăi toloaca asta de balurile și strânsurile de acum 20 – 30 de ani, eu îs unul dintre cei care v-am stricat toloaca ani la rând. Dacă vreți să-mi cereți despăgubiri, m-ați prins acuma și vă rog să-mi cereți”, a spus Flutur. El a adăugat că îl bucură faptul că la astfel de manifestări vede foarte multă lume și în special copii îmbrăcați în haine populare. „Bucovina are nevoie de autentic. Și vedeți că mă mai critică unii, alții, dar eu m-am încăpățânat să promovez autenticul, straiul popular și obiceiul nostru drag din Bucovina. Astăzi e sărbătoare, dar de mâine domnul primar iar ne bate la cap cu gazul metan, cu apa, cu canalizarea, cu drumurile”, le-a transmis președintele CJ Suceava celor prezenți la Zilele comunei Arbore. El a ținut să le spună locuitorilor acestei comune că va fi alături de ei așa cum a fost și atunci când au trecut prin vremuri grele în timpul inundațiilor, dar și cum o face acum, când sprijină primăria pentru dezvoltarea localității. Gheorghe Flutur a amintit și de faptul că în această zonă au fost modernizate mai multe drumuri, iar investițiile în infrastructura rutieră, dar și în construcția rețelei de gaz metan vor continua. Flutur a mai adăugat că în Arbore este nevoie și de o dezvoltare mai puternică a turismului. „L-am întrebat pe primar câte pensiuni are în Arbore și mi-a spus că trei. E loc de mai mult, dragii mei. De aceea ne luptăm să aducem autostrada încoace și alte investiții. V-am făcut drumul peste Pleșa, ca să ieșiți la Mănăstirea Humorului. Mai am o bucățică în Dealul Cojocului, ca să ieșiți pe scurtătură și avem aici drumul spre Burla, anul viitor. Și știu bine ce așteptați. Gazul. Cineva m-a întrebat ieri dacă trageți gazul. Da, dar să nu-l ardem degeaba”, a încheiat Flutur.