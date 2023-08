Criză

Majoritatea apicultorilor suceveni au parte de un an 2023 foarte dificil după ce au constatat că dacă ar vinde mierea la vrac, la procesatori, cum făceau în anii precedenți, nu și-ar acoperi nici costurile și cheltuielile.

Prețurile oferite de acești intermediari s-au prăbușit de la un an la altul.

Nadia Lelcu, apicultor din Ipotești, ne-a explicat concret cum stau lucrurile: ”În 2021 vindeam mierea de salcâm la procesatorul din Tulcea cu 35 de lei per kilogram, dar după invazia de produse din Ucraina am ajuns acum la 20 de lei kilogramul de miere de salcâm. Nu îi interesează că producem miere de calitate, că avem certificat de miere ecologică și că nu există un control al calității mierii din Ucraina. Nu o putem da la acest preț, stăm cu mierea pe stoc. Singurul noroc este că e un produs care nu se strică”.

Apicultorii spun la unison că au parte de o concurență neloială. Apicultorii nu sunt ajutați de Statul Român, au de achitat taxe și costuri mari de transport, de deplasare, pe când în Ucraina apicultorii sunt scutiți de taxe vamale, sunt scutiți de taxe parțial și în România, carburantul este mai ieftin etc.

O altă problemă este că în România nu se pune accent pe calitatea mierii. Aceasta, de altfel, pare să fie marea problemă a consumatorilor din România. Românii consumă cantități de miere de albine mult sub media europeană, iar calitatea nu îi prea interesează.

”Mierea Nadiei”, comerț la borcan, în piețe și târguri - ”Avem casa pusă în joc, nu putem da înapoi”

Prețurile s-au prăbușit și la mierea de floarea-soarelui, 8-10 lei kilogramul, miere de rapiță - 8 lei, miere de tei - 11-12 lei, acestea fiind prețurile oferite de procesatori la cantități mari.

În aceste condiții, apicultorii fie preferă să țină mierea în stoc (ceea ce evident că înseamnă costuri și bani blocați), fie încearcă să o vândă cu amănuntul, la borcan.

”Singura variantă este să alergăm prin târguri și piețe, să vindem mierea la borcan. Am fost la Muzeul Satului, am început și cu Piața Volantă din Suceava. Mergem și pe vânzare directă, de la poarta fermei și de pe pagina de Facebook <Mierea Nadiei>. Vindem, nu pot zice că nu, dar este foarte greu să vinzi la borcan”, a declarat Nadia Lelcu.

Familia Lelcu nu poate renunța la afacerea cu mierea de albine în condițiile în care a făcut credite pe 20 de ani pentru a achiziționa utilaje și camioane.

”Avem casa pusă în joc, nu putem da înapoi”.

Asociația Apicolă APIZUG merge pe varianta depozitări mierii de albine și a închiriat o hală

Daniel Zugravu este președintele Asociația Apicole APIZUG Suceava și reprezintă 7 familii de apicultori, care au în jur de 2500 de stupi și produc anual 100-120 de tone de miere de albine.

”Vindeam în anii trecuți 80% din miere prin acești intermediari, chiar bișnițari le-aș spune. Anul acesta ne-au oferit un sfert din cât era prețul anul trecut. Am simțit o palmă puternică, însă suntem deciși să luptăm, căutăm soluții”, a declarat Daniel Zugravu.

Daniel Zugravu a ajuns și el la concluzia că trebuie că vândă mierea direct consumatorului final. Prima decizie importantă a fost închirierea unei hale de 1.000 mp, în apropiere de Aeroportul Suceava.

”Anul acesta, în semn de protest am hotărât să nu vindem mierea, am adus-o acasă, o depozităm, evident cu costuri suplimentare. Am închiriat o hală unde avem intenția să depozităm mierea până se redresează piața. Vrem să participăm direct la târguri și expoziții și cea mai mare cantitate o vom păstra. Credem că în această iarnă o vom putea vinde la prețul corect”, a explicat Daniel Zugravu.

Statul Român nu face nimic pentru protejarea apicultorilor autohtoni

Daniel Zugravu spune, corect 100%, că Statul Român ar trebui să protejeze producția locală: ”În Italia, de exemplu, eu m-am lovit de legislație, acolo se interzice importarea mieri la prețuri prea mici, la prețuri care fac concurență neloială. Dacă mierea din Ucraina ajunge în România la un preț mic ar trebui taxată de Statul Român pentru import pentru a ajunge la un preț aproximativ egal cu costurile de producție ale mierii românești.

Nu vreau să discut de calitate mierii din Ucraina, mă refer strict la concurența neloială”.

”Să nu vândă la prețuri de nimic, să își respecte munca. Să se asocieze...”

În fine, Daniel Zugravu, președintele Asociației APIZUG Suceava, i-a îndemnat pe toți apicultorii să se unească pentru a conta pe piață și a avea o voce care să se audă. ”Să nu vândă la prețuri de nimic, să își respecte munca. Să se asocieze și în acest sens pot apela și la noi, să intre în asociația APIZUG. Noi le putem depozita mierea în hala noastră până când piața se va redresa. Toți cei care ni se vor alătură vor avea același tratament”, a ținut să transmită Daniel Zugravu.

Conform unor date recente, pe piața internă, un kilogram de miere din producția autohtonă se vinde cu prețuri cuprinse între 20 și 60 de lei, în timp ce mierea din Ucraina ajunge pe piața europeană la prețul de 2,5 euro per kilogram. Cea din China este mult mai ieftină: 1,60 de euro per kilogram.

„Știm foarte bine că Ucraina este mare producătoare de miere, obține cele mai mari producții din Europa, produce anual până la 100.000 de tone și are aproximativ patru milioane de familii de albine. Producția ucraineană fiind mare, și prețul este mai mic. Se obține mai ușor decât mierea românească”, a declarat Mihăilă Prahoveanu, președintele Asociației Apicultorilor Profesioniști din Buzău.