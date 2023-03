Expoziția de fotografie „Chipuri și povești”, la Galeria Zamca

Galeria Zamca găzduiește, în perioada 1-15 martie 2023, expoziția de fotografie „Chipuri și povești”, semnată de fotograful sucevean Edmond Sabin.

„Salonul de primăvară”, la Galeria de Artă „Ion Irimescu”

Galeria de Artă „Ion Irimescu" din Suceava (strada Ciprian Porumbescu Nr.1) găzduieşte „Salonul de primăvară”, în cadrul căruia expun 20 de artişti plastici suceveni.

„Târgul Mărțișorului”, la Shopping City Suceava

Până pe 5 martie inclusiv, în incinta Shopping City Suceava este deschis „Târgul Mărțișorului”, târg de meșteri populari. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Suceava, prin Centrul Cultural „Bucovina”, în parteneriat cu Shopping City Suceava.

„Serbările Zăpezii”, la Vatra Dornei

Cupa Wintefest „Serbările Zăpezii” la Vatra Dornei, 3-5 martie, Pârtia Veverița.

Campania ,,It`s your time to shine!”, la Iulius Mall Suceava

Cadouri unice la Iulius Mall Suceava, în cadrul campaniei ,,It`s your time to shine!”, în perioada 1-8 martie.În această perioadă puteți să intrați în cursa pentru marele premiu - o sesiune de shopping în valoare de 1.000 de euro.

Expoziția de pictură „Bucovina – sanctuar al credinței și al spiritualității românești”

Muzeul Național al Bucovinei vă invită să vizitați până pe 20 martie, la Muzeul de Istorie, în Foaier, expoziția de pictură „Bucovina – sanctuar al credinței și al spiritualității românești, semnată de pictorul Dimitrie Roman.





Joi, 2 martie

„Femei de succes! Performanță la superlativ!”

„Femei de succes! Performanță la superlativ!”, de la ora 17:00, la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava. Evenimentul cuprinde conferința „Vocea femeilor în contextul crizelor multiple globale actuale”, susținută de activista pentru drepturile omului, expert în egalitate de gen Aurora Martin, și un concert susținut de trupa Alter Ego. În cadrul evenimentului vor fi acordate câteva diplome unor femei cu proiecte de succes în anul 2022.



Vineri, 3 martie

Lansare carte: „Bucătăria hoinară se gătește de plecare”

De la ora 18.00, în Sala Auditorium „Joseph Schmidt” de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, va fi lansat albumul de fotografie semnat de Răzvan Voiculescu, intitulat „Bucătăria hoinară se gătește de plecare”.

Filmul „Proștii”, la Casa de Cultură Vatra Dornei

„Proștii”, film regizat de Tomasz Wasilewski, filmat în Polonia și România, propune publicului un subiect sensibil, o experiență de viață tulburătoare. De la ora 17.00, la Casa de Cultură „Platon Pardău” Vatra Dornei. Nerecomandat persoanelor sub 15 ani. Biletele se găsesc la Casa de Cultură. Preț bilet: 25 lei.

Sâmbătă, 4 martie

Acțiunea „Semințe libere”, la Muzeul Arta Lemnului

De la ora 11:00, la Muzeul Arta Lemnului din Câmpulung Moldovenesc, Semințe libere și Asociația BAFI vă invită la Semințe Libere - 2023 - Câmpulung Moldovenesc, „eveniment pentru semințe și comunitate”.

Sunt așteptați să participe grădinarii pricepuți, de la bunici la mămici și pici, „să împărtășim un spațiu de cunoaștere a semințelor, despre păstrarea lor și apoi să facem schimb de semințe, aceste comori valoroase, păstrate în familie de generații”, transmit organizatorii.

Fotbal amical

Formațiile de Liga a III-a Foresta Suceava și Bucovina Rădăuți se vor întâlni, cu începere de la ora 11.00, într-un meci de pregătire care va avea loc pe terenul sintetic de la Liceul cu Program Sportiv.

Duminică, 5 martie

„Münchausen”,la Teatrul „Matei Vișniec” Suceava

„Münchausen” este povestea din spatele poveștilor, o reimaginare psihologizată și ironică a aventurilor celebrului baron. Spectacolul începe la ora 19:00, la Teatrul „Matei Vișniec” Suceava. Distribuție: Cătălin Ștefan Mîndru.

Spectacolul „Mărțișorul”, pe scena Casei de Cultură Rădăuți

„Mărțișorul”, simbol al reînnoirii timpului și al speranței, aduce, împreună cu el, într-o călătorie muzicală, creații românești și internaționale, interpretate de membrii Orchestrei ,,Florile Bucovinei”, pe scena Casei de Cultură Rădăuți, începând cu ora 18:00.

Luni, 6 martie

Spectacolul de teatru „Qlangereală”, în sala Auditorium „Joseph Schmidt”

Începând cu ora 19:00, în sala Auditorium „Joseph Schmidt” a Universității din Suceava va avea loc spectacolul de teatru „Qlangereală”, de George Coco, susținut de Teatrul Studențesc Fabulinus din Suceava.

Marți, 7 martie

TrupaFără Zahăr, în sala Auditorium „Joseph Schmidt”

De la ora 19:00, Casa de Cultură a Studenților din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava vă invită la un concert de muzică, umor și stand-up susținut detrupaFără Zahăr. Spectacolul va avea loc în sala Auditorium „Joseph Schmidt”. Biletele se pot achiziționa de la sediul Casei de Cultură a Studenților, strada Zorilor nr. 6A (lângă magazinul Auto Albina), de luni până vineri, în intervalul orar 10:00-17:00, sau ccs-sv.ro/evenimente

Miercuri, 8 martie

Spectacolul „Terapie prin râs”, în sala Auditorium „Joseph Schimdt”

De la ora 19:00, în sala Auditorium „Joseph Schimdt” are loc spectacolul „Terapie prin râs”, al Grupului VOUĂ. Biletele se pot achiziționa de la sediul Casei de Cultură a Studenților, strada Zorilor nr. 6A (lângă magazinul Auto Albina), de luni până vineri, în intervalul orar 10:00-17:00, sau ccs-sv.ro/evenimente