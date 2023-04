Poziție fermă

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, are o poziție fermă în ceea ce privește data serbării Paștelui, după ce mai mulţi intelectuali au propus ca această sărbătoare să fie la o dată comună în toată lumea creştină. „Oamenii au libertate de exprimare, însă aceasta nu înseamnă că Sfântul Sinod certifică toate cererile lor. Dacă în viitor sunt dintre cei care doresc să sărbătorească Paștile odată cu noi, o pot face, însă nu creștinii ortodocși odată cu aceștia. Cu lucrurile serioase nu te poți juca în Biserică. Sinodul I Ecumenic a statornicit cu sfințenie data serbării Paștilor. Nimic în plus sau în minus”, a spus Arhiepiscopul Calinic, ca răspuns oferit marți unui enoriaș la rubrica „Răspunsul Ierarhului”, după ce i s-a cerut părerea în legătură cu acest subiect fierbinte: „Înaltpreasfințite Părinte Calinic, am văzut că domnii Adrian Papahagi și Teodor Baconschi au făcut o petiție online pentru a strânge semnături, semnături care să pună presiune pe Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române să schimbe data Sfintelor Paști. M-am uitat la unii din semnatari și am văzut că foarte mulți din semnatarii acestei petiții nu sunt ortodocși. Sunt curios dacă Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române poate lua în seamă o astfel de petiție semnată de un număr foarte mare de neortodocși, oameni care nu au nicio legătură cu această problemă și Ortodoxia?!”, a scris enoriașul, completând că „oamenii aceștia care nu știu de cine sunt susținuți văd că nu se lasă cu demersul lor până nu produc o nouă schismă în Biserica Ortodoxă Română și până nu rup comuniunea liturgică, canonică și pascală cu Bisericile Ortodoxe surori. Oare nu ar trebui ca ierarhii Bisericii Ortodoxe Române să se întrunească și să oprească acest demers care nu va aduce nimic bun, ci va aduce doar o nouă schismă în Biserica Ortodoxă Română și-n Ortodoxia universală? De ce li se permite acestor oameni să continue acest scandal fără sfârșit, scandal care a tulburat foarte urât Săptămâna Patimilor și Săptămâna luminată și care pare a continua pentru că inițiatorii sunt hotărâți să pună presiune pe Sinodul Bisericii Ortodoxe Române!!!?? Oare nu-i momentul ca ierarhia să intervină și să oprească o posibilă schismă și dezbinarea de acum? Cine are interes să se mențină această ceartă interminabilă din interiorul Bisericii Ortodoxe Române??!”

Punctul de vedere al Patriarhiei Române

După propunerea de schimbare a datei Paștelui, printr-o scrisoare deschisă trimisă de Adrian Papahagi, Teodor Baconschi și alte personalități din spațiul public, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Vasile Bănescu, a transmis următorul punct de vedere: „Scrisoarea semnată de personalități reale ale societății civile creștin ortodoxe din România, oameni din interiorul, nu din exteriorul Bisericii, care constant au apărat-o și sprijinit-o public, a fost transmisă și desigur primită. Ea va fi luată în discuție cel mai probabil la proxima ședință a Sfântului Sinod. Viitoarele consultări la nivel interortodox bisericesc pe tema acestui demers sunt desigur subînțelese, așa cum au semnalat obiectiv chiar semnatarii scrisorii“.