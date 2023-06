Lângă linia frontului

Aproximativ 3.000 de persoane din 13 sate ale regiunii Herson - unele aflate la doar 3 kilometri de linia frontului - au primit alimente, apă, produse de igienă și haine din partea voluntarilor veniți de la Suceava, conduși de Ghiță “Ursul carpatin”, fost campion la lupte greco-romane și MMA.

“Dumnezeu ne-a ajutat și am ajuns în satele izolate din Kherson, sudul Ucrainei, conducând convoiul umanitar <Fight for Freedom>prin lanuri de porumb, conducând mașini (pentru prima dată în viața noastră) peste un pod de cale ferată, fiind opriți des de patrulele armatei, dar până la urmă, destul de obosiți, am ajuns la oameni pe care nu doar războiul ci și inundațiile le-au transformat viața într-un mare chin”, a spus Gheorghe Ignat, cunoscut drept "Ursul carpatin".

Disperare pentru o pungă cu mâncare

Convoiul umanitar al Asociației "Fight for Freedom" din Suceava a adus o rază de speranță și bucurie în sufletele oamenilor greu încercați de războiul devastator, care se zbat să supraviețuiască.

"Așa disperare pentru o pungă cu mâncare nu am văzut niciodată și cred că, de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial și până la războiul din Ucraina, nu a mai fost o asemenea criză umanitară în Europa", a spus Gheorghe Ignat, cel care a înființat asociația umanitară suceveană prin intermediul căreia a salvat sute de femei și copii de tăvălugul nimicitor al războiului.

În toate localitățile în care au ajuns, voluntarii asociației "Fight for Freedom" Suceava au fost primiți cu bucurie de oameni sărăciți de război, lipsiți de bunuri de strictă necesitate, pentru care convoiul umanitar a venit ca o salvare, dar una temporară.

"La un moment dat aud țipând pe românește din mulțime «Dați-mi, vă rog, și mie o pungă, că sunt româncă de-a voastră și am băiatul pe front...».

O doamnă în vârstă își făcea loc printre ceilalți.

«Îs româncă de-a voastră, îs româncă de-a voastră...».

I-am întins o pungă cu alimente și am rugat-o să stea un pic de vorbă. «Cum de v-ați rătăcit pe aici, doamnă?», am întrebat-o eu.

«Bărbatul m-a adus aici, de 40 de ani. El a venit cu munca aici».

M-am bucurat să aud vorbind românește, deși pentru acești oameni nu poți decât să fii trist", a povestit Gheorghe Ignat.

Voluntariat printre obuze și drone de război

Demersul voluntarilor de la Suceava nu a fost unul lipsit de pericole. Urmele războiului erau vizibile la tot pasul, de la drumurile distruse de bombardamente, la tancuri și alte mașini de război, transformate în grămezi de fiare contorsionate, care spuneau povești tragice…

"În timp ce distribuiam oamenilor ajutorul, auzeam bubuitul obuzelor în apropiere, La un moment dat, am fost sfătuiți să băgăm urgent camionetele sub niște copaci mari pentru a nu putea fi văzute din drone. Totul s-a făcut la foc automat! Nu este indicat să ai grupuri mari de oameni adunați la un loc", a precizat Gheorghe Ignat, care are la activ deja câteva zeci de acțiuni umanitare în țara vecină.

De la începutul războiului, cu sprijinul celor care i s-au alăturat în demersurile umanitare, în Ucraina au ajuns sute de tone de alimente, apă potabilă, produse de igienă, haine, dar și paturi, saltele și pături.

În funcție de ceea ce este nevoie în zonele unde s-au aventurat, ignorând pericolul.

Cu ajutorul lor, sute de femei și copii din Ucraina, o mare parte din ei orfani chiar, și-au găsit un adăpost în locațiile pe care "Fight for Freedom" le-a amenajat în județul Suceava, unde li se asigură tot ce au nevoie, de la trei mese pe zi până la consiliere psihologică și programe educaționale.

Datorită lor și a celor care i-au susținut în aceste demersuri, victimele războiului au cunoscut o altă față a umanității, cea în care ajutorarea aproapelui a devenit prioritară.

“Am ieșit din zona de risc, am simțit mâna și protecția lui Dumnezeu”

În ciuda pericolelor și greutăților pe care le înfruntă de fiecare dată, voluntarii suceveni sunt deciși să continue ceea ce fac.

“Am ieșit din zona de risc, am simțit mâna și protecția lui Dumnezeu în fiecare minut și secundă. Suntem acasă, acum, lângă familii, pregătind logistica necesară pentru următoarele proiecte umanitare, Dumnezeu este bun, atât pot spune, nu uită pe nimeni când are probleme, nici pe cei din prima linie”, a mai spus fostul luptător sucevean, revenit acasă, la familie și la sutele de suflete pe care le are în grijă în centrele de primire pe care le-a amenajat, pentru a le oferi copiilor și mamelor singure șansa la o viață cât de cât normală, la adăpost de ororile războiului.