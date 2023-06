Sancțiuni

Consilierii locali vor analiza, în vederea adoptării, în ședința din 29 iunie a.c., un proiect de hotărâre inițiat de primarul de Suceava, Ion Lungu, ce vizează normele de bună conviețuire, ordine și liniște publică în oraș. Normele vizează domeniul public, transportul în comun, piețele, ștrandul, protecția mediului și gospodărirea orașului, cimitirele Pacea. Nerespectarea acestora constituie contravenție și se sancționează cu amenzi care sunt cuprinse între 500 și 1.500 de lei pentru persoane fizice și între 800 și 2.500 de lei pentru persoane juridice, în cazul normelor de conviețuire socială, ordine și liniște publică; utilizarea domeniului public și privat; utilizarea drumurilor publice din oraș. Abaterea de la regulile privind transportul public de călători se sancționează cu amenzi între 400 și 1.000 de lei; la salubrizare și protecția mediului amenzile sunt de la 600 până la 2.500 de lei etc.

Printre faptele sancționabile cu amendă între 500 și 1.000 de lei se numără satisfacerea necesităților fiziologice pe spații care aparțin domeniului public, în scări de bloc sau în orice alte locuri care aparțin domeniului public; necurățarea de către proprietarii de animale a excrementelor lăsate de acestea în locurile publice; distrugerea suporturilor pentru flori, a indicatoarelor sau a gardurilor de protecție; murdărirea clădirilor publice sau a monumentelor; ascunderea câinilor comunitari și lăsarea lor în libertate după trecerea echipelor de ecarisaj; nerespectarea interdicțiilor de fumat, consum de alcool în diferite locuri publice; intrarea cu câini, cu excepția celor de însoțire, în instituții, localuri publice, magazine, locuri de joacă, ștrand etc; deținerea, la bloc, de animale de companie și păsări fără carnet de sănătate cu vaccinările și deparazitările la zi; dormitul pe bănci, în canale, clădiri dezafectate etc, deținerea de câini în jurul blocurilor; scuturatul covoarelor noaptea sau în alte locuri decât cele amenjate; aruncarea de la balcon cu obiecte în cetățeni; folosirea de către adulți a locurilor de joacă pentru copii; scăldatul în fântânile arteziene; abandonarea animalelor pe domeniul public sau privat al orașului etc.

Rezervarea, în orice mod, a locurilor de parcare pe carosabil, în parcări sau în oricare alte locuri aparținând domeniului public sau privat al orașului, fără aprobare de la primărie, se sancționează cu amendă între 400 și 1.000 de lei pentru persoane fizice și între 600 și 2.000 de lei pentru persoane juridice.

În ceea ce privește mijloacele de transport, se sancționează cu amenzi de la 400 la 800 de lei urcarea cu animale de companie, urcarea în autobuz în stare vizibilă de ebrietate, scuipatul, consumul de alcool, de înghețată și de semințe în autobuzele și microbuzele TPL etc.

Pentru aruncarea chiștoacelor, a cojilor de semințe, hârtii și orice fel de ambalaje pe domeniul public amenda este între 600 și 1.000 de lei și cu aceleași sume se pedepsește și scotocitul în cușurile de gunoi sau containere. Uscarea rufelor în văzul public, la ferestre sau balcoane se sancționează cu amenzi între 400 și 1.500 de lei pentru persoane fizice și 500-1.000 de lei pentru persoane juridice.

La ștrandul municipal, printre comportamentele sancționabile cu amenzi între 500 și 1.500 de lei se află scuipatul sau suflatul nasului sub apă; urinarea sau defecarea în bazinele de înot; nudismul și expunerea topless; folosirea săpunului sau șamponului în bazine; intrarea la ștrand sub influența alcoolului sau drogurilor; mutarea șezlongurilor din locurile special amenajate; săritul în bazin sau ținerea respirației sub apă în mod repetat; alergatul pe marginea bazinelor etc.

Normele vor intra în vigoare la 30 de zile de la aducerea la cunoștința publică.