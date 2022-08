Încurcătură

Un biet pui de leu, care a fost abandonat la naștere de către mama sa, care a făcut trei pui, dar numai pe doi îi primește, a stârnit un scandal uriaș, punând „pe jar” autoritățile, dar și pe cei care l-au luat în grijă, salvându-l de la o moarte sigură. Toate s-au întâmplat după ce „micuțul” rege al junglei a devenit vedetă pe rețelele de socializare, în special pe Tik-Tok, după ce o tânără din familia care îl îngrijea temporar a postat o serie de filmulețe în care se mândrește cu felina specială pe care o alintă sau o hrănește cu biberonul.

În mod normal, autoritățile, sesizate în privința acestor postări, au acționat, mergând acasă la cel reclamat că deține un leu.

Comisarii Gărzii de Mediu Suceava au găsit leul în locația indicată, în Rădăuți, au aplicat și două sancțiuni, cu valoare totală de 25.000 de lei, dar animalul nu a fost dus la Zoo Rădăuți, după cum au solicitat oamenii legii, ci a fost returnat proprietarului de drept, Dorin Șoimaru, cunoscut pentru sutele de animale exotice pe care le are în grijă la „colțul zoo” de la Ilișești.

Doar că ceea ce părea la început a fi un caz tipic de trafic de animale exotice s-a dovedit a fi o simplă încurcătură, cu neglijarea unor aspecte legale.

„Kandahar” de Zaharești, alintatul leu salvat de Șoimaru și prietenii săi

Pe micul protagonist al poveștii care a devenit cunoscută în toată țara, în ziare, la radio și la TV – leul „crescut într-un garaj din Rădăuți”, l-am găsit la noua grădină zoologică pe care Dorin Șoimaru o amenajează la Zaharești (comuna Stroiești). Și nu oricum, ci „la iarbă verde”, alături de oamenii care i-au devenit familie adoptivă, după ce mama naturală l-a îndepărtat.

Îi urmează peste tot ca un cățeluș, mișcându-se puțin săltat, cu labele mari, pufoase, se joacă printre picioarele lor mai ceva ca o pisică, iar când e luat în brațe toarce de bucurie. Și la Dorin și la Cristi, prietenul de familie care l-a luat la el acasă pentru a-l îngriji așa cum trebuie, când proprietarul de drept a avut „o cumpănă”.

„Mi s-a făcut rău de trei ori, din care de două ori în oraș și o dată la magazin. O criză am avut-o chiar la DSV, când m-au apucat palpitații puternice. Cea mai puternică a fost la bancă, când am picat efectiv, de au chemat salvarea. Așa am ajuns de urgență la Tg. Mureș, am stat internat, legat la aparate... numai la făcut hârtii nu mi-a mai stat capul. La Cristi am apelat să ia puiul de leu să îl îngrijească, știu că iubește mult animalele și se descurcă bine cu ele. E ajutorul meu de nădejde la toate expozițiile și filmările la care particip. A stat pe gânduri, a ezitat... să aduci un leu acasă, chiar și pentru câteva zile, nu e ușor... Dar l-a luat, pentru a-l salva, pentru că are nevoie de îngrijire specială și să fie hrănit cu biberonul la câteva ore. L-a luat de două kg și l-a adus de șase și ceva...”, povestește Dorin Șoimaru, în vreme ce leușorul toarce mulțumit în brațele lui Cristi.

„L-am ținut în casă, am încercat să îi oferim condiții cât mai bune, a avut propriul pat în care să doarmă. Ce s-a scris, că îl țineam în garaj, e greșit, acolo a fugit și s-a ascuns când au venit cei de la Gardă să îl ia. A ieșit scandal de aiurea. Pe noi nu ne-a ascultat nimeni să le explicăm situația, spiritele s-au încins... altfel se lămurea totul atunci”, spune Cristi, în timp ce îl hrănește pe „Kandahar” cu lapte, ținându-l în brațe, ca pe un copil.

Micul leu trage cu sete din biberon, scoțând sunete ascuțite, de mulțumire.

„Am greșit și eu, că trebuia să fac adresă oficială să notific autoritățile de situația apărută și că trebuie să dau temporar leul în îngrijire altcuiva. Numai la asta nu mi-a stat capul atunci, cu problemele de sănătate cu care mă confruntam. Am greșit, plătesc. Dar de la o simplă greșeală, o scăpare, să se ajungă să fie considerat trafic de animale exotice, iar un om care a vrut să facă un bine să fie pus la zid și amendat drastic, e mare distanță”.

Dacă s-ar fi grăbit să ia puiul de leu înapoi de cum a ieșit din spital, nu s-ar mai fi întâmplat nimic. Au vorbit la telefon și l-a rugat pe Cristi să îl mai țină vreo două zile până poate veni după el, să îl aducă la noul adăpost pe care i-l amenaja la Zaharești. Dar chiar atunci au produs efect filmulețele de pe Tik-Tok. Altul decât cel scontat de tânăra care le-a postat...

Concluzia anchetei autorităților în cazul puiului de leu

Directorul Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Suceava, doctorul Sorin Mihai Voloșeniuc, a declarat că în urma cercetărilor declanșate și a discuțiilor purtate cu administratorul Colțului Zoo de la Ilișești, Dorin Șoimaru, a rezultat că familia din Rădăuți care a preluat felina este una apropiată acestuia, desfășurând inclusiv activități de voluntariat la menajerie.

„Dorin Șoimaru are documente medicale prin care demonstrează că a avut probleme de sănătate și a fost nevoit să se interneze. O leoaică cu trei pui a acceptat doar doi dintre pui, iar al treilea avea nevoie de îngrijire separată, specială. Nevoit să se interneze în spital, Dorin Șoimaru a apelat la această familie, să țină leul câteva zile. Din punct de vedere legal, domnul Șoimaru nu a procedat corect, ar fi putut face o informare scrisă către un cabinet veterinar, avea și alte opțiuni. Puiul nu a fost scos legal de la menajeria zoo de la Ilișești, asta este clar, însă nu avem date în plus că ar fi vorba de ceva mai grav”, a transmis doctorul Voloșeniuc.

Sanitar-veterinarii spun că au confirmare din mai multe surse că familia din Rădăuți chiar este mare iubitoare de animale și s-a implicat voluntar în sprijinirea lui Șoimaru. Cu alte cuvinte, nu ar fi vorba de trafic de animale periculoase sau alte activități de acest gen.

DSVSA Suceava a aplicat însă două amenzi, una de 1.500 de lei bărbatului de la Rădăuți, pentru că a preluat puiul de leu, respectiv 1.200 de lei lui Dorin Șoimaru.

„Arca lui Noe”, la Suceava

Între timp, „Kandahar”, puiul de leu devenit vedetă pe rețelele de socializare și apoi în mass-media, la nivel național, e rege la Zaharești. Chiar de nu e o junglă, are o mulțime de animale, de la simpaticii lemurieni, gânditoarele lame, până la fioroși tigri și lei, inclusiv falnicul „Simba”, bunicul lui „Kandahar”, care îl recunoaște și îi vorbește pe limba lui, separații fiind de barele groase de metal. Îl ascultă fascinat o perioadă, apoi se întoarce la oamenii de care s-a atașat și pe care îi salută și el de fiecare dată. Un leu cu o poveste încâlcită, dar care ar putea fi vedeta noii menajerii a lui Șoimaru, care construiește de zor „Arca lui Noe”.