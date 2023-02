Date recensământ

Direcția Județeană de Statistică Suceava a transmis o serie de date interesante cu privire la analizele încă provizorii rezultate în urma Recensământului Populației și Locuințelor desfășurat în anul 2021. Datele sunt comparate cu situația de la ultimul recensământ, cel din 2011, așadar este vorba de o analiză pe o perioadă de 10 ani.

Referitor la populația județului, cea mai îmbucurătoare concluzie este că aceasta este în creștere, în contradicție cu marea majoritate a celorlalte județe, cu populație în scădere.

”În ultimii zece ani, între cele două recensăminte, majoritatea județelor au scăzut ca dimensiune sub aspectul numărului de locuitori (39 din 42 de județe, inclusiv municipiul București). Județul Suceava face excepție împreună cu județele Ilfov și Bistrița-Năsăud, care au crescut în dimensiune sub aspectul numărului de locuitori. Astfel județul Suceava are un plus de 7,7 mii locuitorii (7.700) față de recensământul precedent”, se arată în raport.

Și la media de vârstă a populației județului Suceava stăm ceva mai bine, cu o medie de vârstă de 39,9 ani.

Vârsta medie a populației rezidente din România a crescut la 42,4 ani (față de 40,8 ani la recensământul din 2011). Vârsta medie a populației de sex feminin este de 44,1 ani, comparativ cu 40,6 ani pentru bărbați.

Populația a crescut semnificativ în jurul Sucevei și în localități cu foarte mulți ”stranieri”

Ne oprim mai detaliat în acest articol la populația pe localități ale județului. Prezintă interes localitățile cu creșteri, respectiv scăderi importante a populației. Cea mai relevantă este analiza creșterii/descreșterii în procente.

Datele nu aduc mari surprize, ci mai degrabă confirmări ale unor tendințe.

Cel mai mult a crescut populația în comunele limitrofe municipiului Suceava, pe fondul exploziei imobiliare și al tendinței importante de mutare de la bloc la case, dar și în localități care erau cunoscute pentru că aveau foarte mulți locuitori plecați în străinătate și în care o parte importantă au revenit acasă.

Scăderile cele mai mari sunt în orașele mici care altădată aveau importanță economică și care acum sunt moarte economic. Se observă că sunt mai afectate și orașele aflate spre periferia județului, mai departe de centrele economice cât de cât puternice.

Ipotești este comuna care a înregistrat cea mai mare creștere a populației, atât ca procent, cât și ca cifră absolută.

De la o populație de 5.635 de locuitori, în anul 2011, în 2021 s-au recenzat oficial 9.346 de locuitori în Ipotești. În cifre, este vorba de 3711 locuitori în plus, în procente creșterea fiind de aproape 66.

Pe locul doi la creșterea populației se află Iaslovăț, cu 1461 de locuitori în plus, procent de creștere de 46. Aici este vorba de o comună mică, care scăzuse la un moment dat la puțin peste 3.000 de locuitori, dar care acum a trecut de 4.500 de persoane prezente în localitate.

La Iaslovăț se înregistrează fenomenul similar cu cel de la Cajvana, cu o întoarcere importantă a familiilor din străinătate.

După Iaslovăț vin alte două comune limitrofe Sucevei, Moara și Șcheia, cu creșterea populației cu 35%, respectiv 33%. Pe locul cinci se află Cajvana, care a depășit 9.000 de locuitori, creșterea fiind de 32%.

Scăderi mari la Siret și la Vatra Dornei

Localitățile din județul Suceava cu cele mai mari scăderi ale populației înregistrate în decursul ultimului deceniu sunt comuna Mușenița cu 22,9% scădere, orașul Siret cu -15,9% și comuna Crucea cu -13,6%, Vatra Dornei, în jur de 12% scădere.

În cifre, la Siret populația a scăzut cu 1268 persoane (populația la recensământul din 2021 este de 6700 locuitori), în timp ce în municipiul stațiune Vatra Dornei ar mai fi puțin peste 12.500 de locuitori, scăderea în cifre absolute fiind de 1851 de persoane.