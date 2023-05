Vineri, 26 Mai 2023 (19:05:10)

Fotbaliștii Forestei, în frunte cu portarul Toma Niga, căpitanul echipei, sunt încrezători înaintea confruntării cu CSM Râmnicu Sărat, care va avea loc sâmbătă, de la ora 17.30, pe stadionul Areni. Partida contează pentru manșa a doua a semifinalei barajului pentru promovare. Meciul tur, disputat la mijlocul săptămânii, s-a încheiat nedecis, 1-1

„Le-am luat pulsul adversarilor în primul meci și concluzia la care am ajuns este că puteam scoate mai mult de un rezultat de egalitate. Am ieșit la pauză de la cabine cu gândul să apărăm avantajul luat în prima parte, însă a fost dictat acel penalty scandalos împotriva noastră și lucrurile s-au precipitat. Suntem dezamăgiți că nu am câștigat, pentru că am beneficiat de câteva situații bune de a marca în repriza întâi.

Totul depinde de noi acum și cred că putem tranșa această dublă în favoarea noastră. Va fi important suportul publicului de pe Areni și ne bazăm mult pe încurajările fanilor noștri. Sperăm să promovăm, toată lumea își dorește acest lucru, însă prioritar este jocul de sâmbătă, cu CSM Râmnicu Sărat, pe care trebuie să-l câștigăm neapărat”, a declarat goal-keeper-ul Forestei.

În cazul în care va trece de CSM Râmnicu Sărat, Foresta va întâlni în finala barajului de promovare învingătoarea dintre Ceahlăul Piatra Neamț și Metalul Buzău, tot în dublă manșă, pe 3 iunie, pe Areni, și pe 7 iunie, în deplasare.