Infrastructură

Deputatul social-democrat de Suceava Gheorghe Șoldan a declarat că PSD și ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, s-au ținut de cuvânt.

“Toate loturile pentru Autostrada A7 de la Ploiești la Pașcani au constructori desemnați până la sfârșitul anului 2022, așa cum am promis”, a spus Gheorghe Șoldan.

El a arătat că, începând de joi, ultimul lot al Autostrăzii A7, Bacău-Pașcani, are constructor câștigător desemnat și este același constructor român extrem de serios. “Intrăm în linie dreaptă spre Bucovina pentru că urmează Pașcani-Siret! Mulțumesc ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, pentru implicarea în a construi, după 30 de ani, o autostradă pentru Moldova și pentru Bucovina!”, a transmis deputatul PSD de Suceava. El a spus că lotul 3 al autostrăzii A7 (Mircești-Pașcani) a fost adjudecat de același constructor român care a câștigat și celelalte două loturi ale secțiunii Bacău-Pașcani. Gheorghe Șoldan a precizat că pentru finalizarea lucrărilor pe cei 28 de km, constructorul are la dispoziție 30 de luni, iar contractul are o valoare de 1,76 miliarde de lei (fără TVA). Deputatul PSD de Suceava a explicat că pe traseul acestui lot vor fi construite inclusiv 38 de poduri și pasaje.

“Procedura de semnare a contractului poate fi demarată după 10 zile, dacă nu vor fi depuse contestații. În acest moment toate cele 13 loturi finanțate prin PNRR ale Autostrăzii Moldova (A7), cu o lungime totală de 320 de km, au constructori desemnați. Contractele pentru construcția a 7 loturi au fost deja semnate, iar patru loturi sunt în construcție”, a încheiat Gheorghe Șoldan.