Infrastructură

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat că vrea ca anul viitor să fie depus proiectul de finanțare pe fonduri europene pentru construcția șoselei de centură a orașului Gura Humorului. Gheorghe Flutur a participat, miercuri, la Primăria Gura Humorului, la dezbaterea publică despre alegerea viitorului traseu al șoselei de centură a acestui oraș, el precizând că studiul de fezabilitate pentru această investiție va fi terminat până la finalul acestui an. „Am depășit o etapă extrem de importantă, dezbaterea publică pentru traseul centurii ocolitoare a orașului Gura Humorului, cu o lungime de 10,7 kilometri, o investiție pe fonduri europene. O șosea de centură care să ocolească Gura Humorului prin lunca Moldovei și să iasă spre Frasin. A fost o dezbatere pe față, cu proiectantul, dar și cu primarii de la Capu Câmpului, Păltinoasa, Gura Humorului, Frasin și cu reprezentanți ai societății civile. S-au pus foarte multe întrebări, au fost prezentate două variante de traseu și s-a avut în vedere zona de viaducte în special acolo unde șoseaua se întâlnește cu râul Moldova”, a precizat Flutur.

El a spus că studiul de fezabilitate pentru această investiție ar urma să fie finalizat până la finalul acestui an, după care urmează să fie începute procedurile pentru obținerea autorizației de mediu. „Vrem să putem să trimitem anul viitor la finanțare centura orașului Gura Humorului pe fonduri europene. Și asta pentru că noi, Consiliul Județean Suceava, ne-am asumat acest proiect”, a spus Flutur. El a adăugat că în cadrul Consiliului Județean Suceava a fost creată o unitate specializată care se va ocupa de toate procedurile de licitație și de construcție a șoselei ocolitoare Gura Humorului. „Această șosea de centură leagă Suceava de Vatra Dornei, Bucovina de Ardeal. E nevoie ca de aer să deblocăm traficul pentru că vara se fac și câte două ore prin Gura Humorului. E nevoie de această investiție pentru că un sfert din populația județului trăiește de la Gura Humorului spre Vatra Dornei și de multe ori în perioadele de vârf avem blocaje în trafic. De aceea mă bucur că am fost susținut de primarii de la Gura Humorului, Frasin, Păltinoasa și Capu Câmpului. Primarul Marius Ursaciuc este aici, a participat în mai multe rânduri cu mine la toate discuțiile cu proiectanții și suntem într-o fază fericită a proiectului. Sperăm ca la sfârșitul acestui an să putem să declarăm că am terminat studiul de fezabilitate”, a spus Flutur.

Marius Ursaciuc: Suntem 100% în acest proiect

Prezent la dezbaterea publică de miercuri, primarul orașului Gura Humorului, Marius Ursaciuc, a declarat, din start, că șoseaua de centură a acestui oraș este o necesitate și nu un moft. El a spus că apreciază implicarea și curajul Consiliului Județean Suceava de a prelua realizarea acestei investiții. „Până la urmă e vorba de turismul și circulația rutieră în județul Suceava. E vorba de curajul de a prelua de la Ministerul Transporturilor, de la CNAIR, o zonă vitală pentru dezvoltarea orașului Gura Humorului. E benefică pentru dezvoltarea turistică a județului, pentru liniștea pe care de multe ori nu o mai au cetățenii orașului Gura Humorului, pentru circulația spre Ardeal. Suntem 100% în acest proiect și vom încerca să sprijinim, atât cât putem și un pic mai mult”, a declarat Ursaciuc. El a spus că își dorește ca noua șosea de centură să devină realitate cât mai repede.