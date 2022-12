“Şi nimeni nu pune vinul nou în burdufuri vechi. Dacă face aşa, burdufurile se vor crăpa, vinul se va vărsa şi burdufurile vor fi distruse. Ci vinul nou se pune în burdufuri noi şi astfel se păstrează amândouă. Noul Testament - (Matei 9:17)”

Din timpuri vechi şi trecute, s-a transmis un mod de îmbuteliere , practic pentru transport şi depozitare, caruia, abia acum i se apreciază valoare .. Acele burdufuri din vechime , la care face referire în citatul de mai sus Noul Testament, prin intermediul alocuţiunii lui Isus Hristos, susţinută la masa vameşului, erau un fel de genți din piele care erau folosite pentru a transporta lichide. În antichitate, era imposibil să iei apă sau vin cu tine pe drum folosind vase de lut sau piatră - se puteau sparge și erau în general destul de grele.

In timpuri mai noi , in anii ’50, americanii ,recunoscuţi ca spirit practic, au fost pionerii declaraţi ai utilizării acestui mod de îmbuteliere, patentându-l în fluxuri tehnologice. Recipientul se cheamă bag-in-box şi e folosit pentru depozitarea si transportul lichidelor. Se compune dintr-o pungă rezistentă de plastic , la care este ataşat un robinet, de obicei realizată din mai multe straturi metalizate sau alte materiale plastice, care evită schimbul de caldură cu mediul exterior, aşezată în interiorul unei cutii din carton.

Aceste tipuri de ambalaje sunt o alternativă la clasica sticlă de vin, fiind din ce în ce mai căutate și folosite din urmatoarele considerente :

- implica costuri reduse ( comparativ cu modul de imbuteliere in sticlă-această categorie de produs e din ce în ce mai mult accesată de către consumatori, pe fondul creșterilor generale de prețuri și al incertitudinilor legate de evoluția economiei autohtone și internaționale ) si protejeaza eficient conţinutul împotriva oxidării ( odata cu desigilarea unei cutii tip bag in box, vinul poate fi consumat şi în 6-7 săptămâni deoarece robinetul pungii este conceput astfel încât să nu permită aerului să intre in pungă) - este uşor de manipulat si de transportat, fiind îmbuteliat în cutii uşor de stivuit ; - este usor de depozitat – ambalaj ergonomic (BIB-ul ca deşeu ocupă volum mic prin comprimare ) - optimizarea spaţiilor de depozitare şi răcire, , „amănunte” importante în organizarea petrecerilor de mari dimensiuni); - vinul poate fi transportat pentru o perioada de până la 24 de ore în caldură fără să-şi schimbe temperatura; - un alt avantaj îl constituie biodegrabilitatea pungii de unde şi imaginea de ambalaj verde; - componenta eco (1. amprenta de carbon şi consumul de apă sunt mult mai mici decât în cazul ambalajului de sticlă si 2. după golire, BIB-ul ca deşeu ocupă volum mic prin comprimare - Industria ambalajelor de sticlă este una din cele mai mari consumatoare de gaz. Turbulenţele cauzate de războiul din vecini (închiderea unor fluxuri de alimentare cu gaz) încetineşte (şi chiar poate stopa temporar) producţia buteliilor de sticlă, - mulți români au ajuns să aleagă acest tip de ambalaj mai ales atunci când au nevoie de o cantitate mai mare de vin(nunţi, botezuri şi alze evenimente) – pentru a crea raportul pret-calitate convenabil şi ţinând cont de faptul ca este un produs consumabil intr-un timp mai scurt, nefiind destinat învechirii, producatorii îl prelucreaza chimic , mult mai puţin ( tratamentele vinului costa ), fiind astfel un vin mult mai „ bio „ decat cele îmbuteliate altfel.

BIB este o soluţie de ambalare gata de utilizare şi uşor de deschis, care asigură un consum convenabil al produsului. Este un ambalaj unidirectional pentru respectarea perfectă a cerinţelor igienice, robust, incasabil şi uşor de transportat. Robinetul Vitop garantează o utilizare curată, fără risc de scurgere sau stropire.

Dacă ai un restaurant, un bar, o cafenea , organizezi un eveniment și cauți un vin de calitate la un preț cât mai avantajos, ai o cabană în vârf de munte, dependentă în aprovizionare de o telecabină, sau aprovizionezi locuri practic inaccesibile soluţia bag-in-boxului este ideală.

Există prejudecata că în astfel de recipiente se îmbuteliază doar vinuri de o calitate inferioara. Este o afirmaţie greşită. Nu oricine poate asigura condiţii optime pentru vinuri. Pentru a sta intr-un recipient de sticlă , în poziţie verticală ( şi nu orizontal pentru ca dopul să fie păstrat permanent umed , pentru a nu se usca, şi ulterior a nu se casa vinul ), în băzaia soarelui, şi a atingerilor şi vibraţiilor continui, pe un raft de magazin , un timp îndelungat, poate în condiţii mult impropii, acel vin trebuie tratat chimic cu multă consideraţie.

In ultimii 10 ani, analizând avantajele mai sus menţionate, producatorii de vinuri au fost determinaţi să reconsidere ambalajele de tip bag in box. În finalitatea ideii , aceştia au ambalat vinuri premium, superioare, de origine controlată , lucru pe care l-au sesizat şi apreciat atât consumatorii cât şi majoritate publicaţiilor de specialitate, vinuri , care ai fost prezente, apreciate şi medaliate la diverse şi numeroase competiţii de profil. „ Celebra publicatie Wine Spectator a facut un studiu de piaţă acum câţiva ani în urmă, despre vinurile la cutie iar rezultatele acestui studiu au făcut inconjorul lumii: din 39 de vinuri testate s-a constatat că peste 85% au primit scoruri bune şi foarte bune, in termeni oenologici punctaje de peste 80 de puncte. Cu timpul şi consumatorii de vinuri au ajuns la această concluzie iar piaţa vinurilor bag in box a crescut cu 10% in ultimii 5 ani. Pe plan mondial , momentan, bag in boxul la 3 L are o cotă de 8.7% iar bag in boxul de 5 L are o cotă de 10.1%, in creştere evidentă faţă de anii trecuţi.” În cazul Franţei, ţara cu cea mai mare producţie de vin din lume, între 2006 şi 2016, cota de piaţă a acestui produs, în volum, a crescut de la 14% la 38%.

Odata ce producătorii au început să ambaleze şi vin de calitate superioară la bag-in-box, iar raportul calitate - preţ este unul mai bun , tot mai mulţi consumatori de vin din România aleg vin la bag-in-box în detrimentul vinului la sticlă, în linie cu trendul global. Majoritatea podgoriilor româneşti, imbuteliază in sistem bag-in-box , cota de rentabilitate şi mulţumire a clienţilor fiind cea care determina alegerea.

Fără falsă modestie, şi noi, Cramele Bucium, vă punem la dispoziţie, printre altele, şi vinuri de masa dar şi de origine controlată, ambalate la Bag-in-box. Tămâioasă Românească, Muscat Otonel, Sauvignon Blanc, Fetească Neagră, Busuioacă de Bohotin , s.a. , vinificate în sec, demisec sau demidulce care au făcut deliciul multor clienţi, folosite pentru diferite evenimente, pentru baruri şi restaurante, pentru degustari organizate.

Vă aşteptăm, aşadar, aşa cum v-am obişnuit , aici, într-un loc al întretăierilor drumurilor comerciale, la granita dintre Imperiu si Regat, la marginea Podisului Sucevei, în vechiului târg al Sucevei, în zona celor două mari pieţe de referinţă .

Cu stimă,

CRAMELE BUCIUM

30.11.2022