Șoferii pericol public băgați după gratii în acest an se apropie vertiginos de cifra 200

Extrem de mulți

Polițiștii rutieri din județ bat record după record la capitolul șoferi pericol public față de care iau măsura reținerii în arest, nu pentru că cineva și-ar dori asta, ci din cauză că nu este zi în care să nu fie depistat cel puțin câte un șofer beat și/sau fără permis de conducere. Sunt zile, mai ales la finalurile de săptămână, când sunt întocmite și câte zece dosare penale privind infracțiuni la regimul rutier.

Mai în glumă, mai în serios, dacă ar fi disponibile un număr triplu de echipaje de poliție, și numărul de infracțiuni constatate s-ar tripla. De ce? Pentru că, din păcate, gradul de inconștiență este foarte ridicat, au constatat polițiștii care lucrează de ani de zile în cadrul acțiunilor de control trafic.

Polițiștii spun că în unele localități rurale ale județului, după anumite ore, există șanse mari ca din cinci șoferi opriți măcar unul să fie băut.

Foarte mulți reținuți în arest, puțini arestați pe termen mai lung

Conform unor date prezentate recent de comisarul-șef Ionuț Epureanu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, de la începutul anului în curs și până la începutul lunii noiembrie, 192 de șoferi care au comis infracțiuni rutiere au ajuns în arest pentru 24 de ore, ulterior 15 dintre ei fiind și arestați.

Asta în condițiile în care, de regulă, se emit ordonanțe de reținere doar când este vorba de cel puțin două infracțiuni la regimul rutier în concurs. Cel mai adesea este vorba de ”dubla” conducere fără permis și sub influența alcoolului.

Între timp, au mai fost câțiva reținuți în arest pentru infracțiuni la regimul rutier. Cifra a ajuns, ieri, la 199 de reținuți pentru infracțiuni la regimul rutier.

Cu privire la numărul de arestați pentru 30 de zile, cifra este relativ mică în raport cu numărul celor reținuți pentru 24 de ore.

Pe de o parte, magistrații par uneori prea indulgenți cu acești șoferi, însă evident că dacă toți ar fi arestați nici nu prea ar exista loc pentru atât de multe persoane private de libertate. Cu excepția cazurilor foarte grave, se merge, de regulă, după 24 de ore de arest, pe măsura controlului judiciar, care impune inculpatului restricții și obligații, evident prima fiind de a nu mai conduce.

Se dă vina mult pe infrastructură, dar marea problemă vine din lipsa educației rutiere și din disprețul față de lege

Din păcate, aceste cifre explică de ce suntem de ani de zile județul în care se moare cel mai mult în accidente rutiere.

2022 ar putea fi primul an în care Suceava să nu fie pe primul loc la mortalitate în accidente. În primele zece luni ale anului se înregistraseră 55 de decedați, cu 21 în minus față de aceeași perioadă a anului precedent.

Oricât am da vina pe infrastructura precară (lipsă autostrăzi, lipsă trotuare pentru pietoni în localitățile tranzitate de drumuri naționale etc.), din păcate marea problema vine din educația rutieră și din disprețul față de lege al multora din locuitorii județului. Dacă mai sus am vorbit de infracțiuni la regimul rutier, contravențiile gen depășiri pe linia continuă și viteză excesivă sunt omniprezente pe șosele și sunt mari generatoare de accidente rutiere.

Elocvent în acest sens este că de la începutul anului polițiștii rutieri au suspendat deja peste 5.000 de permise de conducere, cât populația unui oraș ca Milișăuți ori a unei comune mari.

Noi infracțiuni comise în termenul de încercare pentru altă infracțiune

Ultimul de pe lista celor care nu numai că au fost reținuți pentru 24 de ore, ci ulterior a fost și arestat preventiv pentru 30 de zile, este un tânăr care a condus beat și fără permis deși se afla în termenul de încercare stabilit de judecători pentru o altă infracțiune de conducere fără permis. Așadar, clemență a magistraților prost înțeleasă de inculpat.

Pe 28 octombrie, un autoturism Mercedes Benz nu a oprit la semnalul polițiștilor, atât la Rădăuți, cât în afara comunei Frătăuții Vechi.

Polițiștii plecați în urmărire au făcut uz de armă, încercând să oprească mașina. Fugarul a fost în cele din urmă prins și încătușat, provocând în timpul urmăririi și un accident cu pagube materiale.

S-a stabilit că la volan s-a aflat Adrian Beghean. Aparatul etilotest a indicat concentrația de 1,01 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat, în ziua urmăririi. Probele biologice au confirmat ulterior alcoolemia mare.

Ca și în trecut, s-a constatat că Beghean nu este posesor de permis de conducere.

Pe 28 octombrie, inițial, inculpatul a fost reținut în arest pentru 24 de ore.

Polițiștii și procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți au continuat ancheta, iar ulterior au formulat propunere de arestare preventivă, pentru cele două infracțiuni amintite mai sus, în stare de recidivă postcondamnatorie.

Judecătoria Rădăuți a admis propunerea de arestare pentru 30 de zile.

Și mai recent, pe 9 noiembrie, un echipaj de poliție de la Rădăuți a depistat, pe strada Calea Bucovinei, un bărbat care conducea un Audi și care avea imensa concentrație de 1,41 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat, ceea ce înseamnă aproape de 3 la mie în sânge.