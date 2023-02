Campanie

Elevi de la Școala Gimnazială ,,Iorgu G. Toma’’ Vama au marcat Ziua Internațională a Nonviolenței în mediul școlar prin activități de prevenire a comportamentelor violente și de tip bullying, activitățile fiind circumscrise campaniei RESPECT.

Elevii au fost coordonați de cadrele didactice Ileana Coca, Emanuela Lobiuc, Virginia Axentoi și Rodica Țigănescu.

Potrivit acestora, activitățile au vizat educarea elevilor în spiritul respectului față de sine și față de ceilalți, al solidarității, armoniei, toleranței, înțelegerii, cooperării, dialogului în relațiile interumane, dar și dezvoltarea abilităților de rezolvare a situațiilor conflictuale.

S-au organizat dezbateri cu elevii pe tema modalităților concrete de gestionare a comportamentelor violente, a furiei, a comportamentelor de tip bullying, prilej cu care toți și-au unit vocile și au spus un „NU” hotărât agresiunii și violenței în mediul școlar.

Elevii au vizionat un filmuleț educativ în baza căruia au identificat comportamente de tip agresiv, diferențe și asemănări dintre un comportament agresiv și o situație de bullying, unde comportamentul este repetitiv și intenționat.

Au exemplificat modalități concrete de gestionare a furiei și moduri de rezolvare a unui conflict utilizând soluții de tip câștig-câștig, au creat postere, afișe, desene cu mesaje antiviolență pe care le-au expus în sălile de clasă.

„Chiar dacă Ziua Internațională a Nonviolenței este sărbătorită în fiecare an pe data de 30 ianuarie, elevii au înțeles că mesajul ei trebuie să dureze și să se manifeste în fiecare zi și că, adăpostiți sub umbrela respectului de sine, vor putea opri violența din școală, înlocuind agresivitatea cu creativitate, cu o ploaie de cuvinte frumoase: respect, prietenie, bunătate, compasiune, iubire, acceptare, simpatie, succes, pace, etc., dar și cu îndemnuri motivaționale de tipul <Poți!>, ,<Reușești!>, <Vei învinge!>. Felicitări elevilor, mulțumiri tuturor cadrelor didactice pentru atitudinea proactivă și implicare și domnului director prof. Faraon Bogdan Ilie pentru susținere”, au transmis organizatorii.