Circa 200 de tiruri cu produse alimentare trec zilnic prin Vama Siret

Trafic extrem de ridicat

Traficul de mărfuri tot mai crescut dinspre Ucrainaeste o realitate cu care trebuie deja să ne obișnuim și care, cel puțin pe partea rutieră, are atât părți bune, cât și părți rele.

În cazul inspectorilor sanitar-veterinari care lucrează în Vama Siret s-a ajuns în ultimele săptămâni la o medie zilnică de 200 de tiruri procesate, ceea ce înseamnă extrem de mult având în vedere logistica din vamă, dar și personalul. Acestea sunt doar mașinile care intră prin Vama Siret cu mărfuri ce țin de competența sanitar-veterinarilor, adică transporturile de mărfuri alimentare de origine animală și non-animală.

Cele mai multe transporturi sunt de carne de pasăre, zahăr, ulei, cereale și șroturi. În creștere foarte mare sunt în general transporturile de cereale, ucrainenii eliberând depozitele pentru a face loc noii producții.

Aceste transporturi de produse alimentare încep să reprezinte un procent tot mai important din totalul vehiculelor grele care trec prin Vama Siret.

Schema de personal extrem de redusă se va suplimenta curând, însă cifrele indică că e nevoie de și mai mulți oameni

Doctorul Sorin Mihai Voloșeniuc, directorul executiv al Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Suceava, a arătat că se fac mari eforturi, cu personal detașat de la DSVSA Suceava, dar și cu colegi detașați din țară (în prezent, de exemplu, de la DSVSA Vaslui), pentru a se putea procesa atât de multe autovehicule de transport mărfuri alimentare în Vama Siret.

„La Siret avem deja nevoie de trei oameni pe schimb pentru a putea face față cât de cât, plus un om pe care îl detașăm și la Dornești, pentru transporturile care vin pe calea ferată. Dacă nu am fi avut sprijinul ANSVSA și al colegilor din țară nu am fi avut cum face față în aceste luni grele, având în vedere că la ora actuală avem doar cinci inspectori vamali”, a declarat doctorul Sorin Mihai Voloșeniuc.

Partea bună este că la finele acestei luni au loc concursuri pentru ocuparea a șapte posturi noi, deja alocate Sucevei în urma demersurilor conducerii DSVSA Suceava.

Așadar, cât de curând, ar urma să fie un total de 12 inspectori vamali ai DSVSA Suceava, pentru activitatea din Vama Siret și cea feroviară din Dornești.

Având în vedere fluxul tot mai mare de mărfuri și perspectivele care arată destul de clar că această situație va continua așa pe termen lung, calculele arată că este nevoie de un total de 15 inspectori vamali, pentru o bună acoperire a procesării transporturilor de mărfuri alimentare.

”Pentru instituția noastră, gestionarea situației din vamă este prioritatea zero și se pare că așa va fi și mult timp de acum încolo. Este nevoie ca aceste mărfuri să circule, să alimenteze piața, iar din păcate închiderea porturilor mari din Ucraina duce la aceste aglomerări din Vama Siret. Nu avem nici un motiv să credem că această criză se va termina prea curând, mai ales că, și dacă războiul s-ar încheia, marile porturi oricum nu pot reveni imediat la o capacitate normală de lucru”, a arătat doctorul Voloșeniuc.

Încasări importante la bugetul de stat, din procesarea transporturilor

El a mai subliniat că acest trafic intens, pe lângă inconveniente, aduce și venituri la bugetul de stat. Verificarea și procesarea transporturilor de mărfuri alimentare de origine animală și non-animală se taxează, iar încasările sunt tot mai mari.

Numai pe partea de procesare efectuată de inspectorii DSVSA Suceava s-a ajuns la încasări de 700.000 de lei pe lună. Se estimează că se vor depăși ușor încasări de un milion de euro din taxe verificare și procesare până la finele acestui an, numai în Vama Siret, pe partea de procesare a documentelor de transport de către inspectorii sanitar-veterinari.