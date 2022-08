Educație

În perioada 10-21 august, două cadre didactice din județ implicate direct în educația copiilor refugiați ucraineni au făcut parte din delegația României în Statele Unite ale Americii, în cadrul programului Open World.

Este vorba despre Daniela Ceredeev, inspector școlar, și Rodica Zimbu, directoarea Școlii Gimnaziale Nr. 10 Suceava, în total delegația României numărând 13 dascăli.

Pentru ei, programul a însemnat 10 zile de schimb de experiență în Statele Unite ale Americii, în statele Kansas, Missouri și Ohio. Cei 13 profesori au fost însoțiți de trei facilitatori și găzduiți în familii americane, pentru a experimenta varii aspecte culturale.

În cele 10 zile, profesorii români au cunoscut profesori americani din varii niveluri de educație, au vizitat școli, universități, departamente de educație, organizații non-guvernamentale și varii alte agenții. Au acumulat multe informații noi, idei și bune-practici pe care le vor implementa în România.

„Aici educația reprezintă o prioritate”

Temele principale de discuție țin de sănătatea mintală a elevilor, integrarea refugiaților și construirea de comunități durabile de învățare.

„Am venit aici cu sentimentul că educația este o formă de învățare care nu se termină niciodată. Nu poți evolua dacă te limitezi la ceea ce știi. Mereu am fost deschis către experiențe noi, iar Programul OPEN WORLD finanțat de Congressional Office for International Leadership și coordonat de American Councils for Internațional Education- Romania, a făcut posibil acest lucru și le sunt recunoscător. Aici educația reprezintă o prioritate. Am vizitat Inspectorate, școli, Centre de integrare a refugiaților/ imigranților, Academii sportive, Departamente din cadrul Universității din Kansas, Muzee și altele, care m-au ajutat să înțeleg cultura americană și sistemul educațional. Toate discuțiile s-au centrat asupra calității educației”, a arătat Daniela Ceredeev.

Aceasta a mai completat că „schimbul de experiență între diferite culturi a venit spre întâmpinarea mea și a adus diferite beneficii de ordin educațional și personal: experiența unor metode de educație printr-o prismă diferită de a noastră, recunoașterea și înțelegerea unor teme globale, depășirea zonei de confort, creșterea stimei de sine și împrumutarea metodelor de lucru învățate și adaptarea acestora în viața de zi cu zi. Nu este totul perfect, însă cred că împreună le putem face să funcționeze mai bine. (...)Aștept cu nerăbdare să împărtășesc experiența de aici. Schimburile de experiență contribuie la schimbarea diferitelor presupuneri și idei preconcepute în societate, mai ales cu privire la culturi, națiuni, interculturalitate sau identitate”.

„Rolul meu ca profesor este acela de a fi pentru copii liniște, bucurie”

La rândul său, Rodica Zimbru nota la debutul programului: „Open World este un program al Biroului Congresului pentru Leadership Internațional (The Congressional Office for International Leadership - COIL), care administrează programe de schimburi profesionale cu o durată de 10 zile. Acesta a debutat miercuri, 10 august, cu Seminarul de orientare la Washington DC, la care au participat delegații din România, Polonia, Georgia și Republica Moldova. Tematica seminarului a avut ca punct de plecare situația generată de războiul din Ucraina, dar a cuprins alocuțiuni referitoare la criza de sănătate mentală, probleme de incluziune, cultura americană.

Activitatea a fost completată de un tur al orașului, care a inclus obiective culturale reprezentative pentru SUA, între care Casa Albă, Capitoliul, Curtea Supremă de Justiție, Memorialul Martin Luther King, Monumentul lui Washington. Cu ce experiențe am încheiat ziua? Cu bucuria de a fi parte a primei delegații de profesori participanți la acest program, cu sentimentul că rolul și locul meu ca profesor este acela de a fi pentru copii liniște, bucurie și siguranță”.

Open World este un program finanțat de Congressional Office for International Leadership, implementat în România American Councils for Internațional Education România.

Partenerii actualei delegații, care au contribuit la identificarea celor 13 delegați români: U.S. Embasy București, Președinția României- Departamentul de Educație, Ministerul Educației și Romanian Business Leaders – Proiectul Merito.