Înălţarea Domnului

Joi, 25 mai, în sfânta zi a Înălţării Domnului, în municipiul Fălticeni şi în comunele din zonă au avut loc acţiuni comemorative dedicate eroilor români. Manifestările desfăşurate cu prilejul Zilei Eroilor au fost organizate de Primăria municipiului Fălticeni în colaborare cu Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi “Petru Rareş” Fălticeni, Detaşamentul de Pompieri Fălticeni şi Parohia Grădini.

La Altarul Eroilor din vecinătatea primăriei (un grup statuar dedicat unor eroi militari din acest oraş, remarcaţi, fiecare, în câte unul din cele trei războaie cruciale pentru istoria naţională: Războiul de Independenţă din 1877 – maior Nicolae Ioan, cel al Întregirii neamului din 1918 – col. Gavril Danielescu, cel al Recuceririi teritoriului din 1944 – căpitan comandor Constantin Costăchescu, comandantul submarinului „Delfinul”) a fost oficiat serviciul religios de către preotul Adrian Brădăţanu şi au fost pomeniţi eroii şi veteranii de război din Fălticeni. După intonarea Imnului naţional al României, în acordurile „Imnului eroilor”, au depus coroane de flori: primarul Cătălin Coman, viceprimarul Constantin Bulaicon din partea Primăriei Fălticeni, Claudia Nechifor – secretar general al Instituţiei Prefectului Judeţului Suceava, Vasile Tofan - vicepreşedintele Consiliului Judeţean, senatorul Ioan Stan, reprezentanţii Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria” - Filiala „Plăieşii” Suceava, comanda Şcolii Militare de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni, Detaşamentul de Jandarmi Fălticeni, membri ai partidelor politice reprezentate în Consiliul Local Fălticeni, elevi de la şcolile gimnaziale „Alexandru Ion Cuza”, „Ion Irimescu”, „Mihail Sadoveanu” „Ioan Ciurea”, ai Colegiul Naţional „Nicu Gane” şi Colegiului „Mihai Băcescu”.

Al doilea eveniment comemorativ a fost organizat, potrivit tradiţiei, în Cimitirul Eroilor din cadrul Parohiei „Sfinţii Voievozi” Grădini. La Monumentul Eroilor de la cimitirul „Grădini” (un ansamblu arhitectural din piatră care redă în mărime naturală un militar cu arama în mâini, dedicat eroilor neamului din diferite regimente înmormântaţi în Cimitirul Grădini, în timpul războiului pentru întregirea neamului din 1916-1919), preoţii slujitori ai Parohiei „Sfinţii Voievozi – Grădini” au oficiat o slujbă în memoria celor care au căzut pe câmpurile de luptă. Au depus coroane de flori Detaşamentul de Jandarmi Fălticeni, Detaşamentul de Pompieri Fălticeni, Poliţia Municipală şi Poliţia Locală.

Garda de Onoare de la cele două locații a fost asigurată de jandarmi echipați în uniforme de epocă, de la Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Petru Rareş”.

Omagiu eroilor din Baia, Sasca şi Cornu Luncii

Tot joi au avut loc ceremonii militare la Monumentul Eroilor din Cornu Luncii şi mormântul eroului sublocotenent (post-mortem) Ion Grosaru din satul Păiseni.

La Cornu Luncii, primarul comunei Gheorghe Fron, M.M.P(r) Dumitru Davidel, prim-vicepreşedinte onorific al Asociaţiei Cultul Eroilor, elevi al Şcolii de Jandarmi din Fălticeni şi elevi ai şcolii gimnaziale din comună au participat la depunerile de coroane de la mormântul eroului martir al Revoluţiei române din 1989 – sublocotenent post mortem Mihailovici Puiu. La mormântul eroului Ion Grosaru de la Păiseni, situat în Ansamblul Monumental al Eroilor, unde este o cruce de şapte metri şi jumătate construită în cinstea tuturor eroilor din satul Păiseni şi ale căror nume sunt înscrise pe două plăci comemorative, a fost oficiată o slujbă de pomenire a eroilor şi a avut loc un recital de poezie din cadrul căruia nu au lipsit versurile scrise de eroul Ion Grosaru.

Maistrul militar principal (ret.) Dumitru Davidel, care, la vârsta de 85 de ani, continuă să servească Patria, ne-a declarat: „De peste 25 ani sunt implicat, ca voluntar, în proiecte de cinstire a eroilor în mai multe localităţi ale judeţului, ca fost prim-vicepreşedinte al Asociaţiei Cultul Eroilor «Regina Maria» – Filiala Suceava. Sunt bucuros că astăzi am avut puterea să particip la manifestările organizate la Baia, Sasca, Păiseni şi Cornu Luncii.

În toată această perioadă am construit un monument pentru eroi la Păiseni, în memoria eroului Ion Grosaru. La Mitocaş, am construit un monument pentru eroul lt. Vasile Blaga, care a murit în luptele de la Oglinzi – Neamţ. În satul meu natal, Sasca Mică, am reabilitat monumentul pentru eroii din Primul şi al Doilea Război Mondial construit în anul 1937. Acest monument a fost dotat cu două tunuri de artilerie (dezafectate – n.n.) şi două platforme. Am sprijinit şi m-am implicat în construcţia Panteonului Eroilor Neamului de la Cornu Luncii, monument edificat în memoria celor 350 de ostaşi din satele comunei, care au luptat pe câmpurile de bătălie în cele două războaie mondiale, pentru neam şi glie. Munca mea, în toţi aceşti ani, a fost răsplătită cu mai multe distincţii, ocazie cu care mulţumesc celor care m-au decorat. Pentru că puterile mă lasă şi doar bastonul mă mai ajută să mai particip la astfel de manifestări”.

Ceremonie militară şi religioasă la Dolheşti

La Monumentul Eroilor din satul Dolheştii Mari, au avut loc, începând cu ora 10,30, o serie de manifestări dedicate Zilei Eroilor. După serviciul religios şi depunerea coroanelor de flori a urmat defilarea Gărzii de Onoare care, în acest an, a fost constituită din militari de la ISU „Bucovina” Suceava, un pluton de elevi de la Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc, un pluton de elevi de la Școala de Subofițeri de Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni și un pluton de militari de la Batalionul 17 Vânători de Munte “Dragoş Vodă” Vatra Dornei.

În această zi memorabilă pentru comuna de pe Şomuz, primarul Cristinel Neculai Bărculescu a decernat titlul de Cetăţean de Onoare al Comunei Dolheşti mai multor cadre militare și veterani de război în teatrele de operațiuni, fii ai comunei: Melinte Petrea (Cristi), Melinte Vasile, Suduc Petrică, Hulub Neculai, Stoleru Adrian Valentin, Albu Ionel Răducu, Postelnicu Viorel, Chirica Petru Bogdan, Lupu Alina Maria.

Printre activitățile organizate la Dolhești joi, 25 mai, s-a numărat și un spectacol al grupului „Datina” al Căminului Cultural Dolhești.