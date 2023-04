Mare atenție

Aparatele care pot depista mai multe tipuri de substanțe interzise în urma unei testări pe loc, efectuate în trafic, intrate în dotarea polițiștilor suceveni din luna noiembrie a anului trecut, au dus în aproximativ 4 luni de utilizare efectivă la întocmirea a aproximativ 40 de dosare penale pentru ”conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului sau a altei substanțe”, așa cum este încadrată infracțiunea în Codul Penal. La această infracțiune sunt incluși așadar și șoferii depistați băuți, și cei care sunt depistați pozitiv la canabis, cocaină sau benzodiazepine.

Această infracțiune se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă, însă subiectul principal al acestui material încearcă să atingă un punct mai complicat, legat de cât de greu își recapătă permisul de conducere un șofer care iese pozitiv la o substanță psihoactivă, indiferent de situația sa punctuală.

”Drogații” fără nicio modificare fizică sau comportamentală

În mod cert, aceste aparate au un rol important în depistarea celor care pun în pericol imediat traficul din cauza consumului unei substanțe psihoactive, însă, după cum spun și polițiștii, au fost și cazuri în care cei care au ieșit pozitivi erau, cel puțin aparent, într-o stare fizică, psihică și comportamentală perfect normală. Respectivii s-au jurat că nu au consumat vreun drog, cel puțin nu recent. Unii chiar se aflau sub un tratament cu somnifere sau antidepresive (în special cei care erau pozitivi la benzodiazepine) și au cerut ca dosarul să le fie clasat imediat.

Lucrurile nu sunt însă atât de simple, fiind chiar foarte complicate cu privire la această infracțiune.

Vom încerca să explicăm succint în cele ce urmează.

Probele biologice ajung la IML Iași, iar rezultatele vin greu

Un prim detaliu important este că odată ce iese pozitiv la vreuna dintre substanțe șoferul se alege cu dosar penal, iar apoi i se recoltează probe de sânge și urină care ajung la Institutul de Medicină Legală Iași.

Cum la IML Iași ajung probe de prin toată Moldova, rezultatele sunt depuse la dosar în practica de acum în 45-60 de zile, cu excepția unor urgențe trecute la priorități (cum ar fi accidente cu victime, de exemplu).

Chiar și în cazul puțin probabil în care testerul a dat o eroare, șoferul nu își recapătă dreptul de a conduce decât după ce probele ajung la dosar, iar procurorul dă ordonanță de clasare. Iar asta poate însemna în practică și până la 6 luni de zile.

Instanțele evită să intre în problema când și de ce a consumat inculpatul

Alte situații, mai dese, sunt când probele biologice confirmă prezența unei substanțe interzise, însă cel vizat încearcă să demonstreze în instanță că el nu era drogat efectiv, în sensul că luase un somnifer sau fumase ”poate” canabis cu mult înainte de ziua când a ieșit pozitiv.

Judecătorii de la mai multe instanțe din țară au lămurit însă de principiu problema. Chiar dacă nu s-a făcut dovada că la momentul opririi inculpatul avea diminuată capacitatea de a conduce, dosarul penal rămâne în vigoare.

Legiuitorul a prezumat că odată consumată orice substanță cu efect psihoactiv aceasta afectează sistemul nervos central într-o măsură incompatibilă cu conducerea unui autovehicul.

Persoana care a consumat astfel de substanțe se află sub influența acestora chiar și atunci când modificările cognitive și comportamentale nu sunt vizibile ori ușor sesizabile, se arată în motivarea unei instanțe.

Rațiunea incriminării este aceea de a fi protejată în primul rând siguranța rutieră

Rațiunea incriminării este aceea de a fi protejată în primul rând siguranța rutieră, deși pot exista și victime colaterale.

Ca o concluzie a judecătorilor, conducerea sub influenta substanței psihoactive este elementul material al infracțiunii, nu contează în ce cantitate a fost inserată și când.

Pericolul social al infracțiunii se determină prin alte elemente, cum ar fi consecințele imediate - accident, victime, pagube materiale, locul depistării, declarații martori etc.

Așadar, procurorul poate clasa dosarul doar dacă ajunge la concluzia că pericolul social nu a fost suficient de ridicat. Chiar și în acest scenariu fericit pentru cel în cauză asta durează însă. Iar până dosarul nu este clasat nu există varianta ca inculpatul să aibă dreptul de a conduce.

Problema medicației care conține benzodiazepine

Un al treilea aspect important, persoana nu scapă de răspundere dacă vine cu o rețetă specială din care rezultă că se afla sub tratament cu antidepresive sau somnifere. Este vorba de medicamente cu regim special, în prospectul cărora se arată că diminuează capacitatea de a conduce, prin urmare cel aflat sub tratament nu trebuie să mai conducă. De altfel, medicul are obligația de a informa Poliția Rutieră când are în evidență o persoană care are recomandarea de a nu mai conduce o perioadă de timp. În practică, asta nu se întâmplă tot timpul, dar cel care răspunde în fața legii este cel tras pe dreapta și care a ieșit pozitiv la DrugTester.