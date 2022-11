Acțiune comună

Primăria Dumbrăveni, Centrul Cultural ,,Academician Eugen Simion”, Romfilatelia și Academia Română au adus un omagiu marilor personalități ale gândirii și inventicii românești. Evenimentul a avut loc miercuri, 23 noiembrie, în aula Academiei Române. Primarul comunei Dumbrăveni, Ioan Pavăl, directorul Centrului Cultural ”Academician Eugen Simion”, Gheorghe Vatamanu, și directorul Romfilatelia, Cristina Popescu, au prezentat în premieră albumul intitulat „Personalități celebre ale culturii, științei și inventicii românești”, aducând astfel un omagiu personalităților a căror activitate a primit o largă recunoaștere națională și internațională.

Cu acest prilej, președintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop, a menționat primirea călduroasă, deschiderea spre cultură și spre venerarea „creatorilor de valori perene, oameni consacrați pe tărâmul cunoașterii în cadrul literelor, artelor, științelor fundamentale și sociale” a Primăriei Dumbrăveni, care a demonstrat aceeași prețuire pentru simbolurile culturii române.

În acest album sunt inserate fotografii, texte biografice și mărci poștale reale conferind produsului, alături de valoarea culturală intrinsecă, un atribut de obiect de colecție inedit.

Romfilatelia a realizat astfel, într-un tot unitar, un capitol de enciclopedie a marilor personalități ale culturii, științei și inventicii românești, regăsite prin mărcile poștale, fapt care relevă convingător locul de frunte al acestora în susținerea și afirmarea marilor valori naționale. Emise în perioada 1957 – 2021, timbrele sunt un bun mesager universal și transfrontalier care reflectă vizibil prioritățile românești în universul marilor realizări ale gândirii mondiale.

În album se regăsesc 22 de personalități, membri ai Academiei Române

Prezent la eveniment, primarul Ioan Pavăl a luat cuvântul de la microfonul din aula Academiei Române, iar sentimentul pe care l-a trăit a fost unul copleșitor.

”Ca o datorie de onoare, trebuie să folosesc acest prilej pentru a aminti de o personalitate majoră a culturii românești, omul îndrăgostit de creația Eminesciană și de locul numit Dumbrăvenii Sucevei. Pe aceste plaiuri comunitatea moldovenilor din Țara de Sus l-a nemurit ridicând pentru generațiile viitoare un așezământ cultural care poartă numele lui Eugen Simion. Academia Română reprezintă pentru Dumbrăveni o prezență de valoare inestimabilă. Prestanța acestui înalt for de cultură a făcut ca Dumbrăvenii să fie gazdă primitoare pentru renumite personalități ale culturii din străinătate și s-a impus ca un garant al importanței manifestărilor culturale pe care le-am promovat an de an”, a arătat primarul din Dumbrăveni.

Ioan Pavăl a mai menționat că prin îndrumarea și sprijinul nemijlocit al Academiei Române, Centrul Cultural „Academician Eugen Simion” și Primăria Comunei Dumbrăveni au gândit și realizat un album cu un titlu semnificativ, „Personalități celebre ale culturii, științei și inventicii românești”.

”În obișnuința modului de a se implica în evenimentele de mare însemnătate culturală și istorică, Romfilatelia a structurat și asamblat într-un album de excepție fotografii, texte biografice și mărci poștale reale, conferind produsului, alături de valoarea culturală deosebită, un atribut de obiect de colecție inedit. Cele 22 de personalități, membri ai Academiei Române, revin în memoria publică prin intermediul acestui album, într-un moment în care avem cea mai multă nevoie de a ne promova valorile tezaurului uman românesc, regăsite de mulți ani în tezaurul uman mondial. Am considerat, în spiritul abordat de Academia Română, că valoarea creației românești se poate impune în lume prin crearea și menținerea unui flux de informații promoționale ușor de receptat și înțeles, așa cum apreciem că am reușit prin conceperea acestui album care adună la un loc rolul de mesager universal, transfrontalier al mărcilor poștale românești, cu imagini definitorii ale personalităților prezentate. Trebuie să intrăm în Europa de mâine cu o supernavă a culturii, la care un mic compartiment va găzdui și albumul prezentat astăzi, pe care Centrul Cultural „Academician Eugen Simion” și Primăria Comunei Dumbrăveni, Suceava l-a realizat sub grija Academiei Române și prin contribuția nemijlocită a unei instituții, etalon pentru cultură, Romfilatelia”, a mai spus primarul Ioan Pavăl.