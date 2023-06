În Anul „Ciprian Porumbescu”

Caravana filmului „Ciprian Porumbescu”, organizată cu ocazia anului dedicat cultural marelui compozitor bucovinean, a poposit, duminică, la Mănăstirea Ilișești. Protagonistul filmului realizat în urmă cu 50 de ani, actorul Vlad Rădescu, a fost prezent și a mărturisit cât de mult l-a marcat rolul cu care a debutat în cariera cinematografică, pe când avea doar 19 ani. Maestrul Rădescu a spus că, deși de obicei merge în satul Ciprian Porumbescu (Stupca), unde este Cetățean de onoare și are numele pe frontispiciul noului centru cultural din comună, se bucură foarte mult de evenimentul organizat la Ilișești și de invitația pe care a primit-o din partea președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a vicepreședintelui Niculai Barbă, a directorului Centrului Cultural „Bucovina”, Sorin Filip, și a primarului din Ilișești, Gheorghe Dîrţu, cărora le-a mulțumit. „Sunt legat de Stupca, așa cum Ciprian a fost, pentru că acum 50 de ani am făcut acolo o mare parte din film. Bucovina a rămas lipită de sufletul meu, eu mă lipesc de Bucovina de câte ori o văd, de câte ori o aud, de câte ori vin aici. A face un film când ai 19 ani, atât am avut eu când am fost ales pentru acest film, nu înseamnă că am înțeles de la început totul, că am înțeles ce se va întâmpla cu mine în toți acești ani”, a mărturisit actorul. Acesta a amintit „pleiada de foarte mari artiști ai țării” care au dat viață filmului „Ciprian Porumbescu” în urmă cu jumătate de secol: regizorul Gheorghe Vitanidis, directorul de imagine Ovidiu Moldovan, inginerul de sunet Dan Ionescu, actorii Amza Pelea, Sebastian Papaiani, Emanoil Petruț, Dina Cocea, Clody Bertola, Constanțin Rauțchi și mulți alții. „Dacă aș fi avut acest discurs după film, n-aș fi putut vorbi. Mă bușește plânsul. E foarte important că cei de aici nu-l uită, că vă aduc filmul acesta și alte evenimente în fața voastră și reușesc să formuleze un calendar cultural la care altfel nu ați fi avut acces. M-aș bucura să aflu peste câțiva ani că din Ilișești s-au ridicat câțiva copii, câțiva tineri care să ducă faima locului măcar în toată țara”, a arătat Vlad Rădescu. Acesta a îndemnat „să-l cinstim pe Ciprian Porumbescu, nu numai astăzi, când vedem acest film”. „Să-l avem în suflet și în minte pentru totdeauna. 29 de ani a trăit. Doar atât. Și deja au trecut 50 de ani de când noi am făcut filmul. El părăsise această lume de 90 de ani. Bătrâni ai locului ar fi putut să ne spună că l-au cunoscut, că l-au apucat în viață. Dacă nu l-au apucat pe el, au apucat muzica lui și muzica lui este eternă”, a mai spus interpretul rolului principal din filmul „Ciprian Porumbescu”.

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a felicitat comunitatea din Ilișești pentru că „astăzi ne întâlnim să aducem un omagiu celui care a făcut atât de multe lucruri frumoase pentru Ilișești, pentru Stupca, pentru Bucovina noastră dragă și pentru toată țara”. „Mă gândeam dacă noi, cei care astăzi vremelnic conducem aceste zone, putem să vorbim ceva despre Ciprian Porumbescu. Săptămânile astea modernizăm drumul care leagă Izvoarele Sucevei de Șipotele Sucevei, de Ucraina, drumul din frontieră, care duce la locul unde s-a născut Ciprian Porumbescu. Și noi și partea ucraineană venim cu acest proiect, în memoria marelui Porumbescu, marele compozitor cu care ne mândrim în fiecare zi. Îndemnul meu pentru dvs, aici, în casă la Ciprian Porumbescu, este să iubim așa cum a iubit el Bucovina, tradiția, obiceiurile, lăutarii satului și tot ce are mai frumos și mai scump satul românesc”, a afirmat președintele Consiliului Județean.

Despre maestrul Vlad Rădescu, Gheorghe Flutur a spus că „rămâne simbolul de referință pentru că atunci când vorbim de Ciprian Porumbescu ne uităm la domnia sa și ne amintim de lucrurile frumoase pe care Ciprian Porumbescu le-a făcut în cei nici 30 de ani de viață, și pe care ni le-a lăsat. Soția mea cântă la vioară și parcă îl înțeleg mai bine și pe Ciprian Porumbescu și pe dvs, cei care vibrați alături de el”, a mai spus Gheorghe Flutur.