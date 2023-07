20 iulie

Pe 20 iulie, Biserica Ortodoxă îl cinsteşte pe Sfântul şi slăvitul Proroc Ilie Tesviteanul. Cu acest prilej, la Fălticeni peste 1.000 de credincioşi, localnici, dar şi persoane venite special pentru acest eveniment au parcurs miercuri seară drumul de câțiva kilometri de la Biserica „Sfântul Ilie Tesviteanul”, Spitalul Municipal Fălticeni, Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, Primăria Fălticeni, Aleea Pietonală, Catedrala „Învierea Domnului” în cadrul unei procesiuni religioase, desfăşurate cu binecuvântarea ÎPS Calinic, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor.

Alaiul procesiunii a fost condus de Preasfinţitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, şi părintele protoiereu Adrian Dulgheriu, împreună cu un sobor de peste 70 de preoţi şi diaconi, stareţi şi stareţe de la mănăstirile Cămârzani, Groşi, Buciumeni şi Sihăstria Râşcăi, dar şi slujitori ai Domnului veniţi mai de departe, care îşi au rădăcinile în Fălticeni sau au fost hirotoniţi ca preoţi şi diaconi în acest oraş şi care au dorit să îşi arate dragostea lor faţă de Sfântul Ilie şi Sfinţii Mucenici Epictet şi Astion. Soborul de preoţi au fost precedat de toacă, de Icoana cu Sfântului Ilie şi a Sfinţilor Epictet şi Astion, steagurile bisericii, elevi de la Şcoala de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş”, care au mers cu torţe aprinse şi au fost urmat de credincioşi.

După plecarea de la Biserica „Sfântul Ilie”, unde a avut loc slujba Vecerniei Mari, primul popas a fost făcut în faţa spitalului, unde preoţii s-au rugat pentru sănătatea celor aflaţi în această unitate medicală, pentru cei care îi îngrijesc, pentru pacienţi şi pentru familiile lor. La Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, sfintele moaşte, credincioşii şi soborul de preoţi au fost întâmpinaţi de pr. paroh Adrian Brădăţanu şi s-au rostit rugăciuni pentru cei adormiţi în cimitirele Fălticeniului şi întru pomenirea înaintaşilor-martiri căzuţi pe câmpurile de luptă pentru apărarea ţării.

Procesiunea a continuat spre Primăria Fălticeni, unde au fost aşteptaţi de primarul Cătălin Coman, viceprimarul Constantin Bulaicon, consilieri locali şi directorul Poliţiei Locale, Paul Buhlea. În faţa clădirii administraţiei publice locale s-au rostit rugăciuni de binecuvântare a oraşului şi a locuitorilor săi. Înainte ca baldachinul în care se aflau sfintele moaşte, purtat pe umeri de patru enoriaşi ai Parohiei „Sfântul Ilie”, să ajungă la lăcaşul de cult de unde a plecat, a făcut o ultimă oprire la Catedrala „Învierea Domnului”.

Procesiunea este o împreună mergere în duh de rugăciune

Preasfinţitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, a spus: ”Vă felicit pentru faptul că păstrați tradițiile cele bune. Sunt câțiva ani de când dumneavoastră nu vă abateți de la acest gând binecuvântat ca Zilele Municipiului să înceapă cu Dumnezeu pentru că, în ajun, îl chemaţi prin această procesiune pe Dumnezeu şi pe sfântul Proroc Ilie să binecuvântez aceste manifestări şi cele care vor fi.

Noi nu am avut în această seară o simplă plimbare, o deplasare pe câțiva kilometri pentru că nu aveam ce face. Procesiunea este o împreună mergere în duh de rugăciune. Am mers unul lângă altul arătând că vrem să fim împreună. Dumneavoastră îl aveți ca ocrotitor pe Sfântul Mare Proroc Ilie Tesviteanul. El nu are sfinte moaşte pentru că a fost ridicat la cer înainte de adormire, fără să moară. Dar eu cred că împreună cu noi a fost şi duhul Sfântului Proroc Ilie, care ne-a însoțit împreună cu sfintele moaşte, care sunt o pecete a binecuvântării lui Dumnezeu şi noi, într-un fel, pe acest parcurs asta am cerut: ca Dumnezeu să binecuvânteze tot ce am întâlnit”.

Dumnezeu răsplăteşte rugăciunea, osteneala şi nefrica

În cuvântul său de la finalul procesiunii, PS Damaschin a vorbit şi despre popasurile făcute pe parcursul procesiunii.

„Ne-am oprit la Biserica <Adormirea Maicii Domnului> şi am chemat-o şi pe Maica Domnului în ajutor. Ne-am oprit la Catedrală şi ne-am adus aminte că Învierea Domnului este temeiul şi este nădejdea vieţii celei veşnice pentru fiecare dintre noi. Ne-am oprit şi la Spitalul Municipal şi ne-am rugat pentru cei care acolo, pentru câteva zile, sunt adăpostiţi pentru ca Dumnezeu să le uşureze durerea şi apoi să se întoarcă bucuroşi în mijlocul nostru.

Ne-am oprit la primărie pentru că şi acolo este nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu ca să ştie cum să chivernisească bine fondurile cei care ne conduc. Banii sunt puţini şi dacă nu ai discernământ nu știi cum să îi dai aşa cum trebuie. Este nevoie de binecuvântare peste tot. Şi când am traversat o stradă, spre Catedrală, ne-am rugat şi pentru cei care erau acolo cu mașinile. Este mare nevoie ca Dumnezeu să ne păzească, dacă ne uităm şi vedem numai cât de multe accidente au fost în ultimele zile numai pe raza judeţului nostru. Ar putea să fie şi mult mai multe dacă nu ar fi şi oameni care atunci când pornesc la drum se însemnează cu semnul Sfintei Cruci.

Şi când treceam pe lângă tarabele unde se vindea îngheţată, porumb fiert, spuneam: Doamne, binecuvântează şi pe oamenii aceştia. Şi atunci când îţi dă cineva un ştiulete de porumb, dacă ţi-l dă cu drag şi dacă tu îl primeşti cu drag, altfel îl mănânci şi altfel de bucuri de porumbul acela.

L-am rugat pe Dumnezeu şi îl rugăm pe Dumnezeu ca pentru mijlocirile sfântului Proroc Ilie, a cărui pomenire o facem astăzi şi care vă acoperă mai ales pe dumneavoastră, cei din Fălticeni, să îi binecuvânteze pe toţi şi cei care au fost în seara aceasta la procesiune, pe cei care au dorit să vină şi nu au putut să ajungă, pe cei pe care i-am întâlnit. Pe toţi şi pe toate să le binecuvânteze Dumnezeu că avem mare nevoie de binecuvântarea lui. Mulţumim tuturor celor care v-aţi rugat cu noi, celor care s-au implicat chiar dacă unii se văd, alţii nu se văd, autorităţilor locale, poliţiei, jandarmeriei, poliţiei locale şi la toţi ceilalţi, părinţiilor care s-au ostenit, maicilor, dar mai ales dumneavoastră vă mulţumim. Îl rugăm pe Dumnezeu să vă răsplătească rugăciunea, osteneala, transpiraţia şi nefrica, pentru că nu ne-am înspăimântat de două boabe de ploaie. Dumnezeu ne-a rânduit şi soare, şi ploaie şi pentru toate şi întru toate numele Lui să fie binecuvântat. Amin”, a fost mesajul Preasfinţitului Părinte Damaschin Dorneanul.

Sfântul Ilie este cunoscut drept călătorul din căruţa de foc

Localnicii spun că sunt mândri că de această sărbătoare, a Sfântului Ilie, a devenit deja o tradiţie la Fălticeni să aibă loc o procesiune.

În cultura populară Sfântul Ilie este cunoscut drept călătorul din căruţa de foc, aducătorul de grindină şi purtătorul de trăsnete. Atunci când e furtună, bătrânii spun că Ilie se plimbă în cer cu carul său de foc şi împarte ploaie şi tunete.

Originar din cetatea Tesva, fiu al unui preot evreu, Sfântul Proroc Ilie este cunoscut datorită minunii legate de lipsa ploii. Dumnezeu i se descoperă lui Ilie pe muntele Horeb, „într-o adiere de vânt lin”. Înainte de sfârşitul misiunii sale profetice, Sfântul Ilie l-a lăsat urmaş pe Elisei şi s-a înălţat la cerfără a mai trece prin poarta morţii, fiind considerat demn de a vedea faţă în faţă slava Dumnezeului întrupat, alături de Moise şi de cei trei Apostoli în ziua Schimbării la faţă (cf. Matei 17).

Sfântul Mare Proroc Ilie Tesviteanul este a doua personalitate a Vechiului Testament care s-a înălţat cu trupul la cer. Minunea a fost văzută de către ucenicul său, iar el s-a înălţat la cer într-o căruţă de foc trasă de cai.